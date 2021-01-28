Ông xã ca sĩ Hồng Ngọc nhiễm COVID-19, dàn sao Việt đồng loạt gửi lời động viên

Hậu trường 28/01/2021 10:14

Trước thông tin ông xã nữ ca sĩ Hồng Ngọc bị nhiễm COVID-19, nhiều bạn bè, đồng nghiệp và khán giả không giấu được sự lo lắng.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, ông xã Hồng Ngọc - Thomas Tâm buồn bã cho biết bản thân đã dương tính với COVID-19. Bên cạnh đó, anh còn tỏ ra vô cùng lo lắng vì sợ các con và vợ sẽ bị lây nhiễm: “Cuối cùng thì cũng bị nhiễm COVID-19 và hôm nay trời nắng đẹp, mình ráng lết ra ngoài đi bộ hít thở không khí trong lành và viết vài lời gửi tới quý cô chú anh chị em đã thương Tâm.

Vì muốn cho mình được chóng hồi phục, Ngọc mang thức ăn đặt ở trước cửa phòng rồi mình mở cửa bưng vào phòng để ăn, y chang tù binh! Em đưa bao nhiêu cũng ăn hết, ăn nhiều hơn cả lúc không bệnh. Một ngày 4-5 bữa! Uống nước cam vắt, nước sả gừng chanh đủ các loại, xông ngày hai lần,... nói chung là làm tất cả để được hồi phục.

Giờ mình chỉ đang mong muốn một điều là Ngọc không bị lây, mà làm sao không lây được chỉ có thể là phép lạ thôi! May mắn là ông bà đã có kết quả xét nghiệm âm tính và ông bà phải sống riêng không gặp các con cháu nhà Tâm nữa”.

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Ông xã Hồng Ngọc nhiễm COVID-19 - Ảnh: FB
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Nữ ca sĩ chăm sóc chồng chu đáo trong thời gian cách ly - Ảnh: FB

Theo chia sẻ của Thomas Tâm, việc lây nhiễm dịch bệnh chỉ là sớm hay muộn vì tình hình ở Mỹ đang diễn biến rất phức tạp. Hiện tại, anh đang cố gắng điều trị để phục hồi nhanh nhất.

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Dàn sao Việt không giấu được sự lo lắng - Ảnh: FB

Dưới bài đăng, bạn bè, đồng nghiệp và khán giả đã nhanh chóng gửi lời động viên đến gia đình: “Ôi thương, chúc anh mau khỏe lại ạ”, “Mau bình phục nha Tâm”, “Cố gắng anh nhé”, “Anh mau khỏe nha anh trai”, “Anh mong em mau khỏe lại nha em”, “Giữ sức khỏe anh ơi, cố gắng nha”…

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Từ khóa:   ông xã Hồng Ngọc Thomas Tâm Sao Việt nhiễm Covid-19

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