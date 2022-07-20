NSƯT Thanh Điền quạnh quẽ đón sinh nhật tuổi 75, thương nhớ khôn nguôi về người vợ quá cố: 'Nay chỉ còn tôi đơn côi một mình'

Đến nay, nam nghệ sĩ lần đầu đón sinh nhật trong sự cô đơn khi thiếu vắng bạn đời. Trên trang Facebook cá nhân, NSƯT Thanh Điền đã chia sẻ kỷ niệm đáng nhớ về bà xã. Nam nghệ sĩ cho biết hôm nay (ngày 20/7) chính là sinh nhật tuổi 75 của ông. Tuy nhiên, nghệ sĩ Thanh Điền lại cảm thấy buồn lòng vì đây là lần đầu tiên ông đón sinh nhật lẻ bóng 1 mình sau khi bà xã ra đi.

Thanh Điền – Thanh Kim Huệ là cặp đôi được nhiều người ngưỡng mộ, không chỉ lúc sinh thời họ gắn với nhau như "sam" mà ngay cả khi âm dương cách biệt thì tình cảm ấy vẫn son sắt, thủy chung. Bà xã Thanh Kim Huệ ra đi vào cuối tháng 12/2021 do bạo bệnh, dù chuẩn bị sẵn tinh thần từ trước đó tuy nhiên ông vẫn không khỏi đau xót khi đón nhận tin dữ, chừng ấy thời gian là sự khắc khoải nhớ nhung chẳng thể nào nguôi ngoai.

Nghệ sĩ Thanh Điền chia sẻ lại bức ảnh chụp cùng với cố nghệ sĩ Thanh Kim Huệ trong ngày sinh nhật của ông cách đây 8 năm và bồi hồi nhớ về những kỷ niệm bên bà xã. Thế nhưng hiện tại, nam nghệ sĩ chỉ có thể đón tuổi mới trong sự cô đơn vì bà xã đã đi xa. NSƯT Thanh Điền chia sẻ: "Ngày này 8 năm trước chúng tôi đón sinh nhật cùng nhau. 8 năm sau tôi đơn côi với chiếc bóng một mình".

Thế nhưng, nay họ phải cách biệt âm dương. Ảnh: FBNV

Không chỉ là người vợ thảo hiền hay hậu phương vững chắc để chồng yên tâm công tác mà Kim Thanh Huệ còn là một người đồng nghiệp ăn ý của ông xã. Trong đoạn video, nghệ sỹ Thanh Điền chăm chú lắng nghe từng câu ca và kết thúc bài hát đã quay ra ôm vợ thật tình tứ, bao nhiêu đấy cũng đủ hiểu họ gắn kết và "hợp rơ" nhau thế nào.

Kể từ khi mái nhà nhỏ vắng đi những bữa cơm ngon của người vợ đảm, cũng chẳng còn câu hát hay tiếng cười vui quen thuộc, cuộc sống của ông dần trầm lắng lại nhưng vẫn luôn dành sự đặc biệt nhất cho người phụ nữ tuyệt vời này trong các ngày lễ hay dịp kỷ niệm.

Sự ra đi của người tình tri kỷ là nỗi đau to lớn đối với nghệ sĩ Thanh Điền. Ảnh: FBNV

Khi kỷ niệm 47 năm ngày cưới, nghệ sĩ Thanh Điền không quên đến viếng mộ bà xã và nhắc lại những kỷ niệm đẹp mà cả 2 đã cùng nhau trải qua. Trước đó, nam nghệ sĩ cũng từng nghẹn ngào tâm sự: "Hành trình này không kết thúc ở đây đâu em. Dẫu biết đó là một con đường chúng ta phải đi. Anh xin lỗi vì đã không giữ được em, Huệ ơi! Sao em nỡ bỏ anh".

Để khẳng định về tình yêu mãi còn đây, nam nghệ sỹ còn nhấn mạnh rõ ràng: “Anh hy vọng một ngày nào đó chúng ta gặp lại nhau dù chỉ thoáng qua trong mơ. Anh rất nhớ em và lòng hỗn độn”.