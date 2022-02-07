Hậu công khai hẹn hò, Tuấn Dũng hí hửng đón Tết cùng gia đình Lê Lộc, còn khoe cả loạt khoảnh khắc tình tứ bên nhau

Hậu trường 07/02/2022 10:59

Việc Tuấn Dũng xuất hiện tại nhà riêng của Lê Giang dịp Tết này khiến netizen thích thú.

Sau vụ từ chối tình cảm gây tiếc nuối trên chương trình hẹn hò, mối quan hệ hiện tại của Lê Lộc và Tuấn Dũng vẫn thu hút nhiều sự chú ý của khán giả. Nhờ sự kiên trì theo đuổi tới cùng từ phía Tuấn Dũng mà anh đã thành công nhận được sự chấp nhận hẹn hò của Lê Lộc. Việc này được chính nghệ sĩ Lê Giang tiết lộ trong livestream cá nhân. Cụ thể, nữ nghệ sĩ cho biết: “Tôi cũng không giấu gì hết trơn á, tụi nó đang tìm hiểu nhau. Chuyện trai gái mà, nếu có duyên thì họ sống với nhau, con tôi cũng vậy, tôi không có cấm cản gì hết trơn á. Nghĩa là nếu có duyên tới với nhau, hết duyên thì thôi chứ nó đã là số phận rồi. Tôi rất thoải mái trong chuyện tình cảm, con cái tôi thích gì thì tôi chiều đó, không cấm cản hay ràng buộc hay cằn nhằn gì hết”.

Hậu công khai hẹn hò, Tuấn Dũng hí hửng đón Tết cùng gia đình Lê Lộc, còn khoe cả loạt khoảnh khắc tình tứ bên nhau - Ảnh 1
Tuấn Dũng năm tay tình tứ khi chụp hình cùng gia đình Lê Lộc - Ảnh: Internet

Mới đây nhất, ngay trong những ngày đầu năm Tết Nguyên Đán, Tuấn Dũng gây chú ý khi xuất hiện trong khung ảnh gia đình của Lê Giang sau khi công khai hẹn hò. Chẳng những thế, Lê Lộc còn không ngại khoe khoảnh khắc mẹ ruột lì xì cho bạn trai.

Bên cạnh, cô còn hài hước "dằn mặt" Tuấn Dũng rằng sau mùa Tết tất cả thù lao biểu diễn, phong bao đỏ đều thuộc về túi mình: "Thấy anh vui em cũng vui. Anh cứ giữ đó, em với anh diễn xong mùa Tết hãy đưa em cất luôn 1 lần. Má em vui, má anh cũng yên tâm! Anh cũng chẳng lo gì, vì em cho anh còn nhiều hơn vậy mà" - cô cho biết.

Hậu công khai hẹn hò, Tuấn Dũng hí hửng đón Tết cùng gia đình Lê Lộc, còn khoe cả loạt khoảnh khắc tình tứ bên nhau - Ảnh 2
Tuấn Dũng hí hửng khi được Lê Giang phát lì xì tại nhà riêng - Ảnh: Internet

Chuyện tình cảm của cặp đôi không chỉ nhận được sự ủng hộ từ gia đình mà còn từ phía đồng nghiệp, khán giả bởi sự chân thành. Không chỉ vậy, trước đó, trong các vlog đăng tải trên Youtube, Lê Giang từ lâu cũng đã coi Tuấn Dũng như người nhà và thoải mái gọi anh là con rể.

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