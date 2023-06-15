Sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả, Phương Dung từ bé đã bị cơn sốt bại liệt quái ác cướp mất đôi chân của mình. Tai nạn ập đến bất ngờ khiến gia đình không kịp trở tay, nữ ca sĩ xúc động nhớ lại những ngày tháng chỉ biết nằm gọn trong vòng ôm của ba mẹ, chạy chữa khắp nơi nhưng chỉ nhận lại nỗi thất vọng.

Mới đây, tại chương trình Mảnh Ghép Hoàn Hảo, nữ khách mời là ca sĩ Phương Dung cùng mẹ ruột Đặng Thị Xin mang đến câu chuyện xúc động khiến cả MC và trường quay không kìm được nước mắt. Cụ thể, mặc dù bị khiếm khuyết đôi chân nhưng tinh thần của nữ ca sĩ vô cùng mạnh mẽ để đạt được những thành tích cao trong sự nghiệp âm nhạc . Phương Dung chính là một tấm gương truyền động lực to lớn cho những mảnh đời tương tự.

Nhưng cũng chính sự khiếm khuyết của bản thân là nguồn động lực mạnh mẽ giúp chị không ngừng cố gắng. Chính mẹ ruột còn ngạc nhiên với nỗ lực từng ngày của con gái. Cô bé nhỏ nhắn ngày đó đã biết tự an ủi lấy mình để mọi người không phải lo lắng, việc gì cũng muốn tự làm, kể cả việc chống nạng cũng muốn đi nhanh hơn mọi người, không muốn mình bị bỏ lại phía sau.

Trong khi bạn cùng trang lứa vô tư chạy nhảy, Phương Dung phải tập làm bạn với đôi nạng gỗ trong suốt mấy chục năm. Thế nhưng, trong suốt cuộc trò chuyện, chưa một lần nữ ca sĩ than vãn về số phận của mình. “Tôi rất may mắn khi từ nhỏ đến giờ chưa một lần nào mặc cảm về bản thân. Tôi sợ nó sẽ làm ảnh hưởng đến tinh thần của ba mẹ, nếu tôi đau một, ba mẹ tôi lại đau mười lần như thế” - Phương Dung nói.

Năm 20 tuổi, Phương Dung vào Sài Gòn với những hoài bão cuộc đời. Vốn dĩ chỉ dám ước mơ được làm một giáo viên thanh nhạc, tuy nhiên chị lại không được nhận vào nhạc viện. Gia đình vô cùng lo lắng khi biết con gái mình đã cố gắng và cũng khóc rất nhiều: “Gia đình khuyên con cứ theo đuổi tới cùng, không đậu vào nhạc viện thì đi học bên ngoài, ba mẹ cố gắng để cho con đi học” - cô Đặng Thị Xin tâm sự.

Nhưng cũng chính sự khiếm khuyết của bản thân là nguồn động lực mạnh mẽ giúp chị không ngừng cố gắng

Bước ngoặt thay đổi cuộc đời là khi chị đoạt giải 4 tiếng hát truyền hình Lâm Đồng và được cố nhạc sĩ Nguyễn Nam khuyên nên vào TP.HCM lập nghiệp. Kết quả này đã bù đắp xứng đáng cho bao nhiêu nỗ lực, nước mắt mà chị cố gắng không ngừng suốt thời gian qua. “Tôi rất đắn đo khi hiểu rõ một người ca sĩ cần có gì, tôi chỉ có đam mê và giọng hát thì không thể nào hiện thực hóa giấc mơ, nhưng nếu âm nhạc là sự cứu cánh cho mình, thì tại sao không thử?” - Phương Dung kể lại.

Cứ thế Phương Dung mỗi ngày mỗi trưởng thành hơn, giọng hát cứ thế vang xa làm lay động hàng triệu con tim yêu âm nhạc. Trên chuyến hành trình đó, đã có nhiều mối tình ghé ngang, nhưng chỉ dừng lại một lúc rồi để lại cho chị những kỷ niệm đẹp. “Mặc dù không có kết quả, nhưng với tôi đó là một niềm hạnh phúc, có nhiều lý do để người ta xứng đáng tìm được một người hơn mình, tôi chỉ có tấm chân tình này thôi” - Phương Dung ngậm ngùi.

Hồng Vân bật khóc khi nghe câu chuyện của ca sĩ Phương Dung

Nhiều lần chứng kiến mẹ rơi nước mắt, chị Phương Dung lại nhói lòng. Chị sợ, nếu chị lập gia đình thì mẹ lại càng lo lắng nhiều hơn nữa. Trong căn phòng bí mật, mẹ Đặng Thị Xin trầm ngâm nghe con gái tâm sự, từ trước giờ mặc dù thường xuyên động viên, ủng hộ con, tuy nhiên rất ít lần bà ngồi nghe con tâm sự. “Tôi chỉ muốn con được một mái ấm riêng cho mình, đó là mong muốn của cả gia đình” - cô Xin nói với con gái.

Tiến sĩ tâm lý Lý Thị Mai (áo trắng) cảm phục hành trình tìm kiếm giá trị bản thân để gia đình tự hào của cô gái nhỏ

Lắng nghe câu chuyện của ca sĩ Phương Dung, tiến sĩ tâm lý Lý Thị Mai cảm phục hành trình tìm kiếm giá trị bản thân để gia đình tự hào của cô gái nhỏ. “Ở đời muôn sự tùy duyên, những người đã chọn mình bởi vì mình cũng đã đem lại giá trị hạnh phúc xứng đáng cho họ” - nữ tiến sĩ khuyên. Đồng tình với ý kiến của chuyên gia, MC Hồng Vân mong rằng Phương Dung sẽ có được một gia đình hạnh phúc, vì mọi người đều xứng đáng có được hạnh phúc cho riêng mình.