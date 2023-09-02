NSƯT Lê Giang lên tiếng trước nghi vấn Lê Lộc mang thai, khẳng định một việc liên quan đến con gái?

Trong một đoạn video gần đây, Lê Lộc đã gây chú ý khi lộ vòng 2 lùm xùm. Trước nghi vấn con gái mang thai, nghệ sĩ Lê Giang đã chính thức lên tiếng.

Gần đây, trong một đoạn clip chúc mừng sinh nhật của bố - nghệ sĩ Duy Phương, Lê Lộc đã nhanh chóng gây sự chú ý đặc biệt khi lộ vòng 2 lùm xùm. Dưới phần bình luận, không ít người đang đoán rằng Lê Lộc đã nhận được tin vui với bạn trai Tuấn Dũng. Lê Lộc đã nhanh chóng gây sự chú ý đặc biệt khi tiết lộ vòng 2 lùm xùm Mới đây, trong một sự kiện, khi được hỏi về nghi vấn con gái Lê Lộc mang bầu, NSƯT Lê Giang đã hoảng hốt: "Bậy bạ, nghe hết hồn hết vía. Lê Lộc mà có em bé là Lê Lộc sẽ nói với cô, không có đâu. Biết tánh cô mà, có thì cô sẽ nói".

NSƯT Lê Giang đã hoảng hốt tiết lộ nếu Lê Lộc có em bé sẽ nói với nữ nghệ sĩ biết chứ không giấu Không những thế, nữ nghệ sĩ còn cho biết sẽ về hỏi con gái chuyện có mang bầu hay không, nếu có "sẽ nói cho cả làng đều biết". Bên cạnh đó, NSƯT Lê Giang chia sẻ lý do con gái vắng mặt là do đang bận một chuyến đi nước ngoài. Theo đó, cô chia sẻ: "Lê Lộc vắng mặt là do Lê Lộc đi theo đoàn hành hương sang Ấn Độ”.

Nữ nghệ sĩ còn cho biết sẽ về hỏi con gái chuyện có mang bầu hay không, nếu có "sẽ nói cho cả làng đều biết" Được biết, Lê Lộc và Tuấn Dũng là một cặp đôi nổi tiếng trong làng giải trí Việt. Ban đầu chỉ là bạn thân, nhưng hiện tại hai người đã chính thức hẹn hò và đang mong chờ ngày "về chung một nhà". Lê Lộc và Tuấn Dũng là một cặp đôi nổi tiếng trong làng giải trí Việt Trong mọi dịp lễ, Tuấn Dũng luôn thường xuyên đến thăm gia đình bạn gái. Trong đoạn video ghi lại cuộc sum họp gia đình ngày đầu năm 2023 của nghệ sĩ Lê Giang, mọi người đã nhận ra sự hiện diện của Tuấn Dũng. Anh còn được Duy Phước - anh trai của Lê Lộc gọi là em rể và được coi là thành viên trong gia đình. Khi chúc Tết cho cặp đôi, Duy Phước đã nhắn nhủ rằng cả hai sẽ sớm kết hôn trong năm 2023. Nghệ sĩ Lê Giang cũng vô cùng mong chờ con gái và Tuấn Dũng sớm về chung một nhà Nghệ sĩ Lê Giang cũng vô cùng mong chờ con gái và Tuấn Dũng sớm về chung một nhà. Nữ nghệ sĩ từng chia sẻ rằng: "Trời ơi hai nhân vật quan trọng nữa, Tuấn Dũng, con rể tương lai, đang chờ cháu ngoại. Ta nói cháu nội thì chuẩn bị ra đời, còn cháu ngoại thì không biết chừng nào có. Sinh đôi nha con, 2 đứa, sinh đôi giống như con của chị Hà Hồ với anh Kim Lý á, phải đẹp đôi như vậy tôi mới chịu nha, tôi mê hai đứa đó lắm á".

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