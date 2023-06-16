NSƯT Mỹ Uyên tự tin diện bikini ở tuổi U50 nhờ sắc nuột nà, muốn làm cô dâu 70 tuổi gợi cảm nhất hành tinh!

Chia sẻ về bí quyết giữ dáng đẹp eo thon, Mỹ Uyên cho biết mỗi tuần, cô dành từ 3 đến 4 buổi để tập yoga. Mỗi buổi, cô tập luyện trong thời gian 1 tiếng và chủ yếu thực hiện các bài tập căng, giãn cơ, kỹ thuật thở, yoga vận động...

Mỹ Uyên không còn là gương mặt xa lạ với khán giả phim truyền hình. Sau nhiều năm cống hiến cho nghệ thuật với hàng loạt vai diễn lớn nhỏ, nữ diễn viên đã có vị trí nhất định trong lòng người hâm mộ. Không chỉ được ngợi khen về sự nghiệp đáng nể mà nữ NSƯT còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi sắc vóc chuẩn chỉnh ở tuổi U50.

Diễn viên phim Mùi ngò gai cho biết tập yoga không chỉ giúp cô có cơ thể khỏe mạnh, mà các động tác yoga tuy nhẹ nhàng nhưng đã hỗ trợ cô giảm chứng đau cổ, vai, gáy.

Mỹ Uyên tiết lộ tập yoga rất tiện lợi. Mỗi khi quay phim hoặc công tác ở xa, cô luôn mang theo thảm tập để không gián đoạn việc tập luyện của mình. "Cứ quay xong là tôi về phòng vừa tập yoga vừa đọc kịch bản cho cảnh quay hôm sau, rất tiện lợi" - Mỹ Uyên cho hay.

"Các chứng đau nhức từng khiến tôi nhiều đêm mất ngủ, nhờ tập yoga mà thuyên giảm. Không chỉ vậy, khi chăm chỉ tập luyện, tôi thấy máu mình được lưu thông tốt, hệ tiêu hóa cũng được cải thiện", Mỹ Uyên chia sẻ.

Cũng chính vì chăm chỉ tập luyện, diễn viên 7X luôn tươi tắn, rạng rỡ

Ngoài yoga, Mỹ Uyên còn theo đuổi nhiều bộ môn vận động khác như đi bộ, đi xe đạp. Cũng chính vì chăm chỉ tập luyện, diễn viên 7X luôn tươi tắn, rạng rỡ. Ở tuổi U50, Mỹ Uyên vẫn tự tin diện đồ gợi cảm hay bikini. Nhờ cơ thể săn chắc, cân đối mà không có outfit có thể làm khó được nữ diễn viên.

Ở tuổi U50, Mỹ Uyên vẫn tự tin diện đồ gợi cảm hay bikini. Nhờ cơ thể săn chắc, cân đối mà không có outfit có thể làm khó được nữ diễn viên

Không chỉ chăm sóc vóc dáng, người đẹp cũng đầu tư cho nhan sắc. Gần sang độ tuổi ngũ tuần, cô vẫn giữ được làn da trắng mịn, ngũ quan hài hòa. Dù xuất hiện dấu hiệu lão hóa như nếp nhăn, rãnh cười, song những yếu tố này không làm nữ diễn viên sụt giảm quá nhiều phong độ ngoại hình của mình. Ngoài ra, diện mạo tươi tắn, rạng rỡ cũng là yếu tố giúp cô trở nên trẻ trung hơn tuổi thật.

Không chỉ chăm sóc vóc dáng, người đẹp cũng đầu tư cho nhan sắc. Gần sang độ tuổi ngũ tuần, cô vẫn giữ được làn da trắng mịn, ngũ quan hài hòa

Về đời tư, NSƯT khá kín tiếng về chuyện tình cảm. Khoảng 2 năm trước, mỹ nhân thập niên 90 từng chia sẻ bản thân đang tìm hiểu một người đàn ông. Nhắc đến chuyện cưới hỏi, nữ diễn viên khẳng định mình không quá quan trọng vấn đề này. Mỹ nhân 7x từng gây chú ý khi nêu quan điểm đến 70 tuổi cô vẫn tự tin diện váy cưới nếu tìm được đúng người.

"Tôi vẫn nói với bạn bè, tới bảy mươi tuổi tôi vẫn làm cô dâu được. Làm cô dâu ở tuổi 70 tôi sẽ mặc một áo sa-rê sexy và cài một bông hoa to bước lên một chiếc xe mui trần" - Mỹ Uyên chia sẻ.

Mỹ nhân 7x từng gây chú ý khi nêu quan điểm đến 70 tuổi cô vẫn tự tin diện váy cưới nếu tìm được đúng người

Mỹ Uyên được biết đến là gương mặt quen thuộc trong các phim truyền hình ăn khách như: Lục Vân Tiên, Nợ đời, Mùi ngò gai, Bò cạp tím... Bên cạnh đó, Mỹ Uyên còn điều hành Nhà hát kịch Sân khấu nhỏ (Sân khấu 5B). Thời gian gần đây, sân khấu của cô thu hút sự chú ý của công chúng khi cho ra đời các vở kịch thiếu nhi như: Đại náo long cung, Bộ lạc nanh trắng...