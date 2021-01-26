Diện bodysuit khoe dáng nuột tại sự kiện, ‘mẹ 3 con’ Hồ Ngọc Hà khiến dân tình ‘đỏ mắt’ ghen tỵ

Hậu trường 26/01/2021 15:00

Chỉ vài tháng sau sinh, nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà đã lấy lại vóc dáng thon gọn đáng ngưỡng mộ và nhận về nhiều lời khen ngợi từ công chúng.

Sau khoảng thời gian ở cữ, nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà đã chính thức trở lại với công việc kinh doanh cũng như các dự án nghệ thuật.

Mới đây, “nữ hoàng giải trí” đã có buổi biểu diễn tại một sự kiện ở Hà Nội và nhanh chóng thu hút sự chú ý của truyền thông và người hâm mộ. Dù bận rộn với vai trò làm mẹ nhưng Hồ Ngọc Hà vẫn chăm chỉ chạy show đều đặn.

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Vóc dáng chuẩn không cần chỉnh của 'mẹ bỉm sữa' - Ảnh: Internet
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Hồ Ngọc Hà vẫn giữ vững phong độ nhan sắc sau khi sinh con – Ảnh: Internet

Qua những hình ảnh được chia sẻ, giọng ca “Cả một trời thương nhớ” diện trang phục bó sát để lộ đường cong cơ thể trước ống kính. Có thể thấy, chỉ sau vài tháng sinh con, Hồ Ngọc Hà đã lấy lại được body nuột nà không tì vết cùng đôi chân thon dài cực phẩm.

Được biết, để giảm cân nhanh chóng, nữ ca sĩ đã tích cực tập luyện yoga kết hợp với gym cùng chế độ ăn uống khoa học. Trước đó, bà xã Kim Lý từng cho biết bản thân phải chịu áp lực cân nặng sau sinh nên bị căng thẳng suốt một thời gian.

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Nữ ca sĩ rất nỗ lực giảm cân để về lại vóc dáng chuẩn sau sinh - Ảnh: Internet

Nhiều người không khỏi ngưỡng mộ trước vóc dáng hiện tại của “bà mẹ 3 con”. Dưới bài chia sẻ, người hâm mộ đồng loạt để lại bình luận khen ngợi nhan sắc của Hồ Ngọc Hà: “Dáng đẹp quá chị ơi”, “Quá trời xuất sắc luôn”, “Nhìn mà mê á, không tin là chị mới sinh con luôn”, “Ngưỡng mộ chị, vừa đẹp vừa giỏi”, “Dáng nhìn đã con mắt luôn á trời”, “Ngày càng đẹp chị tôi ơi”, “Đẹp xuất sắc”…

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Từ khóa:   ca sĩ Hồ Ngọc Hà nhan sắc Hồ Ngọc Hà bà xã Kim Lý

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