NSƯT Vũ Mạnh Dũng ra đi để lại vợ và 4 con thơ, nghệ sĩ Việt đồng loạt kêu gọi giúp đỡ

Hậu trường 20/02/2020 11:33

Trên trang cá nhân, nhiều nghệ sĩ Việt đã kêu gọi sự hỗ trợ từ các nhà hảo tâm để giúp đỡ gia đình cố nghệ sĩ Vũ Mạnh Dũng.

Vừa qua, thông tin nghệ sĩ Vũ Mạnh Dũng - Phó đoàn Nhà hát nhạc vũ kịch Việt Nam qua đời vì bị sát hại đã khiến đồng nghiệp và người hâm mộ vô cùng bàng hoàng. Trên trang cá nhân, vợ của NSƯT Vũ Mạnh Dũng đau đớn cho biết: “Anh ơi em chết lặng không nói được gì, em và các con luôn yêu và nhớ về anh, ngủ ngon anh nhé! Em mãi yêu anh”.

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Nghệ sĩ Vũ Mạnh Dũng qua đời ở tuổi 42 - Ảnh: FB

Mới đây, Giám đốc Nhà hát nhạc vũ kịch Việt Nam - biên đạo múa Trần Ly Ly đã lên tiếng kêu gọi sự hỗ trợ từ đồng nghiệp và khán giả để giúp gia đình nghệ sĩ Vũ Mạnh Dũng vượt qua giai đoạn khó khăn. Được biết, nghệ sĩ Vũ Mạnh Dũng có đến 4 người con. Trong đó, con út chỉ mới vài tháng tuổi.

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Trần Ly Ly lên tiếng kêu gọi giúp đỡ gia đình Vũ Mạnh Dũng - Ảnh: Internet

Bài đăng của biên đạo múa Trần Ly Ly:

“Thư ngỏ!

Trước sự ra đi đau xót của đồng nghiệp chúng tôi: NSƯT Opera Vũ Mạnh Dũng - nhiều bạn bè, đồng nghiệp ở xa không kịp đến tiễn biệt anh và đặc biệt có một số anh chị em muốn có nghĩa cử đóng góp - chia sẻ yêu thương - giúp đỡ một phần khó khăn tới người vợ trẻ cùng 4 con thơ - cháu bé nhất mới được mấy tháng...

Đồng hành cùng Công đoàn Nhà hát nhạc vũ kịch Việt Nam, chúng tôi xin phép được đăng lên đây số tài khoản của vợ Dũng. Dũng ơi, bạn bè anh em luôn ở cạnh”.

Ngay sau đó, gia đình nữ diễn viên Chiều Xuân đã chuyển 10 triệu cho vợ nghệ sĩ Vũ Mạnh Dũng: “Gia đình mình sáng nay chuyển 10 triệu cho mẹ con, mong mẹ con có sức khỏe và nhiều nghị lực”.

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Nghệ sĩ Chiều Xuân cũng kêu gọi sự giúp đỡ từ bạn bè - Ảnh: FB

Nhiều nghệ sĩ khác cũng đã lên tiếng kêu gọi bạn bè, đồng nghiệp san sẻ gánh nặng với gia đình Vũ Mạnh Dũng. Dưới bài đăng, người hâm mộ đồng loạt bày tỏ sự xúc động trước nghĩa cử cao đẹp của các nghệ sĩ Việt.

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Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh: FB

Được biết, lễ viếng NSƯT Vũ Mạnh Dũng sẽ diễn ra vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 20/2 tại Nhà tang lễ Bệnh viện 108. Sau đó, linh cữu sẽ được đưa đi hỏa táng tại Đài Hóa thân Hoàn Vũ.

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Tối 18/2, nghệ sĩ Vũ Mạnh Dũng - Phó đoàn Nhà hát nhạc vũ kịch Việt Nam đã qua đời tại nhà riêng, hưởng dương 42 tuổi.

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Từ khóa:   Vũ Mạnh Dũng NSƯT Vũ Mạnh Dũng nghệ sĩ Chiều Xuân

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