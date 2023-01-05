Hoài Linh tất bật tập kịch ngày cận Tết, diện mạo hiện tại ra sao?

Hậu trường 05/01/2023 09:46

Mới đây, diễn viên Nam Thư gây chú ý khi đăng tải những hình ảnh hậu trường bên danh hài Hoài Linh.

Trên trang cá nhân mới đây, Nam Thư đã đăng tải những hình ảnh hậu trường bên danh hài Hoài Linh. Cô cho biết, mình đang cùng đàn anh tập luyện, chuẩn bị cho vở kịch phục vụ khán giả xa gần trong dịp Tết Nguyên Đán 2023. Thông thường, nữ nghệ sĩ sẽ đóng vai con gái của Anh Bốn, nhưng năm nay cô lại được lên chức người yêu của đàn anh.

Nam Thư thích thú bảo: "Mọi năm tui đóng con gái ảnh, năm nay tui đóng ghệ ảnh nha. Hẹn cả nhà với kịch Tết bao vui và phim Tết bao hoành tráng". Ngoài lời bật mí thú vị của nữ nghệ sĩ, dân tình đổ dồn sự chú ý vào diện mạo hiện tại của "Đệ nhất danh hài Việt Nam".

 

Hoài Linh tất bật tập kịch ngày cận Tết, diện mạo hiện tại ra sao? - Ảnh 1Hoài Linh tất bật tập kịch ngày cận Tết, diện mạo hiện tại ra sao? - Ảnh 2Hoài Linh tất bật tập kịch ngày cận Tết, diện mạo hiện tại ra sao? - Ảnh 3
Nam Thư khoe ảnh tập kịch cùng Hoài Linh - Ảnh: FBNV

Ngoài sự hào hứng chờ đợi vở diễn mới, người hâm mộ cũng dành sự quan tâm đặc biệt đến diện mạo hiện tại của Hoài Linh. Bởi trước đó, anh không ít lần khiến người hâm mộ lo lắng khi xuất hiện với ngoại hình gầy gò, tiều tụy.

Có thể thấy trong ảnh, gương mặt Hoài Linh có vẻ gầy hơn. Vùng mắt lộ nhiều nếp nhăn nhưng nụ cười rất rạng rỡ, thần thái tươi sáng. Dạo gần đây, nam danh hài cũng tích cực trở lại hoạt động nghệ thuật hơn. Ai nấy vui mừng vì sau những biến cố ồn ào, nam danh hài đã cân bằng lại cuộc sống, sức khỏe và công việc.

Hoài Linh tất bật tập kịch ngày cận Tết, diện mạo hiện tại ra sao? - Ảnh 4
Người hâm mộ cũng dành sự quan tâm đặc biệt đến diện mạo hiện tại của Hoài Linh - Ảnh: Internet

 

Hoài Linh hoạt động trở lại từ đầu năm, sau hơn sáu tháng rút lui khỏi làng giải trí. Đến ngày 7/1/2022, nghệ sĩ diễn vai ông chủ trọ keo kiệt ở vở "Lạc giữa biển người" - một trong 26 tác phẩm dự thi Liên hoan kịch nói toàn quốc khu vực phía Nam.

Nam nghệ sĩ là một trong 40 gương mặt được hội đồng nghệ thuật của hội diễn trao huy chương vàng. Nghệ sĩ Trần Minh Ngọc - Chủ tịch hội đồng nghệ thuật của liên hoan đánh giá qua diễn xuất của Hoài Linh và các nghệ sĩ, tác phẩm gây cảm động khi khai thác số phận của những người nghèo vật chất, giàu về tình cảm, sẵn lòng bao bọc kẻ yếu thế hơn mình.

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