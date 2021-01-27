Hồ Ngọc Hà lần đầu khoe loạt ảnh thuở nhỏ của ông xã Kim Lý, gây chú ý nhất là chi tiết này

Hậu trường 27/01/2021 17:16

Hình ảnh hiếm hoi lúc bé của nam diễn viên Kim Lý được Hồ Ngọc Hà chia sẻ trên mạng xã hội nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ.

Đầu tháng 11/2020, Hồ Ngọc HàKim Lý hạnh phúc đón chào cặp sinh đôi Leon và Lisa. Sau khoảng thời gian giấu giếm, khoảng 1 tháng trở lại đây, cặp đôi rất thoải mái trong việc chia sẻ hình ảnh của các con đến người hâm mộ. Thậm chí, Hà Hồ còn lập hẳn một tài khoản Instagram riêng cho Leon và Lisa.

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Gia đình hạnh phúc của Hồ Ngọc Hà và Kim Lý - Ảnh: IG

Hai thiên thần nhỏ nhà "nữ hoàng giải trí" được nhận xét thừa hưởng nhiều nét đẹp của cả bố và mẹ. Về tính cách, Leon được mẹ khen dạn dĩ hơn, còn Lisa thì thích cười đùa mỗi lần nói chuyện với bố.

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Lisa rất mê ba Kim Lý - Ảnh: IG

Mới đây, trên Instagram, Hồ Ngọc Hà hào hứng khoe ảnh thuở nhỏ của ông xã Kim Lý kèm dòng trạng thái: “Theo mọi người thì Leon hay Lisa giống ba Kim nhỉ?”.

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Hà Hồ hào hứng khoe ảnh hiếm của ông xã kèm dòng trạng thái: 'Bà nội và ba Kim Lý' - Ảnh: IG
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Nam diễn viên chụp cùng bố mẹ - Ảnh: IG
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Hầu hết cư dân mạng đều cho rằng Leon bây giờ giống y đúc bố Kim Lý lúc bé - Ảnh: IG

Đây là lần đầu tiên khán giả được thấy những hình ảnh hiếm hoi này của ông xã Hà Hồ. Chính vì vậy, cư dân mạng không giấu được sự thích thú và để lại nhiều bình luận dưới bài đăng: “Đúng là một khuôn của anh Kim Lý chị ơi”, “Em tưởng Leon”, “Leon y đúc ba Kim”, “Anh Kim hồi nhỏ đáng yêu như Leon bây giờ vậy”, “Lần đầu được thấy ảnh hồi bé của anh luôn ý”, “Dễ thương quá ạ”, “Leon giống ba hơn nè”...

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Từ khóa:   Leon và Lisa Hà Hồ và Kim Lý Kim Lý

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