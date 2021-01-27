Sự ra đi của người đầu ấp tay gối hơn 30 năm luôn là nỗi đau âm ỉ khiến ca sĩ Phương Loan không thôi xót xa. Cô nhiều lần bật khóc khi nhớ đến cố nghệ sĩ Chí Tài.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, ca sĩ Don Hồ đã tiết lộ về tình trạng hiện tại của ca sĩ Phương Loan sau khi danh hài Chí Tài qua đời. Được biết, Don Hồ vốn là người em thân thiết của nghệ sĩ Chí Tài và ca sĩ Phương Loan.

Chia sẻ về cuộc nói chuyện với bà xã cố nghệ sĩ Chí Tài, Don Hồ cho biết cứ cuối tuần bất kể nắng mưa, ca sĩ Phương Loan đều ra thăm mộ vì sợ chồng cô đơn. Nhiều người không cầm được nước mắt trước câu nói của Phương Loan: "Mặc kệ trời mưa. Cả tuần anh Tài chờ cho đến cuối tuần bé Heo đến thăm. Bé Heo phải đi thôi. Mà bé Heo nhớ anh Tài quá, làm sao cho hết nhớ đây Don ơi?".

Đọc từng câu từng chữ, khán giả phải cố kìm nước mắt vì thương ca sĩ Phương Loan - Ảnh: FB

Hình ảnh ca sĩ Phương Loan để lộ đôi mắt sưng húp khi đến viếng chồng - Ảnh: FB

Đặc biệt, Don Hồ còn tiết lộ ca sĩ Phương Loan nhiều lần bật khóc vì quá nhớ danh hài Chí Tài, bất kể là trong giờ làm việc hay trên xe ô tô. Bên cạnh đó, nam ca sĩ chia sẻ rằng chị "Bé Heo" đang cố gắng tìm hướng đi cho bản thân, vượt qua cú sốc tinh thần: "Lúc này là lúc chị đang tìm phương hướng cho chính bản thân. Vả lại chung quanh chị còn gia đình và cùng biết bao nhiêu người khác. Bởi thế không liên tục gọi, không quấy rầy, để bao giờ chị cần tới hoặc nhớ tới ắt chị ấy sẽ liên lạc".

Dưới bài đăng, bạn bè và người hâm mộ đồng loạt để lại những lời động viên, an ủi mong ca sĩ Phương Loan sẽ sớm vượt qua mất mát.

NSND Kim Xuân: "Tôi thấy những cuộc tình chóng vánh trên phim trường, kết quả đau đớn lắm" "Mỗi người hy sinh một chút cái tôi của mình để sống với nhau. Nhưng điều tôi quan trọng nhất là sự chung thủy. Nếu không chung thủy thì khó lắm", NSND Kim Xuân chia sẻ.

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