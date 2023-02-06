Quỳnh Lương đáp trả thẳng thắn tin đồn đang 'để ý' một sao nam Vbiz có vợ là Á hậu đình đám

Hoạt động nghệ thuật tích cực, Quỳnh Lương liên tiếp góp mặt trong nhiều tác phẩm phim ảnh . Hiện tại, nữ diễn viên đang hợp tác cùng Bình An trong bộ phim "Đừng làm mẹ cáu". Thế nhưng, chính vì cả hai có diễn xuất quá ăn ý và tạo nên nhiều tương tác hợp cạ với bạn diễn, Quỳnh Lương bị nghi ngờ đang "để mắt" tới bạn diễn đã có vợ.

Quỳnh Lương đáp trả thẳng thừng khi bị đồn để ý Bình An.

Bên cạnh đó, nhiều người còn mỉa mai nữ diễn viên rằng, Bình An đã có vợ đẹp là á hậu Phương Nga nên không bao giờ bị lung lay trước cô. Trước những lời phán xét vô căn cứ, Quỳnh Lương đã ngay lập tức quay hẳn một video để phản bác lại những suy đoán của mọi người.

Bình An - Phương Nga là cặp vợ chồng hạnh phúc của Vbiz.

Theo đoạn clip được đăng tải, cô khẳng định chắc nịch chuyện để ý "tăm tia" Bình An là hoàn toàn không có thật. Cô chia sẻ thêm: "Bình An không bao giờ là gu của Quỳnh và Quỳnh cũng nói thẳng luôn rằng từ trước đến nay gu của tôi không bao giờ là những anh em bạn bè cùng ngành, kể cả độc thân chứ đừng nói đến là đã có vợ. Làm ơn đừng suy diễn giùm tôi, làm ảnh hưởng tới mối quan hệ anh chị em với nhau".