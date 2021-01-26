Bị trợ lý chụp lén khi ngủ, ‘nữ hoàng nội y’ Ngọc Trinh lộ nhan sắc thật khiến dân mạng ngỡ ngàng

Loạt khoảnh khắc mới nhất của Ngọc Trinh được trợ lý Thúy Kiều chia sẻ trên trang cá nhân đang khiến nhiều người hâm mộ vô cùng thích thú.

Khoảng thời gian gần đây, Ngọc Trinh bắt đầu tham gia nhiều dự án phim ảnh hơn trước. Có thể nói, năm vừa qua là cơ hội để “nữ hoàng nội y” bứt phá trên mọi mặt trận. Từ việc phát triển công việc kinh doanh đến tham gia các hoạt động nghệ thuật, người đẹp Trà Vinh đều đạt được nhiều thành công.

Ngọc Trinh tích cực tham gia các dự án truyền hình và điện ảnh - Ảnh: Internet

Dù vướng không ít thị phi nhưng Ngọc Trinh vẫn được lòng rất nhiều khán giả. Với tính cách rộng rãi, thẳng tính, không câu nệ tiểu tiết, cô được khen là rất thân thiện, gần gũi với người hâm mộ.

Mới đây, hình ảnh Ngọc Trinh ngủ thiếp đi trên phim trường bất ngờ gây chú ý trên mạng xã hội. Cụ thể, “nữ hoàng nội y” đã bị trợ lý Thúy Kiều chụp lén khoảnh khắc nằm ngủ trên ghế xếp. Được biết, với tần suất làm việc dày đặc nên người đẹp thường xuyên bị thiếu ngủ và phải tranh thủ nghỉ ngơi ngay trên phim trường.

Ngọc Trinh bị chụp lén khi ngủ ở phim trường – Ảnh: IG

Nữ diễn viên tranh thủ chợp mắt nhưng vẫn rất xinh đẹp – Ảnh: IG

Qua hình ảnh chia sẻ trên trang Instagram cá nhân, có thể thấy nữ diễn viên “Vòng eo 56” có biểu cảm cực đáng yêu khi ngủ. Dù bị quay lén nhưng người đẹp chẳng hề bị “dìm hàng” mà vẫn vô cùng xinh đẹp. Nhiều người hâm mộ đã dành lời khen cho người mẫu Ngọc Trinh.

Trước đó, “gà cưng” của Vũ Khắc Tiệp từng nhiều lần lộ dáng ngủ kém duyên. Nhưng lần này, Ngọc Trinh đã khắc phục được khuyết điểm này và rất ý tứ khi ngủ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bi-tro-ly-chup-len-khi-ngu-nu-hoang-noi-y-ngoc-trinh-lo-nhan-sac-that-khien-dan-mang-ngo-ngang-394315.html