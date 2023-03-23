Ngưỡng mộ cách ứng xử cực khôn khéo của Quỳnh Lương khi con trai bị trêu là 'đồ không có bố'

Hậu trường 23/03/2023 13:56

Dù đã ly hôn, Quỳnh Lương luôn tạo điều kiện cho con trai gặp mặt gia đình nhà nội và không hề phủ nhận sự có mặt của chồng cũ trong cuộc sống của con trai.

Quỳnh Lương (tên thật Lương Thị Mai Quỳnh) sinh năm 1995, tại Phú Thọ. Cô xuất thân từ người mẫu tự do sau đó nổi tiếng nhờ tham gia nhiều MV như Tự tâm, Màu nước mắt, Nếu ngày ấy… Sau khi nổi tiếng, cô dần lấn sân phim ảnh với các dự án như Gara hạnh phúc, Lối nhỏ vào đời, Đừng làm mẹ cáu. Ngoài vai trò diễn viên, Quỳnh Lương là mẫu ảnh nổi tiếng. Cô cũng làm thêm công việc kinh doanh.

Ngưỡng mộ cách ứng xử cực khôn khéo của Quỳnh Lương khi con trai bị trêu là 'đồ không có bố' - Ảnh 1

Quỳnh Lương cho biết cô lập gia đình từ khi còn rất trẻ, lúc mới 18 tuổi và vẫn đang là nữ sinh cấp 3. Tuy nhiên chỉ sau 2 tháng kết hôn, Quỳnh Lương phát hiện chồng ngoại tình trong lúc cô đang mang thai. Cú sốc khiến nữ diễn viên bị trầm cảm sau sinh. Đến năm 2017, sau khoảng hơn 2 năm chung sống, Quỳnh Lương quyết định ly hôn, xin phép bố mẹ chồng đưa cháu ra khỏi nhà và làm mẹ đơn thân.

Chỉ trong một thời gian ngắn, Quỳnh Lương đã nỗ lực không ngừng nghỉ, nắm bắt các cơ hội đến với mình. Dù không được học diễn xuất bài bản nhưng cô đã cố gắng hết mình để hoàn thành những vai diễn dù nhỏ nhất. Ở thời điểm này, Quỳnh Lương được khán giả ghi nhận là một trong những gương mặt diễn viên ấn tượng của "Vũ trụ điện ảnh VTV".

Ngưỡng mộ cách ứng xử cực khôn khéo của Quỳnh Lương khi con trai bị trêu là 'đồ không có bố' - Ảnh 2

Gần đây, con trai Quỳnh Lương có xích mích nhỏ với các bạn ở trường. Cụ thể rằng, nhiều bạn đem chuyện bố mẹ li hôn ra để trêu chọc con trai Quỳnh Lương không có bố. Về nhà cậu bé rất buồn.

Biết được điều này, Quỳnh Lương đã có cuộc trò chuyện thân tình để giải thích với con. Nữ diễn viên chia sẻ: "Quỳnh có hỏi con là 'con có bố không?', bạn trả lời 'có'. Mình giải thích với con nhiều về vấn đề này. Trong cuộc sống, mình sẽ có thứ này và khuyết thứ khác nhưng mình phải nhìn vào những thứ tốt đẹp. Dù con không có bố ở cạnh bên nhưng bất kể khi nào cần thì đều có mặt. Vì thế con không được nghĩ là con không có bố.

Tức là bé nhà Quỳnh có thắc mắc gì thì mình đều giải thích hết và hầu như mất nhiều thời gian để con hiểu. Bây giờ con lớn rồi, mọi thứ bé tự biết nên không hỏi nhiều nữa".

Ngưỡng mộ cách ứng xử cực khôn khéo của Quỳnh Lương khi con trai bị trêu là 'đồ không có bố' - Ảnh 3

Thay vì lảng tránh hoặc nói xấu về chồng cũ, Quỳnh Lương đã cùng con nhìn thẳng vào sự thật, để con trai hiểu được tuy bố mẹ không sống cùng nhau nhưng bất cứ khi nào cậu cần, bố đều sẽ có mặt.

Sau ly hôn, nữ diễn viên vẫn để con gặp gỡ bên nội để gắn kết tình cảm, để bé được cảm nhận trọn vẹn tình cảm gia đình. Cách cư xử của người đẹp được khen là tinh tế, khéo léo.

Trước đó, nhiều lần Quỳnh Lương cũng khẳng định dù trải qua những tháng ngày khó khăn vất vả khi thanh xuân rực rỡ nhất nhưng Quỳnh Lương cho biết cô chưa bao giờ hối hận với việc đã sinh con năm ấy. Con trai của cô cũng rất ngoan ngoãn và hiểu chuyện. Nữ diễn viên tâm sự, dù được quay lại, cô cũng không muốn thay đổi bất cứ điều gì trong cuộc sống.

Ngưỡng mộ cách ứng xử cực khôn khéo của Quỳnh Lương khi con trai bị trêu là 'đồ không có bố' - Ảnh 4

Sau hơn 5 năm ly hôn, Quỳnh Lương hiện vẫn đang lẻ bóng, cô không chia sẻ quá nhiều về chuyện tình cảm với công chúng. Lần duy nhất Quỳnh Lương vướng tin đồn tình ái là với người mẫu Minh Kha khi cả hai lộ ảnh tay trong tay thân mật. Tuy nhiên đôi bên đều lên tiếng cho rằng những đồn đoán không đúng sự thật. Quỳnh Lương từng chia sẻ cô không muốn có mối quan hệ tình cảm với người làm trong showbiz.

'Mẹ đơn thân' Quỳnh Lương có phản ứng khéo léo khi con trai bị bạn bè trêu chọc là 'đứa trẻ không có bố'

'Mẹ đơn thân' Quỳnh Lương có phản ứng khéo léo khi con trai bị bạn bè trêu chọc là 'đứa trẻ không có bố'

Mới đây, diễn viên Quỳnh Lương đã chia sẻ về những vấn đề trong quá trình nuôi dạy con trai. Cô tiết lộ cách giải thích của mình với con trai khi con bị bạn bè trêu chọc là đứa trẻ không có bố.

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