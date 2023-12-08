Đủ tiêu chuẩn nhưng NSƯT Bảo Quốc vẫn 'từ chối' danh hiệu NSND: 'Được phong tặng thì tôi nhận, còn xin thì không...'

Hậu trường 08/12/2023 10:40

Là một cái tên có chỗ đứng trong nghệ thuật, có đủ tiêu chuẩn nhưng NSƯT Bảo Quốc khiến khán giả bất ngờ khi từ chối xin xét danh hiệu cao quý.

Theo thông tin từ Sức khỏe Đời sống, đợt xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT lần thứ 10 lần đầu tiên áp dụng theo Nghị định số 40/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 89/2014/NĐ-CP về xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT.

Theo đó, để đạt được danh hiệu NSƯT, NSND, bên cạnh những tiêu chí về số năm làm việc, giải thưởng... hội đồng các cấp còn thảo luận, đánh giá các trường hợp đặc biệt để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Tháng 7/2022, Bộ VH-TT&DL đã công bố 139 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NSND và 348 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NSƯT lần thứ 10 được trình lên Hội đồng cấp Nhà nước.

Từ tháng 8 năm nay, Bộ VH-TT&DL đăng tải trên trang thông tin của Bộ danh sách 139 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NSND và 348 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NSƯT, để lấy ý kiến nhân dân.

Việc lấy ý kiến của nhân dân đã được tiến hành trong 20 ngày, bắt đầu từ 26/7 đến hết 16/8 trước khi Hội đồng cấp Nhà nước họp theo quy định.

Danh sách do 5 Hội đồng chuyên ngành trình Hội đồng cấp Nhà nước. Trong danh sách 139 hồ sơ đề nghị xét duyệt NSND, cho đến nay, đợt 1 có 77 người đạt tiêu chí, đã được thông qua và đợt 2 có 42 cá nhân được phong tặng NSND.

Là một cái tên có chỗ đứng trong nghệ thuật, có đủ tiêu chuẩn nhưng NSƯT Bảo Quốc khiến khán giả bất ngờ khi từ chối xin xét danh hiệu cao quý. Chia sẻ về điều này với báo chí, nam nghệ sĩ cho biết, danh hiệu NSND là một danh hiệu rất cao quý và đáng trân trọng, đòi hỏi người nghệ sĩ phải nỗ lực và cống hiến rất nhiều.

Đủ tiêu chuẩn nhưng NSƯT Bảo Quốc vẫn 'từ chối' danh hiệu NSND: 'Được phong tặng thì tôi nhận, còn xin thì không...' - Ảnh 1
NSƯT Bảo Quốc

Nhưng theo NSƯT Bảo Quốc, lòng tự trọng không cho phép nam nghệ sĩ làm điều đó, vì như vậy sẽ rất tổn thương cho danh dự nghệ sĩ nếu không được xét tặng. 

"Danh hiệu NSƯT, NSND của Nhà nước phong tặng là rất cao quý đối với nghệ sĩ. Được phong tặng thì tôi nhận, còn xin thì không”, nam NS thẳng thắn chia sẻ. 

Đủ tiêu chuẩn nhưng NSƯT Bảo Quốc vẫn 'từ chối' danh hiệu NSND: 'Được phong tặng thì tôi nhận, còn xin thì không...' - Ảnh 2
Nam nghệ sĩ rất trân trọng danh hiệu NSND, song không vì vậy mà làm đơn xin xét duyệt 

Nghệ sĩ ưu tú Bảo Quốc tên thật là Lư Bảo Quốc, sinh năm 1949 tại Tây Ninh, là con trai thứ 6 trong gia tộc cải lương Thanh Minh – Thanh Nga (một trong 5 đoàn cải lương nổi danh nhất Sài Gòn giai đoạn 1950 -1972).

Chị gái Bảo Quốc chính là nghệ sĩ cải lương huyền thoại – nữ hoàng sân khấu Thanh Nga. Nhờ được sinh ra và lớn lên tại một trong những cái nôi cải lương lớn nhất Nam Bộ nên ngay từ nhỏ, Bảo Quốc đã có điều kiện tiếp xúc với sân khấu và được học hỏi, dạy dỗ từ những nghệ sĩ tài danh nhất.

Từng chia sẻ về sự nghiệp của mình, ông kể: "Tôi may mắn được sinh ra trong một gia đình nghệ thuật truyền thống. Trên sân khấu đoàn Thanh Minh Thanh Nga ngày đó có rất nhiều cây đại thụ trong nghề như bác Năm Châu, bác Ba Vân, má Phùng Há… Thế hệ kế tiếp có anh Thành Được, chị Thanh Nga…".

Đủ tiêu chuẩn nhưng NSƯT Bảo Quốc vẫn 'từ chối' danh hiệu NSND: 'Được phong tặng thì tôi nhận, còn xin thì không...' - Ảnh 3
Lăn lộn nhiều năm trong nghề, nam nghệ sĩ có thành tích khiến đàn em ngưỡng mộ

Ngoài cải lương, ông có năng khiếu diễn hài và trở thành hiện tượng một thời. Nam nghệ sĩ thành danh khi kết hợp với nhiều "cô đào" nổi tiếng như Ngọc Giàu, Lệ Thuỷ, Bạch Tuyết...

Ở tuổi U80, sức khỏe của nam nghệ sĩ có phần sa sút nhiều, sau 3 ca phẫu thuật lớn cắt bỏ khối u ở gan, Bảo Quốc cho biết ông không dám lơ là sức khỏe. Hiện ông mắc những căn bệnh tuổi già như: tiểu đường, mỡ máu,… Vậy nên, cứ cách 3 tháng, ông đến bệnh viện kiểm tra tổng quát một lần.

Đủ tiêu chuẩn nhưng NSƯT Bảo Quốc vẫn 'từ chối' danh hiệu NSND: 'Được phong tặng thì tôi nhận, còn xin thì không...' - Ảnh 4
Bảo Quốc có cuộc hôn nhân viên mãn 

Dù vậy, nam nghệ sĩ vẫn lạc quan, hạnh phúc vì luôn có vợ đồng hành. Với Bảo Quốc, sau 55 năm, hôn nhân của ông và vợ đều mặn nồng như thuở ban đầu. Mỗi sáng, ông vẫn giữ thói quen hôn vợ.

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Từ khóa:   Bảo Quốc NSƯT Bảo Quốc hậu trường

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