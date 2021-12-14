Lê Lộc mất khứu giác, test nhanh '1 vạch rưỡi', Lê Giang và người thân phải cách ly ở khách sạn

Hậu trường 14/12/2021 10:54

Trên trang cá nhân, Lê Lộc khiến nhiều người bất ngờ khi thông báo mắc Covid-19. Lê Giang và người thân sau đó đã ra khách sạn cách ly để nữ có không gian điều trị tại nhà.

Mới đây, Lê Lộc thông báo đến khán giả bản thân đã nhiễm Covid-19. Theo chia sẻ từ nữ diễn viên, cô phát hiện mình là F0 từ đầu tháng 12, sau khi ngủ dậy và phát hiện bản thân đã bị mất khứu giác, không thể ngửi được gì. Sau khi test nhanh và nhận kết quả “một vạch rưỡi”, Lê Lộc xác nhận sẽ phải tạm dừng công việc và xa gia đình trong một thời gian ngắn.

Lê Lộc mất khứu giác, test nhanh '1 vạch rưỡi', Lê Giang và người thân phải cách ly ở khách sạn - Ảnh 1

Lê Lộc sau đó đã nhờ hàng xóm chở bà ngoại và em trai đi, cô viết: “Vài tiếng sau. Tôi nghe tiếng nói chuyện phía dưới đường, lẫn trong đó là tiếng nói quen thuộc của ngoại. Trong phòng, tôi dợm bước ra hành lang đưa mắt nhìn xuống, rồi vội quay nhanh vào chỉ trong 1 nhịp tim. Mọi ngày bà Út đi xe hơi không nay đi xe tải thử nha, người hàng xóm đối diện nhà tôi chở bà ngoại và đứa em trai đi (vì xe nhà tài xế đã chở mẹ tôi đi quay mới trước đó)

Lê Lộc mất khứu giác, test nhanh '1 vạch rưỡi', Lê Giang và người thân phải cách ly ở khách sạn - Ảnh 2
 Lê Giang, mẹ ruột và các con sau đó đã ra khách sạn

Lê Giang, mẹ ruột và các con sau đó đã ra khách sạn ở nhường lại không gian sinh hoạt cho Lê Lộc và cũng để một phần đảm bảo sức khỏe của gia đình. Điều này khiến Lê Lộc rất biết ơn nhưng cũng khiến nữ diễn viên nhớ nhung gia đình trong thời gian cách ly: “Cả nhà đã nhường hết không gian sống cho tôi, đối với tôi là sự hy sinh lớn lắm. Ở nhà 1 mình với Covid nhưng chắc chắn tôi sẽ mau khỏe, vì gia đình, tôi sẽ khoẻ”.

Lê Lộc mất khứu giác, test nhanh '1 vạch rưỡi', Lê Giang và người thân phải cách ly ở khách sạn - Ảnh 3
Lê Lộc rất nhớ cậu em út đáng yêu, mũm mĩm trong thời gian điều trị bệnh tại nhà.

Lê Lộc mất khứu giác, test nhanh '1 vạch rưỡi', Lê Giang và người thân phải cách ly ở khách sạn - Ảnh 4

Đính kèm theo đó, con gái Lê Giang còn chia sẻ thêm bức tranh mình tự vẽ trong khung cảnh bà ngoại và em trai phải rời khỏi nhà để đi cách ly một nơi khác. Lê Lộc dù buồn nhưng cố gắng giữ vững tinh thần lạc quan để tự điều trị bệnh tại nhà.

Lê Lộc mất khứu giác, test nhanh '1 vạch rưỡi', Lê Giang và người thân phải cách ly ở khách sạn - Ảnh 5

Lê Lộc mất khứu giác, test nhanh '1 vạch rưỡi', Lê Giang và người thân phải cách ly ở khách sạn - Ảnh 6

Sau 7 ngày tự điều trị tại nhà, Lê Lộc nhận kết quả test nhanh âm tính và đến ngày thứ 9 thì nhận kết quả PCR âm tính. Đến nay, Lê Lộc đã có thể quay trở lại công việc bình thường sau khi có kết quả hoàn toàn khỏi Covid-19.

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Từ khóa:   Lê Lộc Lê Giang lê lộc mắc covid-19

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