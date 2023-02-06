Quỳnh Lương đáp trả thẳng thắn tin đồn đang 'để ý' một sao nam Vbiz có vợ là Á hậu đình đám

Hậu trường 06/02/2023 19:30

Bị đồn là đang "để ý" bạn diễn Bình An, Quỳnh Lương đã nhanh chóng lên tiếng đáp trả và khẳng định chắc nịch một chuyện.

Hoạt động nghệ thuật tích cực, Quỳnh Lương liên tiếp góp mặt trong nhiều tác phẩm phim ảnh. Hiện tại, nữ diễn viên đang hợp tác cùng Bình An trong bộ phim "Đừng làm mẹ cáu". Thế nhưng, chính vì cả hai có diễn xuất quá ăn ý và tạo nên nhiều tương tác hợp cạ với bạn diễn, Quỳnh Lương bị nghi ngờ đang "để mắt" tới bạn diễn đã có vợ.

Quỳnh Lương đáp trả thẳng thắn tin đồn đang 'để ý' một sao nam Vbiz có vợ là Á hậu đình đám - Ảnh 1
Quỳnh Lương và Bình An diễn khá ăn ý trên phim.

 

Quỳnh Lương đáp trả thẳng thắn tin đồn đang 'để ý' một sao nam Vbiz có vợ là Á hậu đình đám - Ảnh 2
Quỳnh Lương đáp trả thẳng thừng khi bị đồn để ý Bình An.

Bên cạnh đó, nhiều người còn mỉa mai nữ diễn viên rằng, Bình An đã có vợ đẹp là á hậu Phương Nga nên không bao giờ bị lung lay trước cô. Trước những lời phán xét vô căn cứ, Quỳnh Lương đã ngay lập tức quay hẳn một video để phản bác lại những suy đoán của mọi người.

Quỳnh Lương đáp trả thẳng thắn tin đồn đang 'để ý' một sao nam Vbiz có vợ là Á hậu đình đám - Ảnh 3
Bình An - Phương Nga là cặp vợ chồng hạnh phúc của Vbiz. 

Theo đoạn clip được đăng tải, cô khẳng định chắc nịch chuyện để ý "tăm tia" Bình An là hoàn toàn không có thật. Cô chia sẻ thêm: "Bình An không bao giờ là gu của Quỳnh và Quỳnh cũng nói thẳng luôn rằng từ trước đến nay gu của tôi không bao giờ là những anh em bạn bè cùng ngành, kể cả độc thân chứ đừng nói đến là đã có vợ. Làm ơn đừng suy diễn giùm tôi, làm ảnh hưởng tới mối quan hệ anh chị em với nhau".

Quỳnh Lương đáp trả thẳng thắn tin đồn đang 'để ý' một sao nam Vbiz có vợ là Á hậu đình đám - Ảnh 4

Quỳnh Lương từng có cuộc hôn nhân đổ vỡ, cô lập gia đình lúc còn rất trẻ vì ngay sau khi chia tay bạn trai được vài tháng thì phát hiện có em bé. Dù còn bao hoài bão phía trước thế nhưng nữ diễn viên vẫn lựa chọn từ bỏ và mạnh mẽ chấp nhận mọi chuyện. Hiện nữ diễn viên là một bà mẹ đơn thân có cậu con trai hơn 7 tuổi ngoan ngoãn, hiểu chuyện.

Quỳnh Lương đáp trả thẳng thắn tin đồn đang 'để ý' một sao nam Vbiz có vợ là Á hậu đình đám - Ảnh 5
Quỳnh Lương hạnh phúc với cuộc sống mẹ đơn thân.

Dù ban đầu có vô vàn khó khăn thế nhưng tới thời điểm hiện tại, ít nhiều cô nàng cũng đã có được thành công của riêng mình. Ngoài ra, con trai Quỳnh Lương vẫn luôn là nguồn động lực để cô cố gắng mỗi ngày. Cô từng viết trên trang cá nhân về cuộc sống hạnh phúc của mẹ đơn thân: “Người phụ nữ hạnh phúc là người hài lòng với những gì mình sở hữu. Người mẹ tuyệt vời là người dành trọn cho con hạnh phúc ấy”.

 

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Trong lúc xảy ra vụ việc, không những con trai bị "tác động vật lý" và bị mắng những lời lẽ khó nghe mà Quỳnh Lương còn bị mỉa mai là mẹ đơn thân.

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Từ khóa:   Quỳnh Lương Bình An Bình An - Phương Nga

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