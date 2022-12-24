Quỳnh Lương rơi nước mắt nói về những 'góc khuất' trong hôn nhân: 'Mới 18 tuổi tôi đã lấy chồng vì bác sĩ bảo cưới'

Kết hôn vào năm 18 tuổi, dù cố chịu đựng để cứu vãn hôn nhân nhưng mọi thứ chỉ làm nữ diễn viên Quỳnh Lương kiệt quệ hơn.

Xuất hiện trong chương trình "Lối ra", Quỳnh Lương khiến khán giả xót xa khi chia sẻ về những góc khuất hôn nhân của mình. Cô cho biết vì có thai nên phải kết hôn ở tuổi 18 và việc làm mẹ ở độ tuổi còn quá trẻ khiến cô phải đối mặt với nhiều áp lực.

Khi được hỏi ở thời điểm nào Quỳnh Lương suy nghĩ sẽ quyết định ly hôn, nữ khách mời thẳng thắn: "Ngay từ khi bước vào cuộc hôn nhân này, tôi đã nghĩ rằng nó không thể kéo dài. Trong một cuộc hôn nhân hay bất kỳ người nào mình gặp, mình phải cảm nhận được sự an toàn để gắn kết với họ. Còn khi bước vào hôn nhân và sống với người đàn ông đó, tôi không cảm thấy an toàn. Điều đó khiến tôi biết rằng một ngày nào đó chúng tôi sẽ dừng lại". Quỳnh Lương rơi nước mắt khi nhớ lại những ngày tháng đau khổ vì hôn nhân - Ảnh: Internet Bên cạnh đó, trong khoảng thời gian nỗ lực cứu vãn mái ấm, Quỳnh Lương cũng gặp căng thẳng với nhà chồng. Nữ diễn viên trải lòng: "Từ lúc có bầu đến khi sinh tôi không đi làm, chỉ ở trong một căn phòng như một cái lồng. Khi đó, tôi không nói chuyện với ai và chỉ nghe tiếng khóc của đứa bé nên đầu óc bị tù túng. Thêm nữa, con cứ khóc rồi mình phải bế con, ru ngủ, cho con ăn, lau dọn và nó như một vòng lặp. Trong ba tháng đầu, cứ 1 giờ là con khóc liên tục đến 5 giờ. Vừa nghe tiếng khóc của con là bố mẹ chồng hỏi trông con kiểu gì mà để con khóc. Tôi cũng chẳng biết con gặp vấn đề gì nên cứ cố gắng dỗ, cho ăn nhưng con cứ khóc".

Bên cạnh đó, khi cô bị trầm cảm sau sinh, cô cũng không được phía gia đình chồng thấu hiểu và sẻ chia. Hệ quả, nữ diễn viên bị mất ngủ, chán ăn và sụt cân chỉ còn 39kg. Đỉnh điểm, trong một lần tranh cãi với chồng, Quỳnh Lương quyết định bế con rời khỏi nhà. Quỳnh Lương bộc bạch thêm: "Ba năm hôn nhân, tôi đã phải sống cam chịu, gặp hàng loạt biến cố liên quan đến gia đình chồng, chồng và người thứ ba. Những ngày tháng cay đắng ấy khiến tinh thần tôi khủng hoảng đến mức kiệt quệ, bị sút cân, không ăn được, phải đi điều trị trầm cảm một thời gian dài. Tôi nghĩ mình phải giải thoát thôi không thể chấp nhận được nữa. Và thế là tôi bế con ra ngoài ở, tất cả mọi người đều sốc". Trước khi rời khỏi nhà chồng, Quỳnh Lương cũng chuẩn bị sẵn sàng về mặt kinh tế để ổn định cuộc sống. Vì thế, sau khi ra đi, nữ khách mời lại cảm thấy thoải mái, hạnh phúc vì bản thân được đi làm, có em gái phụ giúp chăm em bé và không bị áp lực bởi nhà chồng. Con trai của cô cũng rất ngoan ngoãn và hiểu chuyện - Ảnh: FBNV Trải qua nhiều "sóng gió", Quỳnh Lương hài lòng với cuộc sống hiện tại vì cô được làm công việc yêu thích và dần khẳng định được tên tuổi. Cô chia sẻ: "Sau khi ly hôn, lấy lại được tinh thần, tôi chọn cách sống thật với bản thân, tôi chỉ lo cho bản thân, chăm lo con cái và kiếm tiền, không phải lo thêm gia đình, phụ huynh nhìn mình như thế nào, lo chồng ra sao. Tôi nghĩ mình và con đang sống rất vui vẻ, hạnh phúc". Đồng thời, con trai của cô cũng rất ngoan ngoãn và hiểu chuyện. Nữ diễn viên tâm sự, dù được quay lại, cô cũng không muốn thay đổi bất cứ điều gì trong cuộc sống.

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