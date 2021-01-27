Khoảnh khắc mới nhất của nữ ca sĩ Hiền Thục trên trang Facebook cá nhân đang nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, ca sĩ Hiền Thục vừa đăng tải loạt ảnh xinh đẹp như thiếu nữ kèm dòng trạng thái chia sẻ đầy cảm xúc về tình yêu: “Ngày nào đó, mình mơ lại giấc mơ xưa, sẽ nắm tay nhau hết đoạn đường còn lại. Yêu say đắm, thương sâu đậm, và quyến luyến không rời. Em thích cùng anh làm tất cả mọi điều trong cuộc sống, dù mấy việc của em chỉ nhảm nhí tầm thường.

Em thích nhìn thấy anh bật cười khi thấy em ngớ ngẩn, nói điều gì đó ngu ngốc mà lại tưởng thông minh. Chẳng sao cả! Đàn bà cuối cùng chỉ hạnh phúc khi sở hữu người đàn ông vĩ đại. Người có thể che chở mà không thấy phiền hà, thấy vui khi cô yếu đuối, và cuối cùng là nguồn an ủi, là niềm tin khi cô ấy thất vọng tủi buồn. Anh đã là người như thế, bao dung mà yêu thương đến cùng”.

Nhan sắc trẻ trung như thiếu nữ của Hiền Thục - Ảnh: FB

Qua loạt ảnh chia sẻ, giọng ca “Nhật ký của mẹ” diện trang phục cực trẻ trung khoe vóc dáng thon gọn cùng vòng eo “con kiến” đáng ngưỡng mộ. Ở tuổi 40 và đã trải qua một lần sinh nở, sắc vóc hiện tại của Hiền Thục thực sự khiến nhiều người phải "đỏ mắt" ghen tỵ.

Bức ảnh gây chú ý của người đẹp - Ảnh: FB

Dưới bài đăng, người hâm mộ dành nhiều lời khen cho nữ ca sĩ. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn có số ít khán giả cảm thấy “nhức mắt” trước phong cách ăn mặc của Hiền Thục: “Nhìn tấm hình này tôi không còn nhận ra Hiền Thục của ngày xưa nữa”, “Thấy hình ảnh này là tôi không còn thiện cảm với cô ấy luôn”, “Em thấy chị Hiền Thục nên tiết chế hơn về khoản ăn mặc”…

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/o-tuoi-40-hien-thuc-khoe-nhan-sac-nhu-thieu-nu-tre-trung-nhung-lai-gay-tranh-cai-vi-de-lo-chan-nguc-394442.html