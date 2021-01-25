Vừa công khai hẹn hò, Lâm Bảo Châu đã có động thái liên quan đến chuyện kết hôn với Lệ Quyên

Sau khoảng thời gian giấu giếm, cặp đôi Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu dường như đã thoải mái hơn khi xuất hiện trước công chúng cũng như nhắc về đối phương.

Mới đây, tại lễ trao giải “We Choice 2020”, Lệ Quyên và tình trẻ Lâm Bảo Châu đã chiếm trọn spotlight thảm đỏ khi xuất hiện tình tứ cạnh nhau.

Trên trang cá nhân, giọng ca “Sầu tím thiệp hồng” còn khoe ảnh tay trong tay với Lâm Bảo Châu kèm biểu tượng trái tim. Động thái này của Lệ Quyên được xem là chính thức công khai mối quan hệ trước công chúng.

‘Nữ hoàng phòng trà’ công khai khoác tay đàn em kém 12 tuổi, trao nhau ánh nhìn tình tứ trước công chúng - Ảnh: FB

Ngay sau đó, nhiều nghệ sĩ Việt như Thanh Thảo, Quang Hà, Thụy Vân… và người hâm mộ đã gửi lời chúc mừng đến cặp đôi. “Nữ hoàng phòng trà” cũng vui vẻ đón nhận sự yêu thương từ mọi người.

Mới đây, Lâm Bảo Châu cũng đăng tải hình ảnh cùng Lệ Quyên dự sự kiện lên trang cá nhân. Giữa những bình luận chúc mừng từ cư dân mạng, một người bạn của Lâm Bảo Châu thu hút sự chú ý đặc biệt khi nhắn nhủ: “Cưới thôi cụ”. Chẳng hề lảng tránh, nam người mẫu thả icon yêu thương như đang bày tỏ sự thích thú với đề nghị này.

Người hâm mộ không khỏi bấn loạn trước màn tương tác này của Lâm Bảo Châu và người bạn kia. Ai nấy đều mong cả hai sẽ đi đến một kết thúc đẹp.

Cả hai nhận được nhiều lời chúc mừng từ bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ - Ảnh: Internet

Trước khi công khai, Lệ Quyên liên tục vướng tin đồn hẹn hò Lâm Bảo Châu. Cả hai thường xuyên bị soi những chi tiết trùng hợp trên mạng xã hội hay check-in cùng một địa điểm.

MC Đại Nghĩa: "Thầy Minh Nhí đã có tuổi, sức khỏe sa sút, tôi lo lắng lắm" "Tôi nói thật với bà con cô bác ở đây luôn. Thầy tôi là nghệ sĩ Minh Nhí cũng đã có tuổi rồi, sức khoẻ cũng có sa sút, khiến tôi lo lắng lắm" – MC Đại Nghĩa nói.

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