Lê Lộc hiếm hoi đăng ảnh thân thiết bên bố ruột Duy Phương, nói lời xúc động khi ảnh gia đình không có mẹ

Hậu trường 19/08/2023 09:46

Mới đây, trên trang cá nhân, Lê Lộc hiếm hoi đăng tải bức ảnh thân thiết chụp cùng Duy Phương với tựa đề "Cha và con gái".

Sau hơn 2 thập kỷ ly hôn, NS Duy Phương và Lê Giang đều xây dựng cuộc sống mới nhưng "nước sông không phạm nước giếng" vì những ồn ào đấu tố nhau trong quá khứ. Hiện tại, trong khi Lê Giang tích cực hoạt động nghệ thuật thì NS Duy Phương rất hiếm hoi lộ diện trước công chúng, thi thoảng làm clip đăng tải Youtube để kiếm thêm thu nhập.

Lê Lộc hiếm hoi đăng ảnh thân thiết bên bố ruột Duy Phương, nói lời xúc động khi ảnh gia đình không có mẹ - Ảnh 1
Sau hơn 2 thập kỷ ly hôn, NS Duy Phương và Lê Giang đều xây dựng cuộc sống mới nhưng "nước sông không phạm nước giếng" vì những ồn ào đấu tố nhau trong quá khứ

Năm 2021, Duy Phương gây chú ý khi livestream khóc lóc tố con cái vô tâm, không phụng dưỡng khi ông ở tuổi xế chiều. Mối quan hệ giữa ông và 2 con chung với Lê Giang là Duy Phước và Lê Lộc nhiều lần không êm thấm. Tuy nhiên, sau tất cả, 2 năm trở lại đây, Duy Phương dường như đã hoá giải hiểu lầm với các con và nhận được sự yêu thương gần gũi, thân thiết sau những sóng gió.

Lê Lộc hiếm hoi đăng ảnh thân thiết bên bố ruột Duy Phương, nói lời xúc động khi ảnh gia đình không có mẹ - Ảnh 2
2 năm trở lại đây, Duy Phương dường như đã hoá giải hiểu lầm với các con và nhận được sự yêu thương gần gũi, thân thiết sau những sóng gió

Mới đây, trên trang cá nhân, Lê Lộc hiếm hoi đăng tải bức ảnh thân thiết chụp cùng Duy Phương với tựa đề "Cha và con gái". Nhìn trong ảnh, 2 bố con tươi cười hạnh phúc sau nhiều năm hàn gắn tình cảm. Kèm theo đó, Lê Lộc gọi đây là bức ảnh gia đình, thẳng thắn nhắc đến mẹ Lê Giang và anh trai Duy Phước.

Cụ thể, Lê Lộc chia sẻ: "Bức ảnh của gia đình Lộc, thật đẹp. Có vài người sẽ thấy thiếu, nhưng đối với Lộc bức ảnh này nó đầy đủ các thành viên trong gia đình. Lộc thấy có anh hai, có những đứa em và tất nhiên có mẹ. Mọi người muốn biết mẹ đẹp như thế nào chỉ cần nhìn vào tác phẩm của mẹ tạo ra (Lộc nè) sẽ cảm nhận được. Không có mẹ thì làm sao có con hen. Tuỳ điều kiện mà mỗi góc nhìn sẽ thấy 1 vẻ đẹp riêng".

Lê Lộc hiếm hoi đăng ảnh thân thiết bên bố ruột Duy Phương, nói lời xúc động khi ảnh gia đình không có mẹ - Ảnh 3
Mới đây, trên trang cá nhân, Lê Lộc hiếm hoi đăng tải bức ảnh thân thiết chụp cùng Duy Phương với tựa đề "Cha và con gái"

Thời gian qua, Lê Lộc và anh trai Duy Phước dành nhiều thời gian quây quần, chăm sóc bố ruột và sum họp cùng các em. Mối quan hệ của cả 2 với "mẹ kế" - vợ sau của Duy Phương cũng hòa nhã, tốt đẹp. Thế nhưng không ít lần, Lê Lộc bày tỏ niềm xót xa khi gia đình không được trọn vẹn, tuổi thơ thiếu vắng tình thương của bố mẹ.

Lê Lộc hiếm hoi đăng ảnh thân thiết bên bố ruột Duy Phương, nói lời xúc động khi ảnh gia đình không có mẹ - Ảnh 4
Lê Lộc gọi đây là bức ảnh gia đình, thẳng thắn nhắc đến mẹ Lê Giang và anh trai Duy Phước

Trước đó, thời điểm Duy Phương vướng nợ nần vì làm ăn thua lỗ, không có tiền chi trả vào năm 2020, Lê Lộc đứng ra giúp bố trả nợ hơn 600 triệu đồng. Đầu năm 2023, trong buổi trả lời phỏng vấn truyền thông, nghệ sĩ Duy Phương tâm sự rằng sau những gì đã qua, ông đã có cuộc sống mới yên ổn.

Lê Lộc hiếm hoi đăng ảnh thân thiết bên bố ruột Duy Phương, nói lời xúc động khi ảnh gia đình không có mẹ - Ảnh 5
Lê Lộc, Duy Phước chỉ xuất hiện bên cạnh mẹ hoặc bố

"Hiện cuộc sống của tôi đỡ vất vả, không còn lo toan hay bế tắc như trước vì nợ nần. Nhưng tôi không thể phụ thuộc vào con gái mãi. Giờ chuyện buôn bán thuận lợi, tôi thoải mái hơn trước khi có thể gánh vác kinh tế gia đình. Trải qua nhiều thăng trầm trong công việc và cuộc sống, ở tuổi xế chiều, tôi có con cái biết lo lắng cho cha mẹ là phúc phần. Tôi luôn biết ơn vì điều đó" - nghệ sĩ Duy Phương chia sẻ hồi đầu năm 2023.

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