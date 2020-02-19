Đồng nghiệp bàng hoàng khi nghe tin NSƯT Vũ Mạnh Dũng bị sát hại: ‘Đau xót quá, không thể tin được’

Hậu trường 19/02/2020 11:12

Tối 18/2, nghệ sĩ Vũ Mạnh Dũng - Phó đoàn Nhà hát nhạc vũ kịch Việt Nam đã qua đời tại nhà riêng, hưởng dương 42 tuổi.

Thông tin nghệ sĩ Vũ Mạnh Dũng qua đời vì bị anh vợ sát hại ở tuổi 42 khiến nhiều khán giả và đồng nghiệp vô cùng bàng hoàng. Nghệ sĩ Vũ Mạnh Dũng được biết đến là một trong những bass-baritone chủ chốt của nền thanh nhạc cổ điển nước nhà và anh đang là Phó đoàn Nhà hát nhạc vũ kịch Việt Nam.

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Nghệ sĩ Vũ Mạnh Dũng qua đời tại nhà riêng, hưởng dương 42 tuổi - Ảnh: Internet

Vốn là người hiền lành, tốt tính và sống tử tế với mọi người nên nhiều đồng nghiệp đã không giấu được sự đau xót trước sự ra đi đột ngột của anh.

Trên trang cá nhân, Giám đốc Nhà hát nhạc vũ kịch Việt Nam – biên đạo Trần Ly Ly đăng tải tấm ảnh chụp cùng nghệ sĩ Vũ Mạnh Dũng kèm dòng trạng thái nghẹn ngào: “Bạn ơi, mới hôm qua bạn còn cười thế này. Tớ chẳng biết thốt lên lời gì nữa. Bạn đi nhé, đến nơi bình yên nhé Mạnh Dũng ơi”.

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Bài đăng của Trần Ly Ly - Ảnh: FB

NSƯT Chiều Xuân bày tỏ sự đau xót trước mất mát quá lớn của nền thanh nhạc cổ điển Việt Nam: “Dũng ơi, lẽ nào lại như thế được, em đã ra đi đột ngột trong lúc tuổi đời còn quá trẻ, tài năng đang độ nở rộ rực rỡ. Em ra đi thì còn ai diễn, ai hát ‘Người Tạc Tượng’, ‘Lá Đỏ’, ‘Cô Sao’ bây giờ hả em… Khóc em, đau đớn khi một con người, một tài năng đã ra đi mà không có gì thay thế được”.

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Nghệ sĩ Chiều Xuân không giấu được sự xót xa - Ảnh: FB

Trong khi đó, nghệ sĩ opera Đào Tố Loan lại cho biết cô nhận được tin dữ ngay trong đêm vì nhà cô ở gần nhà nghệ sĩ Mạnh Dũng: “Có những nỗi đau không thể cất thành lời… Anh trai ơi, sao đột ngột vậy, tất cả mọi người đều đau xót, quá đau xót bất ngờ, bàng hoàng, sốc anh ơi”.

Giọng ca Opera sáng giá của Việt Nam - Phạm Khánh Ngọc cũng bàng hoàng cho biết: “Anh ấy mất rồi. Từ tối qua đến giờ tôi vẫn không tin. Anh chị em mới diễn cùng nhau đây mà”.

Ca sĩ Đăng Dương bất ngờ và đau xót khi biết tin người em thân thiết của mình đã qua đời: “Xin vĩnh biệt người em Vũ Mạnh Dũng, người nghệ sĩ mà anh rất trân trọng và yêu quí! Một con người hiền lành, đức độ, khiêm tốn! Một giọng hát đẹp của Opera Việt Nam!”.

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Đồng nghiệp bày tỏ sự tiếc thương cho người nghệ sĩ tài hoa bạc mệnh - Ảnh: FB

Bên cạnh nỗi đau xót của những người đồng nghiệp từng kề vai sát cánh với Vũ Mạnh Dũng, nhiều khán giả cũng bày tỏ sự thương tiếc đến anh: “Thương xót anh quá! Mong anh yên nghỉ”, “Thật đau xót và thương Dũng quá, một nghệ sĩ tài năng, một con người lịch thiệp đầy tử tế. Xin chia buồn với gia đình em và cầu mong em sớm được yên nghỉ”, “Mong em thanh thản nơi chín suối”…

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