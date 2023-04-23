Thời gian qua, diễn viên Quỳnh Lương đã ghi được ấn tượng nhất định trong lòng khán giả qua cac vãi diễn trong MV âm nhạc hay phim truyền hình lẫn điện ảnh. Mới đây nhất, trên trang cá nhân, nữ diễn viên bất ngờ đăng tải bài viết tỏ rõ bức xúc về chuyện bị một người đàn ông lạ liên tục tấn công, quấy rối thông qua mạng xã hội.

Nữ diễn viên bất ngờ đăng tải bài viết tỏ rõ bức xúc về chuyện bị một người đàn ông lạ liên tục tấn công, quấy rối thông qua mạng xã hội - Ảnh: Chụp màn hình

Cụ thể, diễn viên Quỳnh Lương cho biết: "Fan thì không nói, nhưng liên tiếp một tháng nay Quỳnh bị quấy rối bởi một người đàn ông. Ngoài việc nhắn tin bằng Facebook, các nền tảng mạng xã hội của Quỳnh, người này còn gọi điện, nhắn tin vào số điện thoại cá nhân và bạn bè người thân, đối tác của Quỳnh. Gửi những tin nhắn đồi truỵ đến Quỳnh".