Trong lúc xảy ra vụ việc, không những con trai bị "tác động vật lý" và bị mắng những lời lẽ khó nghe mà Quỳnh Lương còn bị mỉa mai là mẹ đơn thân.

Quỳnh Lương là một trong những người mẹ đơn thân trong showbiz Việt và được nhiều khán giả quan tâm. Mới đây, nữ diễn viên vô cùng bức xúc khi chia sẻ về việc con trai bị người đàn ông "tác động vật lý", thậm chí còn bịa đặt, vu khống bé Gấu (con trai của nữ diễn viên) lúc ăn tối ở nhà hàng. Quỳnh Lương và con trai Cụ thể, khi nữ diễn viên đã cùng mẹ ruột và con trai đến dùng bữa tại một nhà hàng, tại đây có cả khu vực vui chơi dành cho trẻ em. Vì mải mê chơi đùa nên bé Gấu - con trai Quỳnh Lương đã vô tình đá trái bóng trúng vào một em bé khác, ngay lập tức, nhóc tỳ đã tiến đến xin lỗi em bé và đỡ em dậy: "Đó là việc ngoài ý muốn và bản thân đứa bé cũng không lường trước hậu quả của vụ việc. Mình cùng Gấu đã xin lỗi gia đình phụ huynh kia cũng như em bé. Sai thì nhận, xin lỗi và sửa chữa ngay lập tức".

Con trai Quỳnh Lương nhanh chóng chạy đến ôm và xin lỗi khi vô tình đá bóng khiến một em nhỏ bị ngã. Mặc dù cậu nhóc đã nhanh chóng đỡ em bé kia đứng dậy và nói lời xin lỗi nhưng vẫn bị phụ huynh trách mắng, hơn nữa còn "tác động vật lý" lên con trai cô và mắng chửi bằng những lời lẽ khó nghe: "Lao vào tát vào mặt Gấu, chửi và kéo tai Gấu rồi kéo tai lôi ra ngoài, sau khi mình có nói bé qua xin lỗi và cám ơn đã dạy dỗ bé. Mình đứng dậy ra về thì mình cùng mẹ đẻ của mình qua xin lỗi thì mới nghe bịa chuyện Gấu đánh con anh ta, bịa chuyện một đứa đánh, một đứa đứng giữ cửa (em trai Quỳnh). Mẹ của em bé còn nói là biết Quỳnh là mẹ đơn thân nên cố gắng. Không chấp nhận chuyện con mình có hành động côn đồ như vậy, và mình hiểu em trai mình".

Phụ huynh của em nhỏ bị ngã đã dùng nhiều lời lẽ không hay, và tác động vật lý đến con trai nữ diễn viên. Khi ra gặp Quỳnh Lương, 2 phụ huynh kia liền bịa chuyện vu khống bé Gấu. Nữ diễn viên còn tiết lộ rằng mẹ của em bé kia nhận ra cô là người nổi tiếng. Thậm chí, người đó còn lấy hoàn cảnh mẹ đơn thân của Quỳnh Lương ra để mỉa mai. Trong khi đó, người bố của em bé ấy ban đầu còn không chịu nhận đã "tác động vật lý" lên bé Gấu. Vì nhiều khách hàng chứng kiến nên anh ta đành thừa nhận và chỉ xin lỗi qua loa. Nguyên văn chia sẻ của Quỳnh Lương. Cô muốn lên tiếng để chấm dứt những hành vi không hay đối với trẻ em. Nữ diễn viên cho biết người đàn ông còn không chịu nhận lỗi sai. Quỳnh Lương bức xúc vì chưa nhận được câu xin lỗi thỏa đáng. Hiện bài chia sẻ của Quỳnh Lương nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Mọi người đều bức xúc trước hành vi "tác động vật lý" của người phụ huynh kia đối với con trai nữ diễn viên. Thậm chí, một số khán giả còn khuyên nữ diễn viên nên làm tới cùng về việc này. Quý tử nhà Quỳnh Lương rất ngoan ngoãn, hiểu chuyện và biết yêu thương mẹ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/quynh-luong-buc-xuc-khi-con-trai-bi-nguoi-an-ong-tac-ong-vat-ly-va-vu-khong-giua-chon-ong-nguoi-550071.html