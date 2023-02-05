NSƯT Hoài Linh bất ngờ lộ diện với hình ảnh mộc mạc, vẫn giữ thói quen này sang năm mới 2023

Hậu trường 05/02/2023 12:50

Sau scandal liên quan đến kêu gọi từ thiện, NSƯT Hoài Linh ít tham gia hoạt động nghệ thuật hơn và chỉ lộ diện trên MXH thông qua các bức ảnh được đồng nghiệp đăng tải.

Hoài Linh có lẽ không còn là cái tên xa lạ đối với khán giả Việt. Thời gian trước, anh dường như "mất hút" khỏi làng giải trí Việt vì scandal quyên góp từ thiện. Chỉ trích, tẩy chay nhiều nhưng bạn bè, đồng nghiệp, người hâm mộ cảm thông và bênh vực cho anh cũng không ít. Dù ở ẩn nhưng lâu lâu khán giả vẫn bắt gặp nam danh hài xuất hiện trong những hình ảnh được nghệ sĩ khác đăng tải lên mạng xã hội.

NSƯT Hoài Linh bất ngờ lộ diện với hình ảnh mộc mạc, vẫn giữ thói quen này sang năm mới 2023 - Ảnh 1

Mới đây, hình ảnh danh hài Hoài Linh xuất hiện dịp đầu năm mới thu hút sự chú ý của khán giả. Trong ảnh, NS Hoài Linh ăn vận đơn giản, xuất hiện với nụ cười tươi tắn và đang dùng bữa cùng các diễn viên trẻ.

Bên cạnh diện mạo trông khá gầy của NS Hoài Linh thì khán giả cũng bình luận rôm rả về bữa ăn của nam danh hài. Theo đó, dân tình để ý trên bàn ăn của nam nghệ sĩ là những món khá bình dân như củ kiệu, bầu luộc, cá kho,... Đây cũng là thói quen ăn uống khó thay đổi của NS Hoài Linh từ trước đến nay.

NSƯT Hoài Linh bất ngờ lộ diện với hình ảnh mộc mạc, vẫn giữ thói quen này sang năm mới 2023 - Ảnh 2

Có thể thấy, ngoài việc ăn uống, nam danh hài rất chuộng những chiếc áo thun có họa tiết kẻ ngang. Nhìn lại những bức hình cũ của anh dân tình mới ngỡ ngàng phát hiện hóa ra ngoài áo bà ba thì anh còn là "fan cuồng" của áo thun kẻ ngang, thậm chí mỗi lần diện một màu khác nhau mới chịu.

NSƯT Hoài Linh bất ngờ lộ diện với hình ảnh mộc mạc, vẫn giữ thói quen này sang năm mới 2023 - Ảnh 3

Cũng đã qua một thời gian dài kể từ thời điểm nam nghệ sĩ Hoài Linh gặp rắc rối trong chuyện từ thiện, tại thời điểm đó không ít lần netizen kêu gọi tẩy chay nam diễn viên hài. Tuy nhiên cho đến thời điểm hiện tại, nghệ sĩ Hoài Linh đã bắt đầu quay trở lại biểu diễn ở các sân khấu, hội chợ trong nước.

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Kể từ drama sao kê, Hoài Linh vẫn nhận được nhiều sự yêu mến từ phía khán giả.

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Từ khóa:   Hoài Linh NSƯT Hoài Linh danh hài Hoài Linh

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