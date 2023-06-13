Trước những tin đồn bịa đặt, vợ của NSND Tự Long bất ngờ lên tiếng cực thâm thúy khiến khán giả 'gật gù' khen ngợi!

Dòng chia sẻ mới đây của vợ NSND Tự Long đã thu hút sự quan tâm từ phía cộng đồng mạng.

Mới đây, trên trang cá nhân, Minh Nguyệt - vợ của NSND Tự Long đã có những chia sẻ về cách ứng xử của mình khi bị người khác nói xấu, đặt điều. Cụ thể, cô viết: "Mình tử tế với mọi người không phải vì họ là ai, mà vì mình là ai. Tôi từng bị nói xấu, đặt điều ngay cả khi tôi không làm gì, hoặc khi chuyện chẳng có gì to tát. Có người từng hỏi, sao không đáp trả, không bóng gió, không nói chuyện tay đôi, người ta đối xử thế nào, phải trả lại bằng ấy? Tôi im lặng, vì nếu như vậy, đã không phải tôi mất rồi. Thay vì đối đáp to tiếng, tôi buông người ta ra khỏi đời thôi". Minh Nguyệt đực nhân xét là một người vợ đảm đang Bà xã danh hài chia sẻ về cách ứng xử với những điều tiêu cực trong cuộc sống: "Từng có người ghét tôi, cả thân quen cả xa lạ. Có thể ghét vì lời nói, vì hành động cư xử không phù hợp, cũng có thể ghét vì quan điểm sống của tôi và họ khác nhau. Tôi từng bị người ta chửi bới. Tôi bị nói là giả tạo, cũng có. Những từ ngữ tiêu cực và mỉa mai hết sức. Tôi trước kia, từng không chấp nhận khi người ta mắng mình, nói xấu mình, ném ánh nhìn tiêu cực về mình. Không chịu nổi. Tôi gân cổ cãi lại cũng có, đáp lại bằng sự tiêu cực tương đương cũng có, chạy theo giải thích cũng có, đủ cả".

Tự Long còn tự hào về vợ là một người tâm lý. Cô bộc bạch về việc mình từng rất lo lắng khi bị người khác hiểu lầm và đặt điều về bản thân: "Rằng, tôi chẳng phải người như vậy đâu. Rằng tôi không hề giả tạo... Cố mãi cố mãi. Rốt cuộc, họ vẫn sống thế, không phải tôi sẽ là một ai khác. Hoá ra, lỗi chẳng phải do tôi. Dần dà, tôi vỡ lẽ ra. Phản ứng mạnh không để đổi lại điều gì, sống tử tế, nhẹ nhàng chắc chắn sẽ bình an hơn. Những người bên tôi vẫn sẽ ở bên, những người ghét tôi vẫn sẽ tìm ra điều để ghét, cho nên tôi mặc kệ, chẳng còn để tâm nữa rồi. Khi tu tập và học Phật thì thật lòng, tôi thanh thản khi buông bỏ những điều tiêu cực với mình". Trở thành vợ của nam nghệ sĩ nổi tiếng, đồng nghĩa với việc cuộc sống của Minh Nguyệt được chú ý hơn. Bà xã Tự Long cho biết cô đã rút ra được bài học trong cuộc sống: "Bởi tôi cứ sống như thế, sống là mình, vì mình, hành xử theo lý trí mình, nên giờ đây tôi đã tốt hơn rất nhiều. Và tôi luôn tin bản thân mình là một người tốt, tôi không phải gồng lên để giải thích với ai cả, vì những người muốn hiểu sẽ hiểu, sống tử tế, là để đời an nhiên".

Vợ của NSND Tự Long đã có những chia sẻ về cách ứng xử của mình khi bị người khác nói xấu, đặt điều. Dòng chia chia sẻ trên nhanh chóng thu hút sự chú ý từ phía cộng đồng mạng. Bên dưới bài viết, netizen đã để lại những dòng bình luận thể hiện sự đồng tình trước suy nghĩ của vợ Tự Long. Netizen thể hiện sự đồng tình trước suy nghĩ của vợ Tự Long. Tự Long là một trong những nghệ sĩ được đông đảo sự quan tâm của khán giả. Không chỉ thành công trong con đường nghệ thuật, NSND Tự Long còn được nhiều người ngưỡng mộ khi có cuộc sống hạnh phúc bên vợ và ba con. NSND Tự Long. NSND Tự Long có cuộc sống hạnh phúc bên vợ và ba con. Vợ của nam nghệ sĩ tên Minh Nguyệt, là giảng viên Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Cô kém chồng 12 tuổi và có ngoại hình xinh xắn, tính cách hiền dịu, đảm đang. Ngoài ra, Minh Nguyệt còn được khen biết cách đối nhân xử thế. Tự Long nhiều lần bày tỏ sự tự hào, hạnh phúc khi có một người vợ tâm lý. Minh Nguyệt kém chồng 12 tuổi và có ngoại hình xinh xắn, tính cách hiền dịu. Minh Nguyệt là giảng viên Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Trở thành vợ của nam nghệ sĩ nổi tiếng, đồng nghĩa với việc cuộc sống của Minh Nguyệt được chú ý hơn. Minh Nguyệt từng tâm sự: "Làm vợ anh Tự Long, tôi phải làm quen với nhiều thói quen mới của chồng cũng như những đặc thù công việc và hào quang của một người nổi tiếng mang lại. Tôi cũng thích nghi dần và tìm thấy những niềm vui trong đó. Anh Tự Long cũng thay đổi nhiều để phù hợp cũng như chia sẻ với tôi nhiều hơn nên tôi cảm thấy cuộc sống dễ chịu và không có phiền muộn gì về sự nổi tiếng của chồng".

Tự Long thừa nhận mình 'ngoan', khoe 'nóc nhà' không bao giờ hỏi chuyện cát-xê Vừa mới khoe con, hôm nay Tự Long lại khoe người vợ tào khang khiến nhiều người ngưỡng mộ. Trải qua nhiều vất vả, gian truân, tuổi 50 cũng được đền bù xứng đáng!

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/truoc-nhung-tin-don-bia-dat-vo-cua-nsnd-tu-long-bat-ngo-len-tieng-cuc-tham-thuy-khien-khan-gia-gat-gu-khen-ngoi-591833.html