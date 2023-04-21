Mới đây, xuất hiện tại thảm đỏ ra mắt phim, Lê Giang cùng cặp đôi Lê Lộc - Tuấn Dũng đã ăn vận chỉn chu và thể hiện tâm trạng vui vẻ, hồ hởi.

Sau thời gian công khai hẹn hò, Lê Lộc - Tuấn Dũng nhận được nhiều yêu mến nồng nhiệt và ủng hộ từ khán giả. Không chỉ vậy, trong những đoạn clip hậu trường quay lại cảnh nam diễn viên yêu thương, chăm sóc tỉ mẩn cho "nửa kia" không ít lần khiến khán giả thích thú, ghen tỵ. Lê Giang cùng cặp đôi Lê Lộc - Tuấn Dũng đã ăn vận chỉn chu và thể hiện tâm trạng vui vẻ, hồ hởi - Ảnh: Internet Mới đây, xuất hiện tại thảm đỏ ra mắt phim, Lê Giang cùng cặp đôi Lê Lộc - Tuấn Dũng đã ăn vận chỉn chu và thể hiện tâm trạng vui vẻ, hồ hởi. Bên cạnh đó, Lê Giang còn hào hứng chia sẻ thêm tin vui của con gái.

Cụ thể, Lê Giang không ngần ngại xác nhận xem Tuấn Dũng là con rể. Khi được hỏi về thời gian tổ chức hôn lễ, cả Lê Lộc và Tuấn Dũng đều xác nhận sẽ làm đám cưới, tuy nhiên chưa thể tiết lộ thời gian chính xác.

Khi được hỏi về thời gian tổ chức hôn lễ, cả Lê Lộc và Tuấn Dũng đều xác nhận sẽ làm đám cưới, tuy nhiên chưa thể tiết lộ thời gian chính xác - Ảnh: Internet Bên cạnh đó, Lê Giang cho biết gia đình hai bên đã qua lại gặp mặt: 'Đã gặp rồi, gia đình hai bên thân thiết dễ thương lắm'. Khi được hỏi về vấn đề thách cưới khi gả con gái cho Tuấn Dũng, Lê Giang vui vẻ nói thêm: "Cái này tùy hai đứa, tôi không có ý kiến".

Lê Giang cho biết gia đình hai bên đã qua lại gặp mặt - Ảnh: Internet Trước đó, Lê Giang từng không ngần ngại bênh vực Tuấn Dũng khi anh gặp phải một số ý kiến trái chiều: "Tuấn Dũng đẹp trai mà mọi người, chỉ là nhỏ con thôi, lỗi là do con gái của chị nó cao quá chi, chứ Tuấn Dũng hiền lành, cái duyên của con mà sao từ chối được, cái gì nó tới là mình không có cản được, ông trời sắp đặt hết rồi. Tuấn Dũng không có ăn chơi, tụ tập gì cả, suốt ngày chỉ ở nhà mà bé Lộc cũng thích ở nhà nên qua nhà Giang chơi chứ cũng không có đi đâu".

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