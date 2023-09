NSƯT Lê Giang lên tiếng trước nghi vấn Lê Lộc mang thai, khẳng định một việc liên quan đến con gái?

NSƯT Lê Giang đã hoảng hốt tiết lộ nếu Lê Lộc có em bé sẽ nói với nữ nghệ sĩ biết chứ không giấu

Không những thế, nữ nghệ sĩ còn cho biết sẽ về hỏi con gái chuyện có mang bầu hay không, nếu có "sẽ nói cho cả làng đều biết".

Bên cạnh đó, NSƯT Lê Giang chia sẻ lý do con gái vắng mặt là do đang bận một chuyến đi nước ngoài. Theo đó, cô chia sẻ: "Lê Lộc vắng mặt là do Lê Lộc đi theo đoàn hành hương sang Ấn Độ”.