Tự Long thừa nhận mình 'ngoan', khoe 'nóc nhà' không bao giờ hỏi chuyện cát-xê

Hậu trường 30/05/2023 15:55

Vừa mới khoe con, hôm nay Tự Long lại khoe người vợ tào khang khiến nhiều người ngưỡng mộ. Trải qua nhiều vất vả, gian truân, tuổi 50 cũng được đền bù xứng đáng!

Tự Long xuất thân là một nghệ sĩ chèo, ông được biết đến nhiều nhất với vai trò nghệ sĩ hài trong các chương trình truyền hình Gặp nhau cuối tuầnGặp nhau cuối năm, Táo quân và Ơn giời cậu đây rồi! trên sóng VTV. Hiện tại, Tự Long là Phó giám đốc Nhà hát Chèo Quân đội. 

Ngoài ra ông còn được khán giả nhớ đến và ái mộ qua nhiều bộ phim truyền hình nổi tiếng như: Nấc thang mới, Vệ sĩ, Không hề biết giận, Cảnh sát hình sự: Đấu trí,... 

Tự Long thừa nhận mình 'ngoan', khoe 'nóc nhà' không bao giờ hỏi chuyện cát-xê - Ảnh 1
NSND Tự Long tuổi 50 có cuộc sống viên mãn và sự nghiệp vững chắc 
Tự Long thừa nhận mình 'ngoan', khoe 'nóc nhà' không bao giờ hỏi chuyện cát-xê - Ảnh 2
Tự Long đảm nhận vai Táo thoát nước trong chương trình Táo quân 2021

Vừa qua, khán giả không khỏi xúc động khi Tự Long khoe bức thư tay do con gái lớp 2 (bé Táo) viết tặng bố mẹ. Dù còn nhỏ tuổi, con gái nam nghệ sĩ đã biết tỏ lòng hiếu kính gửi đến đấng sinh thành. Từng câu chữ trong bài văn được thể hiện một cách rất chân thành. Nhiều khán giả nhận xét cô bé có vẻ hiểu chuyện trước tuổi và chúc mừng Tự Long vì đã có ''trái ngọt'' cho cuộc đời mình. 

Tự Long thừa nhận mình 'ngoan', khoe 'nóc nhà' không bao giờ hỏi chuyện cát-xê - Ảnh 3
Bức thư do cô con gái lớp hai của nam nghệ sĩ viết tặng bố mẹ khiến nhiều người cảm động 

Hôm trước vừa khoe con thì hôm nay Tự Long lại tiếp tục khoe người ''đầu ấp tay gối'' với mình trong hơn 7 năm qua. Nhắc về người vợ trẻ kém nhiều tuổi, NSND Tự Long cho biết cảm thấy may mắn vì gặp được người phụ nữ hiểu mình và chu đáo với gia đình chồng.

Vợ anh cũng là hậu phương vững chắc để người nghệ sĩ như anh yên tâm công tác. Vì cũng làm việc trong môi trường nghệ thuật nên bà xã của NSND Tự Long thấu hiểu và thông cảm với chồng. 

Tự Long thừa nhận mình 'ngoan', khoe 'nóc nhà' không bao giờ hỏi chuyện cát-xê - Ảnh 4
Tự Long thừa nhận mình 'ngoan', khoe 'nóc nhà' không bao giờ hỏi chuyện cát-xê - Ảnh 5
Tự Long thừa nhận mình 'ngoan', khoe 'nóc nhà' không bao giờ hỏi chuyện cát-xê - Ảnh 6
Tự Long thường xuyên khoe ảnh ''nóc nhà'' và giành nhiều lời khen ''có cánh'' cho vợ 

Ngoài ra nam nghệ sĩ còn vợ chia sẻ rằng vợ không bao giờ hỏi anh ''nay đi diễn cát - xê được bao nhiêu?'' vì tin tưởng chồng, Tự Long cũng tự giác đưa thẻ ATM cho vợ giữ và thừa nhận là người ''nộp lương đủ, ngủ tại nhà''. Nam nghệ sĩ chia sẻ anh rất thích trẻ con, nên nhiều lần vợ sinh anh đều rất thương vợ, anh tự hứa sẽ bù đắp cho người phụ nữ của đời mình thật nhiều.

Tự Long thừa nhận mình 'ngoan', khoe 'nóc nhà' không bao giờ hỏi chuyện cát-xê - Ảnh 7
Tự Long chia sẻ vợ anh là người tin tưởng chồng, không bao giờ hỏi chuyện cát - xê 

Hiện tại, Tự Long có được cuộc sống hạnh phúc đáng mơ ước bên người vợ là một giảng viên của trường Đại học Văn hoá Nghệ thuật Quân đội. Bà xã anh tên Minh Nguyệt, kém anh đúng một giáp. Hai vợ chồng đã có với nhau 2 cô con gái xinh xắn và ngoan ngoãn. Tự Long thường xuyên dành những lời có cánh cho bà xã, không ngại thể hiện tình cảm vợ chồng trên mạng xã hội. 

Tự Long thừa nhận mình 'ngoan', khoe 'nóc nhà' không bao giờ hỏi chuyện cát-xê - Ảnh 8
Nam nghệ sĩ là người mang đến tiếng cười cho khán giả, thế nhưng cuộc đời anh cũng lắm gian truân mới có được thành tựu như hôm nay 

Trên sân khấu, Tự Long luôn hài hước, dí dỏm nhưng ít ai biết ngoài đời, anh từng trải qua quá khứ nhiều thăng trầm nên nam nghệ sĩ đã khép mình, sống khá kín tiếng. Mặc dù tuổi thơ gắn liền với những làn điệu dân ca nhưng Tự Long lại không mặn mà với việc nối nghiệp cha mẹ. Anh quyết định thi vào một trường trung cấp xây dựng và nuôi mộng xuất khẩu lao động để đổi đời. 

Tự Long thừa nhận mình 'ngoan', khoe 'nóc nhà' không bao giờ hỏi chuyện cát-xê - Ảnh 9
Tự Long và bố là NSƯT Tự Lẫm 

Sau khi tốt nghiệp, Tự Long phải làm nhiều nghề tay chân như thợ mộc, phụ hồ, xe ôm,... để kiếm sống. Cũng chính thời gian này đã khiến anh thay đổi suy nghĩ, quyết tâm thi vào trường Sân khấu Điện ảnh thay vì xuất ngoại như dự tính. Thời sinh viên, Tự Long phải tự mình kiếm sống và trả tiền học phí vì gia đình cũng không dư dả.

Tự Long thừa nhận mình 'ngoan', khoe 'nóc nhà' không bao giờ hỏi chuyện cát-xê - Ảnh 10
Tự Long từng làm rất nhiều nghề nghiệp ''tay chân'' để nuôi đam mê 

Năm 1999, Tự Long đầu quân cho đoàn chèo Tổng cục Hậu cần, Nhà hát chèo Quân đội. Gắn bó với đơn vị hơn 23 năm, anh là một trong số ít những nghệ sĩ mang quân hàm, cụ thể là Đại tá. Tự Long cũng đã bước đến đỉnh vinh quang của sự nghiệp khi được phong danh hiệu NSƯT vào năm 2012 và danh hiệu NSND vào năm 2015.

Tự Long thừa nhận mình 'ngoan', khoe 'nóc nhà' không bao giờ hỏi chuyện cát-xê - Ảnh 11
Tự Long được phong danh hiệu NSND vào năm 2015 

 

Tự Long thừa nhận mình 'ngoan', khoe 'nóc nhà' không bao giờ hỏi chuyện cát-xê - Ảnh 12
Tự Long thừa nhận mình 'ngoan', khoe 'nóc nhà' không bao giờ hỏi chuyện cát-xê - Ảnh 13
Tự Long có cuộc sống gia đình hạnh phúc đáng mơ ước 
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