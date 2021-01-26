Lệ Quyên khoe ảnh với dáng ngồi bá đạo nhưng dân tình chỉ mãi chú ý vào chi tiết này

Dòng trạng thái mới nhất của nữ ca sĩ Lệ Quyên lại khiến cư dân mạng bấn loạn vì nghi ngờ cô nàng nhắc đến người yêu Lâm Bảo Châu.

Mới đây, trên trang Instagram cá nhân, nữ ca sĩ Lệ Quyên bất ngờ gây chú ý khi chia sẻ khoảnh khắc cực “hiểm hóc” trên siêu xe. Qua hình ảnh đăng tải, giọng ca “Sầu tím thiệp hồng” diện trang phục trẻ trung, năng động, tạo dáng bá đạo khoe đôi chân thon dài trước ống kính.

Khoảnh khắc mới nhất của ca sĩ Lệ Quyên - Ảnh: IG

Đi kèm với hình ảnh này, “nữ hoàng phòng trà” chia sẻ: “Chạy như bay trên đường, lo bao nhiêu việc, tất tả giống thiên hạ vì cái Tết lao đến rồi... Giờ tạm xong, tớ núp vào một góc làm đẹp. Tớ thích cái kiểu lẹp xẹp, không phải son son phấn phấn, lao lên xe thế này cực.

Tuy nhiên, đáng chú ý nhất chính là câu “mắng yêu” Lệ Quyên gửi đến ai đó: “Người bên cạnh thực sự quá tự tin vào nhan sắc của tớ ư? Vẫn không chụp app cho tớ, có biết thời buổi này không chụp app được coi là một tội ác không?”. Dù không chỉ đích danh nhưng hầu hết cư dân mạng đều cho rằng nữ ca sĩ đang ám chỉ tình trẻ kém 12 tuổi Lâm Bảo Châu.

Khoảng thời gian gần đây, Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu ngày càng thoải mái hơn trong việc công khai thể hiện tình cảm trước công chúng. Vừa qua, tại sự kiện “WeChoice Awards 2020”, cặp đôi còn khiến công chúng bấn loạn khi tình tứ khoác tay nhau sải bước trên thảm đỏ.

Hình ảnh gây sốt của cặp đôi tại sự kiện - Ảnh: Internet

Cả hai cũng chia sẻ hình ảnh tình tứ lên trang cá nhân và nhận về hàng loạt bình luận chúc mừng từ dàn sao Việt.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/le-quyen-khoe-anh-voi-dang-ngoi-ba-dao-nhung-dan-tinh-chi-mai-chu-y-vao-chi-tiet-nay-394357.html