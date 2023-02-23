'Mẹ đơn thân' Quỳnh Lương có phản ứng khéo léo khi con trai bị bạn bè trêu chọc là 'đứa trẻ không có bố'

Hậu trường 23/02/2023 20:14

Mới đây, diễn viên Quỳnh Lương đã chia sẻ về những vấn đề trong quá trình nuôi dạy con trai. Cô tiết lộ cách giải thích của mình với con trai khi con bị bạn bè trêu chọc là đứa trẻ không có bố.

Quỳnh Lương là gương mặt đang được nhiều khán giả yêu mến trên sóng truyền hình thời gian gần đây. Trước khi được biết đến là một diễn viên tay ngang, cô nổi tiếng với vai trò mẫu ảnh. Quỳnh từng đóng nhiều MV “triệu view” như: Màu nước mắt (Nguyễn Trần Trung Quân), Nếu ngày ấy (Soobin Hoàng Sơn), Ước có người bên tôi mỗi khi tôi buồn (Tăng Phúc)...

'Mẹ đơn thân' Quỳnh Lương có phản ứng khéo léo khi con trai bị bạn bè trêu chọc là 'đứa trẻ không có bố' - Ảnh 1
Quỳnh Lương là gương mặt đang được nhiều khán giả yêu mến trên sóng truyền hình thời gian gần đây - Ảnh: Internet

Với những nỗ lực không ngừng nghỉ cùng sự siêng năng, cô đang có cuộc sống sung túc bên cạnh quý tử. Tuy nhiên, người đẹp đã trải qua nhiều đau khổ khi làm mẹ đơn thân năm 18 tuổi, một mình gồng gánh nuôi và dạy dỗ con trai nên người.

'Mẹ đơn thân' Quỳnh Lương có phản ứng khéo léo khi con trai bị bạn bè trêu chọc là 'đứa trẻ không có bố' - Ảnh 2
Quỳnh Lương đã trải qua nhiều đau khổ khi làm mẹ đơn thân năm 18 tuổi, một mình gồng gánh nuôi và dạy dỗ con trai nên người - Ảnh: Internet

Trong một cuộc phỏng vấn với một trang báo, Quỳnh Lương đã chia sẻ về những vấn đề trong quá trình nuôi dạy con trai. Cô cho biết: "Các bạn ở trên lớp có nói bé là một đứa trẻ không có bố. Quỳnh có hỏi con là 'con có bố không?', bạn trả lời 'có'. Mình giải thích với con nhiều về vấn đề này.

Trong cuộc sống, mình sẽ có thứ này và khuyết thứ khác nhưng mình phải nhìn vào những thứ tốt đẹp. Dù con không có bố ở cạnh bên nhưng bất kể khi nào cần thì đều có mặt. Vì thế con không được nghĩ là con không có bố. Tức là bé nhà Quỳnh có thắc mắc gì thì mình đều giải thích hết và hầu như mất nhiều thời gian để con hiểu. Bây giờ con lớn rồi, mọi thứ bé tự biết nên không hỏi nhiều nữa".

'Mẹ đơn thân' Quỳnh Lương có phản ứng khéo léo khi con trai bị bạn bè trêu chọc là 'đứa trẻ không có bố' - Ảnh 3
Quỳnh Lương mang thai và làm mẹ đơn thân ở độ tuổi 18 vì bị chồng phản bội - Ảnh: Internet

Được biết, Quỳnh Lương vấp phải cú ngã đầu đời thời điểm khá trẻ. Cô mang thai và làm mẹ đơn thân vì bị chồng phản bội. Nữ diễn viên từng đau lòng chia sẻ trên sóng truyền hình: “Khi tôi kể cho anh ấy nghe, anh hỏi tôi rằng 'Có phải con anh không?'. Tuy nhiên sau đó, cả hai vẫn quyết định về chung nhà".

Ngay từ đầu khi mới bước vào cuộc hôn nhân gượng ép này, Quỳnh đã nghĩ nó không thể kéo dài. Cô không cảm thấy an toàn để gắn kết với chồng cũng như gia đình anh. Chỉ sau vài tháng về nhà chồng, cô nhận tin anh ngoại tình. Cuộc sống hôn nhân quá nhiều mâu thuẫn nên dù đã cố nhẫn nhịn, sau 3 năm, Quỳnh Lương quyết định ly hôn, làm mẹ đơn thân.

'Mẹ đơn thân' Quỳnh Lương có phản ứng khéo léo khi con trai bị bạn bè trêu chọc là 'đứa trẻ không có bố' - Ảnh 4
Dù có kinh tế vững vàng trong hành trình trưởng thành cùng con nhưng Quỳnh Lương vẫn gặp nhiều vấn đề nuôi dạy bé - Ảnh: Internet

Dù có kinh tế vững vàng trong hành trình trưởng thành cùng con nhưng Quỳnh Lương vẫn gặp nhiều vấn đề nuôi dạy bé. Thiếu vắng đi trụ cột gia đình, cô vừa làm bố vừa làm mẹ. Sau tan vỡ, người đẹp vẫn để quý tử gặp gỡ chồng cũ để cảm nhận trọn vẹn tình cảm gia đình. Hơn thế nữa, mỹ nhân 9X cũng được khen ngợi vì cách hành xử văn minh với người cũ dù trải qua nhiều câu chuyện không vui trong quá khứ.

'Mẹ đơn thân' Quỳnh Lương có phản ứng khéo léo khi con trai bị bạn bè trêu chọc là 'đứa trẻ không có bố' - Ảnh 5
Mọi thứ đã trôi qua khi Quỳnh Lương cho con trai cuộc sống hạnh phúc và vui vẻ - Ảnh: Internet

Hiện tại, mọi thứ đã trôi qua khi Quỳnh Lương cho con trai cuộc sống hạnh phúc và vui vẻ. Mỹ nhân trở thành người phụ nữ hiện đại, giỏi kiếm tiền, khéo dạy con. Rõ ràng, nhờ cách nuôi dạy thông minh mà quý tử Quỳnh Lương ngoan ngoãn và hiểu chuyện.

 

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Từ khóa:   Quỳnh Lương Quỳnh Lương và con trai vbiz

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