Ốc Thanh Vân xúc động viết về Mai Phương: 'Bao nhiêu cùng cực, vật vã, giờ thì ngủ thôi em ạ'

Hậu trường 30/03/2020 13:58

Ốc Thanh Vân xúc động viết về diễn viên Mai Phương. Những chia sẻ của bà mẹ ba con khiến mọi người không thể kìm được nước mắt.

Có thể nói Ốc Thanh Vân là người gần gũi và giúp đỡ Mai Phương nhiều nhất suốt gần 2 năm qua. Dù đã chuẩn bị trước tâm lý nhưng sự ra đi của người em thân thương khiến cô đau khổ nhiều ngày qua.

Mới đây, Ốc Thanh Vân vừa đăng tải clip ghi lại kỷ niệm đáng nhớ cùng diễn viên Mai Phương trong chuyến du lịch Bhutan gần 1 năm trước. Lúc này, Mai Phương vẫn đang điều trị ung thư phổi giai đoạn 4. Dù vậy, cô vẫn luôn giữ tinh thần lạc quan, chống chọi với bệnh tật đến cùng.

Ốc Thanh Vân xúc động viết về Mai Phương: 'Bao nhiêu cùng cực, vật vã, giờ thì ngủ thôi em ạ' - Ảnh 1
Hình ảnh tại lễ tang của cố nghệ sĩ - Ảnh: Internet

"Những ngày này chưa thấy nhớ nhiều đâu, rồi mọi thứ xong xuôi, nhìn lại những hình ảnh cũ, lúc đó mới thấm. Bhutan, gần một năm rồi nè em, trong clip cái mắt chị sưng, em khóc em vẫn đẹp, sao chị khóc chị xấu quá đi.

Lúc cầu nguyện dưới chân Tượng Phật bằng đồng lớn nhất thế giới, nước mắt rơi không ngừng em ơi! Lớn hơn em chưa đầy một tuổi mà mỗi lần kế bên, chị thấy em giống em bé quá à", Ốc Thanh Vân nghẹn ngào.

Ốc Thanh Vân xúc động viết về Mai Phương: 'Bao nhiêu cùng cực, vật vã, giờ thì ngủ thôi em ạ' - Ảnh 2
Hình ảnh Mai Phương gần 1 năm trước - Ảnh: FB
Ốc Thanh Vân xúc động viết về Mai Phương: 'Bao nhiêu cùng cực, vật vã, giờ thì ngủ thôi em ạ' - Ảnh 3
Mọi người cảm ơn Ốc Thanh Vân vì những gì cô làm cho Mai Phương suốt thời gian qua - Ảnh: FB

Nữ diễn viên kể lại những giây phút cuối đời trước khi Mai Phương ra đi. Dù sức khỏe yếu, không nói được nhưng cô vẫn minh mẫn và nhận ra mọi người: "Em tỉnh táo gần như đến lúc cuối cùng. Không nói được nhưng chị đến là biết, mắt nhướng lên nhìn, miệng nói khẩu hình “Ốc, Ốc”, cấu cấu cái tay chị, cấu mạnh lắm. Muốn nói nhưng chỉ được vậy thôi.

Bao nhiêu đau đớn, khổ ải. Bao nhiêu cùng cực, vật vã. Giờ thì ngủ thôi em ạ. Không phải nhọc hết sức mà dậy nữa. Chị đã thương em thì sẽ mãi thương em. Em tôi, Mai Phương".

Ốc Thanh Vân xúc động viết về Mai Phương: 'Bao nhiêu cùng cực, vật vã, giờ thì ngủ thôi em ạ' - Ảnh 4
Con gái Mai Phương, bé Lavie đã được người nhà đưa đến nhìn mặt mẹ lần cuối - Ảnh: Internet

Ốc Thanh Vân rất đau đớn khi vĩnh biệt người em, người đồng nghiệp thân thiết. Dù vậy, cô và những người luôn bên cạnh Mai Phương thời gian qua đều cảm thấy nhẹ lòng vì cố nghệ sĩ không còn đau đớn nữa.

"Mọi người mà lâu không gặp, nhìn em bây giờ chắc sẽ khóc, vì chịu không nổi. Nhưng đối với những người kề cận bên em, thì sao lúc này lại thấy nhẹ lòng. Vì em đẹp lắm, không hiểu sao khi đi rồi em lại đẹp hơn những ngày vừa qua rất nhiều. Hai má em đầy đặn, lông mi em dài, không phải là gương mặt chỉ còn xương trong những ngày cuối cùng. Nhìn em nằm đó mà tự nhiên nghĩ: ừ, thôi vậy đi. Em được ngủ rồi. Bao nhiêu ngày rồi có được ngủ đâu. Thức trắng cả ngày lẫn đêm, cứ ngồi rồi gục cái đầu xuống. Tư thế đó làm em đỡ đau vì những điểm di căn hành hạ thân thể tan nát”, cô xót xa.

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