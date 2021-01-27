Ngọc Trinh lại khiến CĐM ‘xịt máu mũi’ với bộ cánh hờ hững khoe eo ‘con kiến’, để lộ nội y lấp ló

Hậu trường 27/01/2021 15:12

Loạt khoảnh khắc mới nhất của “nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh trên trang Instagram cá nhân nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Vốn nổi tiếng với hình ảnh gợi cảm nhất nhì Vbiz, Ngọc Trinh luôn biết cách phô diễn hình thể với những bộ cánh “hiểm hóc” mà không phải ai cũng dám thử. Khoảng thời gian gần đây, “nữ hoàng nội y” ngày càng táo bạo hơn khi liên tục đăng tải loạt ảnh diện đồ “nửa kín nửa hở” thách thức mọi ánh nhìn lên mạng xã hội.

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Ngọc Trinh luôn được đánh giá là một trong những mỹ nhân sở hữu body quyến rũ nhất nhì showbiz - Ảnh: IG

Mới đây, trên trang Instagram cá nhân, người đẹp Trà Vinh tiếp tục khiến fan bấn loạn với những hình ảnh mới nhất.

Qua hình ảnh đăng tải, Ngọc Trinh diện áo croptop đi kèm với chân váy ngắn trẻ trung. Đáng chú ý là chiếc váy được kéo xuống đầy hờ hững để lộ cả nội y bên dưới, giúp chủ nhân của nó khoe khéo được vòng eo “con kiến” đáng ngưỡng mộ.

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Loạt hình ảnh mới nhất của Ngọc Trinh - Ảnh: IG
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Bộ cánh 'hiểm hóc' đầy táo bạo của người đẹp - Ảnh: IG

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Vòng eo 'con kiến' trứ danh khiến nhiều người ngưỡng mộ của 'gà cưng' Vũ Khắc Tiệp - Ảnh: IG
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Dù sở hữu vòng eo thon gọn nhưng body gầy gò của Ngọc Trinh lại khiến nhiều người lo lắng - Ảnh: IG

Tuy nhiên, người hâm mộ đã tinh ý nhận ra vòng 1 của cô nàng bỗng dưng “bốc hơi”, không còn “khủng” như nhiều khoảnh khắc trước đó. Thậm chí, cư dân mạng còn cho rằng Ngọc Trinh đang giảm cân quá đà khiến thân hình gầy gò, kém sức sống.

Nhiều người hâm mộ không khỏi lo lắng, liên tục khuyên cô ăn uống và nghỉ ngơi nhiều hơn để lấy lại vẻ quyến rũ như trước.

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