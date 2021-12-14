Lê Lộc mất khứu giác, test nhanh '1 vạch rưỡi', Lê Giang và người thân phải cách ly ở khách sạn

Mới đây, Lê Lộc thông báo đến khán giả bản thân đã nhiễm Covid-19. Theo chia sẻ từ nữ diễn viên, cô phát hiện mình là F0 từ đầu tháng 12, sau khi ngủ dậy và phát hiện bản thân đã bị mất khứu giác, không thể ngửi được gì. Sau khi test nhanh và nhận kết quả “một vạch rưỡi”, Lê Lộc xác nhận sẽ phải tạm dừng công việc và xa gia đình trong một thời gian ngắn.

Lê Lộc sau đó đã nhờ hàng xóm chở bà ngoại và em trai đi, cô viết: “Vài tiếng sau. Tôi nghe tiếng nói chuyện phía dưới đường, lẫn trong đó là tiếng nói quen thuộc của ngoại. Trong phòng, tôi dợm bước ra hành lang đưa mắt nhìn xuống, rồi vội quay nhanh vào chỉ trong 1 nhịp tim. Mọi ngày bà Út đi xe hơi không nay đi xe tải thử nha, người hàng xóm đối diện nhà tôi chở bà ngoại và đứa em trai đi (vì xe nhà tài xế đã chở mẹ tôi đi quay mới trước đó)

Lê Giang, mẹ ruột và các con sau đó đã ra khách sạn

Lê Giang, mẹ ruột và các con sau đó đã ra khách sạn ở nhường lại không gian sinh hoạt cho Lê Lộc và cũng để một phần đảm bảo sức khỏe của gia đình. Điều này khiến Lê Lộc rất biết ơn nhưng cũng khiến nữ diễn viên nhớ nhung gia đình trong thời gian cách ly: “Cả nhà đã nhường hết không gian sống cho tôi, đối với tôi là sự hy sinh lớn lắm. Ở nhà 1 mình với Covid nhưng chắc chắn tôi sẽ mau khỏe, vì gia đình, tôi sẽ khoẻ”.