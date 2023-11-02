Nghệ sĩ hài Tiểu Bảo Quốc: 25 năm 'gà trống nuôi con', U60 mới bớt gánh nặng cơm áo gạo tiền

Mặc dù chăm chỉ lao động nghệ thuật nhưng không phải nghệ sĩ nào cũng có được cuộc sống sung túc, đủ đầy. Tiểu Bảo Quốc tâm sự trong chương trình "Đời nghệ sĩ": "Nhiều người nhìn thấy nghệ sĩ xuất hiện trên truyền hình, phim ảnh và nghĩ rằng họ có nhiều tiền. Nhưng thực sự cuộc đời của người nghệ sĩ rất gian nan. Giống như bản thân tôi, đến năm 50 tuổi chỉ mơ ước có được một ngôi nhà 12m2, không giấy tờ cũng được, để hai cha con sống với nhau. Vậy mà mua không nổi!".

Tiểu Bảo Quốc tên thật là Đỗ Phước Hậu, sinh năm 1962. Ông bắt đầu sự nghiệp trong vai trò nghệ sĩ cải lương, sau đó chuyển sang làm diễn viên hài. Tiểu Bảo Quốc có lối diễn dí dỏm, là gương mặt quen thuộc của chương trình Trong nhà ngoài phố thập niên 90. Hiện tại, nam nghệ sĩ vẫn hoạt động sôi nổi với những vai diễn trong các vở kịch tại sân khấu Thế giới trẻ. Ngoài ra, anh cũng tham gia diễn hài, đóng phim đều đặn.

Những năm gần đây, Tiểu Bảo Quốc cố gắng dành dụm, tích góp mua được một mảnh đất ở khu vực xa thành phố để an dưỡng tuổi già. Ở tuổi 61, ông mới bắt đầu ổn định kinh tế, trút bỏ áp lực cơm áo gạo tiền. Con trai của anh đã lớn khôn, biết đi làm, biết thương cha. Nhờ đó, nghệ sĩ cũng thoải mái dành trọn tình yêu cho nghệ thuật qua từng vai diễn.

Trước đây, khi sân khấu cải lương vắng khách, Tiểu Bảo Quốc làm đủ công việc mưu sinh như chạy xe ôm, buôn ve chai, sắt vụn... để mưu sinh. Thời điểm chập chững bước lên sân khấu tấu hài, ông tất bật chạy show, lo nuôi con và trả nợ. Nhiều năm qua, ông và con trai sống trong căn nhà nhỏ do thân sinh để lại.

Những năm gần đây, Tiểu Bảo Quốc cố gắng dành dụm, tích góp mua được một mảnh đất ở khu vực xa thành phố để an dưỡng tuổi già. Con trai của anh đã lớn khôn, biết đi làm, biết thương cha

Tiểu Bảo Quốc tâm sự: “Lúc nào, tôi cũng cần kiệm mà sống. Tôi sống trong nghề và chứng kiến nhiều người từng là ngôi sao về già rất khổ. Nghệ sĩ không có lương hưu, cho nên rút kinh nghiệm, tôi phải chuẩn bị công cuộc về vườn thật kỹ lưỡng”.

Nhắc đến “về vườn”, nam nghệ sĩ không ngại chia sẻ: “Người ta cười, nói tôi keo kiệt, tôi mặc kệ người ta. Ai dòm ngó mặc kệ, ai đánh giá mặc kệ nhưng mà khi khổ đâu ai giúp mình, chỉ có bản thân mình tự lo mình, lo cho gia đình. Ai nói gì cũng được miễn sao tôi không phải ngửa tay xin tiền người khác. Sống biết lo bản thân, sau này có dư dả chút đỉnh mới giúp người này người kia, không giúp được tiền bạc cũng giúp được bó rau, con gà".



Ở tuổi 61, ông mới bắt đầu ổn định kinh tế, trút bỏ áp lực cơm áo gạo tiền

Dù tuổi đã xấp xỉ 60, Tiểu Bảo Quốc vẫn không quản ngại mưa nắng đi diễn, đi quay bằng xe máy cũ. Anh tâm sự: “Dù đủ tiền mua xe hơi nhưng tôi không mua. Tôi không muốn tốn kém thêm một khoản để chăm sóc xe cộ. Số tiền đó, tôi có thể tích góp hậu thân, những lúc bệnh tật còn dùng đến. Vả lại, những lúc quay phim, đi diễn mệt mỏi, việc tự lái xe rất nguy hiểm, lại còn bị kẹt xe đến trễ giờ”.

Nhắc về cuộc sống đời tư, ông cho rằng làm nghệ sĩ đồng nghĩa với việc chấp nhận "hạnh phúc hiếm khi trọn vẹn". Trong những dịp lễ tết, thay vì sum họp, chung vui với gia đình, nghệ sĩ phải lao vào làm việc, biểu diễn trên sân khấu. Nếu đôi bên không thấu hiểu và cảm thông cho nhau, hạnh phúc gia đình rất dễ bị đổ vỡ.



Dù tuổi đã xấp xỉ 60, Tiểu Bảo Quốc vẫn không quản ngại mưa nắng đi diễn, đi quay bằng xe máy cũ

Trong chương trình Chuyện tối cùng sao, Tiểu Bảo Quốc hiếm hoi nhắc về cuộc hôn nhân dang dở của mình. Nam diễn viên xúc động nhớ lại hình ảnh ngày ông và vợ đường ai nấy đi, trên tay bế con trai chỉ mới 4 tuổi. “Tôi nhìn thấy con đường nghệ thuật càng ngày càng đi xuống, nếu khóc ở nhà thì mẹ và em nhìn thấy. Khi đó, gia đình sẽ đau khổ vì mình nên tôi kìm lại” - nam nghệ sĩ nghẹn ngào.

Thế nhưng khi chạy xe chở theo con nhỏ giữa đêm mưa tầm tã và nghĩ về tương lai mịt mờ, Tiểu Bảo Quốc đã mượn cơn mưa để trút hết những nỗi ấm ức. “Tôi trùm áo mưa cho con, còn mình thì gào lên vì không ai nghe thấy” - nam khách mời rưng rưng kể lại.



Tiểu Bảo Quốc thừa nhận con trai chính là niềm an ủi, động lực để ông cố gắng vượt qua giai đoạn sóng gió

Tiểu Bảo Quốc thừa nhận con trai chính là niềm an ủi, động lực để ông cố gắng vượt qua giai đoạn sóng gió. “Tôi rất hãnh diện vì đời cho mình những khổ cực, cam go và bế tắc để có được Tiểu Bảo Quốc ngày hôm nay” - nam nghệ sĩ chia sẻ. Hiện tại, Tiểu Bảo Quốc vẫn giữ nguyên lập trường, không hề ngần ngại trước một thử thách nào. Nam diễn viên quan niệm: “Còn khán giả là không cô đơn”.