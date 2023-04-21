Sau thời gian yêu đương mặn nồng, Lê Lộc và Tuấn Dũng chính thức xác nhận chuẩn bị tổ chức đám cưới

Hậu trường 21/04/2023 08:53

Mới đây, xuất hiện tại thảm đỏ ra mắt phim, Lê Giang cùng cặp đôi Lê Lộc - Tuấn Dũng đã ăn vận chỉn chu và thể hiện tâm trạng vui vẻ, hồ hởi.

Sau thời gian công khai hẹn hò, Lê Lộc - Tuấn Dũng nhận được nhiều yêu mến nồng nhiệt và ủng hộ từ khán giả. Không chỉ vậy, trong những đoạn clip hậu trường quay lại cảnh nam diễn viên yêu thương, chăm sóc tỉ mẩn cho "nửa kia" không ít lần khiến khán giả thích thú, ghen tỵ.

Sau thời gian yêu đương mặn nồng, Lê Lộc và Tuấn Dũng chính thức xác nhận chuẩn bị tổ chức đám cưới - Ảnh 1
 Lê Giang cùng cặp đôi Lê Lộc - Tuấn Dũng đã ăn vận chỉn chu và thể hiện tâm trạng vui vẻ, hồ hởi - Ảnh: Internet

Mới đây, xuất hiện tại thảm đỏ ra mắt phim, Lê Giang cùng cặp đôi Lê Lộc - Tuấn Dũng đã ăn vận chỉn chu và thể hiện tâm trạng vui vẻ, hồ hởi. Bên cạnh đó, Lê Giang còn hào hứng chia sẻ thêm tin vui của con gái.

Cụ thể, Lê Giang không ngần ngại xác nhận xem Tuấn Dũng là con rể. Khi được hỏi về thời gian tổ chức hôn lễ, cả Lê Lộc và Tuấn Dũng đều xác nhận sẽ làm đám cưới, tuy nhiên chưa thể tiết lộ thời gian chính xác.

Sau thời gian yêu đương mặn nồng, Lê Lộc và Tuấn Dũng chính thức xác nhận chuẩn bị tổ chức đám cưới - Ảnh 2
Khi được hỏi về thời gian tổ chức hôn lễ, cả Lê Lộc và Tuấn Dũng đều xác nhận sẽ làm đám cưới, tuy nhiên chưa thể tiết lộ thời gian chính xác - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, Lê Giang cho biết gia đình hai bên đã qua lại gặp mặt: 'Đã gặp rồi, gia đình hai bên thân thiết dễ thương lắm'. Khi được hỏi về vấn đề thách cưới khi gả con gái cho Tuấn Dũng, Lê Giang vui vẻ nói thêm: "Cái này tùy hai đứa, tôi không có ý kiến".

Sau thời gian yêu đương mặn nồng, Lê Lộc và Tuấn Dũng chính thức xác nhận chuẩn bị tổ chức đám cưới - Ảnh 3
Lê Giang cho biết gia đình hai bên đã qua lại gặp mặt - Ảnh: Internet

Trước đó, Lê Giang từng không ngần ngại bênh vực Tuấn Dũng khi anh gặp phải một số ý kiến trái chiều: "Tuấn Dũng đẹp trai mà mọi người, chỉ là nhỏ con thôi, lỗi là do con gái của chị nó cao quá chi, chứ Tuấn Dũng hiền lành, cái duyên của con mà sao từ chối được, cái gì nó tới là mình không có cản được, ông trời sắp đặt hết rồi. Tuấn Dũng không có ăn chơi, tụ tập gì cả, suốt ngày chỉ ở nhà mà bé Lộc cũng thích ở nhà nên qua nhà Giang chơi chứ cũng không có đi đâu".

Xuất hiện hình ảnh con chung của Lê Lộc - Tuấn Dũng, còn được chính chủ đăng công khai?

Xuất hiện hình ảnh con chung của Lê Lộc - Tuấn Dũng, còn được chính chủ đăng công khai?

Lê Lộc tỏ ra rất hài lòng trước hình ảnh con chung giữa mình và Tuấn Dũng.

Xem thêm
Từ khóa:   Tuấn Dũng - Lê Lộc đám cưới Tuấn Dũng - Lê Lộc nghệ sĩ Lê Lộc

TIN MỚI NHẤT

Một cuộc gọi từ shipper khiến tôi phát hiện bí mật chồng giấu kín bấy lâu

Một cuộc gọi từ shipper khiến tôi phát hiện bí mật chồng giấu kín bấy lâu

Tâm sự 17 phút trước
Dùng điện thoại đôi với chồng, tôi vô tình phát hiện bí mật động trời qua một shipper

Dùng điện thoại đôi với chồng, tôi vô tình phát hiện bí mật động trời qua một shipper

Tâm sự 20 phút trước
Tôi không hiểu vì sao chồng bỏ người vợ tài sắc, đến 2 năm sau mới biết sự thật phía sau

Tôi không hiểu vì sao chồng bỏ người vợ tài sắc, đến 2 năm sau mới biết sự thật phía sau

Tâm sự 23 phút trước
Thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Tâm linh - Tử vi 25 phút trước
Chồng tưởng đuổi vợ tay trắng là thắng, nào ngờ thứ tôi để lại khiến cả nhà phải xuống nước

Chồng tưởng đuổi vợ tay trắng là thắng, nào ngờ thứ tôi để lại khiến cả nhà phải xuống nước

Tâm sự 28 phút trước
Bị chồng đuổi đi tay trắng, tôi chỉ để lại một thứ khiến nhà chồng cuống cuồng xin tôi quay lại

Bị chồng đuổi đi tay trắng, tôi chỉ để lại một thứ khiến nhà chồng cuống cuồng xin tôi quay lại

Tâm sự 31 phút trước
Vợ trẻ vỡ òa khi nhận nhẫn kim cương trăm triệu, nhưng lời chúc của chồng khiến cô chết lặng

Vợ trẻ vỡ òa khi nhận nhẫn kim cương trăm triệu, nhưng lời chúc của chồng khiến cô chết lặng

Tâm sự 31 phút trước
Đang ngủ, tôi bị chồng gọi dậy lúc nửa đêm, nghe xong tin anh nói tôi bỏ đi giữa mưa gió

Đang ngủ, tôi bị chồng gọi dậy lúc nửa đêm, nghe xong tin anh nói tôi bỏ đi giữa mưa gió

Tâm sự 36 phút trước
Chục cây vàng ngày cưới khiến dâu trẻ mừng rỡ, nhưng bí mật phía sau mới khiến cô sững sờ

Chục cây vàng ngày cưới khiến dâu trẻ mừng rỡ, nhưng bí mật phía sau mới khiến cô sững sờ

Tâm sự 36 phút trước
Chồng rời bỏ người vợ hoàn hảo để lấy bồ kém nổi bật, sau đó lý do mới được hé lộ

Chồng rời bỏ người vợ hoàn hảo để lấy bồ kém nổi bật, sau đó lý do mới được hé lộ

Tâm sự 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'