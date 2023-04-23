Mới đây nhất, trên trang cá nhân, nữ diễn viên bất ngờ đăng tải bài viết tỏ rõ bức xúc về chuyện bị một người đàn ông lạ liên tục tấn công, quấy rối thông qua mạng xã hội.
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Thời gian qua, diễn viên Quỳnh Lương đã ghi được ấn tượng nhất định trong lòng khán giả qua cac vãi diễn trong MV âm nhạc hay phim truyền hình lẫn điện ảnh. Mới đây nhất, trên trang cá nhân, nữ diễn viên bất ngờ đăng tải bài viết tỏ rõ bức xúc về chuyện bị một người đàn ông lạ liên tục tấn công, quấy rối thông qua mạng xã hội.
Cụ thể, diễn viên Quỳnh Lương cho biết: "Fan thì không nói, nhưng liên tiếp một tháng nay Quỳnh bị quấy rối bởi một người đàn ông. Ngoài việc nhắn tin bằng Facebook, các nền tảng mạng xã hội của Quỳnh, người này còn gọi điện, nhắn tin vào số điện thoại cá nhân và bạn bè người thân, đối tác của Quỳnh. Gửi những tin nhắn đồi truỵ đến Quỳnh".
Không chỉ vậy, nữ diễn viên còn nói rằng dù đã làm mọi cách chặn tin nhắn, tuy nhiên người đàn ông lạ mặt này lại liên tục làm phiền đến những bạn bè, đồng nghiệp của cô. Việc này khiến cô vô cùng khó chịu và cảm thấy bị làm phiền rất nhiều.
Kèm theo bài đăng, diễn viên Quỳnh Lương không ngại chia sẻ đoạn tin nhắn người đàn ông lạ mặt này gửi đến người thân, bạn bè của mình.
Bên dưới bài viết, đông đảo bạn bè, khán giả đã để lại lời nhắn nhủ, động viên đến diễn viên Quỳnh Lương. Đồng thời, một số ý kiến cũng khuyên cô nên sớm giải quyết triệt để như báo cơ quan chức hay hay có động thái mạnh để tránh những "fan cuồng" như thế này.