NSƯT Bảo Quốc ở tuổi U80: 3 lần phẫu thuật cắt nửa lá gan, sống trong dinh thự ở Mỹ, hơn 50 năm vẫn son sắt bên vợ

Trên sân khấu cải lương, Bảo Quốc từng là một kép chính thượng thặng. Tên tuổi của ông sáng chói vào những thập niên 1980, 1990 và 2000. Sau này, khi cải lương đi xuống, Bảo Quốc được danh hài Duy Phương rủ đi tấu hài khắp các tỉnh thành. Có thể nói Bảo Quốc – Duy Phương chính là một trong những cặp tấu hài đình đám đầu tiên tại Sài Gòn.

NSƯT Bảo Quốc tên thật là Lư Bảo Quốc, sinh năm 1949 tại Tây Ninh, là con trai thứ 6 trong gia tộc cải lương Thanh Minh – Thanh Nga. Cha ông là nghệ sĩ cải lương nổi tiếng Năm Nghĩa còn mẹ là bà Nguyễn Thị Thơ (còn gọi là bà bầu Thơ). Ngoài ra, ông còn có mối quan hệ máu mủ với nhiều nghệ sĩ tài năng khác như Chí Tiên (em trai), Hữu Lộc (cháu trai), Hữu Châu (cháu trai), Hồng Loan (con gái),…

Nói về lý do chuyển từ cải lương sang mảng hài, nam nghệ sĩ từng giải thích: “Tôi chủ động chuyển sang diễn hài khi biết chính mình kém hơi ca, sự ngân nga không đủ mùi để đi vào những vai thương cảm”.

Mặc dù xuất thân từ ngành cải lương nhưng Bảo Quốc lại gây ấn tượng với có lối diễn hài rất duyên. Ông lấy tiếng cười của khán giả từ những tình tiết éo le chứ không lạm dụng sự uốn éo của hình thể hay những ngôn từ dễ dãi.

Bảo Quốc là một trong những nghệ sĩ hiếm hoi lúc bấy giờ vẫn giữ được đời tư chuẩn mực, viên mãn. Ông có cuộc hôn nhân hạnh phúc suốt 50 năm qua với bà xã Thu Thủy. Cả 2 quen nhau từ năm ông mới 18 tuổi và kết hôn rất sớm.

Bảo Quốc là một trong những nghệ sĩ hiếm hoi lúc bấy giờ vẫn giữ được đời tư chuẩn mực, viên mãn. Ông có cuộc hôn nhân hạnh phúc suốt 50 năm qua với bà xã Thu Thủy

Một trong những bí quyết giúp Bảo Quốc giữ gìn hạnh phúc gia đình là chung thủy và một lòng hướng về vợ. Bà Thu Thuỷ là người quản lý tiền nong, kinh tế và nuôi dạy con cái rất tốt, cả một đời đứng sau chồng để làm hậu phương vũng chắc. Sự nghiệp thành công của nam nghệ sĩ ngày hôm nay là một phần đóng góp không nhỏ từ bà xã. Do đó, Bảo Quốc đi diễn được bao tiền đều về đưa hết cho vợ, không tiêu xài, ăn chơi như nhiều nghệ sĩ khác.

Bà Thu Thuỷ là người quản lý tiền nong, kinh tế và nuôi dạy con cái rất tốt, cả một đời đứng sau chồng để làm hậu phương vũng chắc

Hiện tại, ở tuổi 74, vợ chồng nam nghệ sĩ đang có cuộc sống ổn định, êm ấm tại Mỹ. Nói về dự định trở về Việt Nam sinh sống, ông cho biết: "Từ khi sang Mỹ tôi vẫn đều đặn về nước mỗi năm. Một con người dù sống ở đâu cũng ý thức quê cha đất tổ của mình. Tôi có con gái lớn, các cháu nhỏ đều ở đây. Tôi từng nói với bà xã: “Chỉ cần em thích ở đâu, anh sẽ ở đó” vì không niềm vui gì bằng sống với vợ con. Tôi không quên Việt Nam là quê hương, nơi chất chứa tình bạn, tình thân và làm nên tên tuổi Bảo Quốc".

Hiện tại, ở tuổi 74, vợ chồng nam nghệ sĩ đang có cuộc sống ổn định, êm ấm tại Mỹ

Mới đây, trong một lần nhóm nghệ sĩ Ngũ Long Du Ký gồm nghệ sĩ Phi Phụng và Phương Dung tới thăm nhà NSƯT Bảo Quốc tại Mỹ, nam nghệ sĩ Bảo Quốc cũng chia sẻ về tình hình sức khỏe bất ổn, đã trải qua nhiều cuộc phẫu thuật. Tuy nhiên, ông vẫn cố gắng sống lạc quan, chăm chỉ tập thể dục rèn luyện sức khỏe.

Bảo Quốc tâm sự: "Tôi phải mổ ba lần lớn, bốn năm lần nhỏ, một lần nặng nhất phải cắt nửa lá gan. Nhưng mổ xong hai tuần là tôi ra cửa tập thể dục bình thường. Tôi nhiều bệnh lắm nhưng ở tuổi này sống phải lạc quan. Tôi vào mổ, họ gây mê ba tiếng đồng hồ, mổ xong tôi tỉnh dậy đi về, không sao hết.

Nam nghệ sĩ Bảo Quốc cũng chia sẻ về tình hình sức khỏe bất ổn, đã trải qua nhiều cuộc phẫu thuật. Tuy nhiên, ông vẫn cố gắng sống lạc quan, chăm chỉ tập thể dục rèn luyện sức khỏe.

Bây giờ cứ sáng tôi dậy tập thể dục 15, 20 phút rồi đi bộ vòng quanh khu phố tầm 1 tiếng. Vợ tôi thì sợ nắng nên không đi cùng nhưng cũng làm việc cả ngày, trồng cây, trồng vườn, dọn dẹp nhà cửa, nấu nướng".

Dù ở Mỹ nhưng vẫn nhớ sân khấu, cứ cuối tuần là đi diễn nhưng cũng chọn lọc, không phải show nào cũng nhận vì đã lớn tuổi. Thi thoảng, vợ chồng ông còn đi du lịch xa. Nam nghệ sĩ chia sẻ, còn sức đi được là phải đi, chỉ có hai vợ chồng già đi cùng nhau cũng đi.

Thi thoảng, vợ chồng ông còn đi du lịch xa. Nam nghệ sĩ chia sẻ, còn sức đi được là phải đi, chỉ có hai vợ chồng già đi cùng nhau cũng đi

Sau nhiều năm tháng đi diễn miệt mài, nghệ sĩ Bảo Quốc đã tích lũy được nhiều tài sản và hiện tại đang định cư tại Mỹ, sống cùng nhà với con gái, con rể cùng các cháu ngoại. Vợ chồng con gái Bảo Quốc ngoài đi diễn cùng kinh doanh bất động sản, cho thuê nhà đất nên kiếm được khá nhiều tiền.

Ông và con gái sở hữu nhiều nhà đất trị giá lên đến hàng triệu đô tại Mỹ, trong đó có vài căn nhà cho thuê nghỉ dưỡng và một mảnh đất rộng ven hồ

Nhờ đó, gia đình nghệ sĩ Bảo Quốc có cuộc sống khá giả, không vướng bận kinh tế. Ông và con gái sở hữu nhiều nhà đất trị giá lên đến hàng triệu đô tại Mỹ, trong đó có vài căn nhà cho thuê nghỉ dưỡng và một mảnh đất rộng ven hồ. Gia đình nghệ sĩ Bảo Quốc thường xuyên tổ chức tiệc tùng, đi ăn nhà hàng. Vợ chồng ông rất gắn bó, luôn chăm sóc lẫn nhau.