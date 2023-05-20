Cuộc sống NSƯT Bảo Quốc sau 3 lần phẫu thuật khối u ở tuổi U80: Không rượu chè, bài bạc, may mắn có bà xã đồng hành nên gia đình luôn trọn vẹn

NSƯT Bảo Quốc là một trong những nghệ sĩ gạo cội của sân khấu cải lương, được sinh ra và lớn lên trong một gia đình giàu truyền thống.

Chắc hẳn ai cũng còn nhớ NSƯT Bảo Quốc đã từng ghi dấu ấn trong các vở cải lương nổi tiếng như: Bên cầu dệt lụa (vai Tất Đạo), Tiếng trống Mê Linh (vai Chương Hầu), Lan và Điệp (vai Bếp Sặc), Nửa đời hương phấn (vai Chú Năm Xe Rác). Sau này nghệ sĩ Bảo Quốc tiếp tục thành công trên sân khấu hài kịch, nghệ sĩ nhanh chóng trở thành gương mặt ăn khách ở cả sân khấu cải lương và sân khấu hài kịch.

Cách đây không lâu, nghệ sĩ Bảo Quốc từng chia sẻ việc quyết định qua Mỹ ở cùng gia đình.Từ khi sang Mỹ định cư, vợ chồng Bảo Quốc sống cùng gia đình con gái - nghệ sĩ Hồng Loan tại tiểu bang California. Dù thời gian đầu gia đình nghệ sĩ có khó khăn với việc tìm nguyên liệu nấu món Việt, gia đình đã nhanh chóng khắc phục được và ngày nào ông cũng được ăn món Việt vợ và con gái nấu.

NSƯT cùng vợ và gia đình con gái tại Mỹ

NSƯT Bảo Quốc chia sẻ thêm càng càng lớn tuổi ông càng muốn sống gần gũi với gia đình. Một thời tuổi trẻ ông đã đi diễn quá nhiều, đi từ sáng sớm đến chiều tối mới về, để bạn đời vun vén chăm lo…

Nhiều chục năm như vậy cứ lặng lẽ đi qua. Đến quá nửa dốc cuộc đời, nhìn lại, NSƯT Bảo Quốc thấy thương vợ nhiều hơn. Ông không muốn sống như vậy nữa.

'Vợ tôi ở đâu thì tôi ở đó. Vợ tôi thích nơi nào thì tôi sẽ ở nơi đó' - Nghệ sĩ chia sẻ

“Sau này tôi không muốn như thế nữa. Vợ tôi ở đâu thì tôi ở đó. Vợ tôi thích nơi nào thì tôi sẽ ở nơi đó. Không có gì hạnh phúc và vui sướng cho bằng khi có người bên cạnh để sẻ chia. Về Việt Nam, tôi ăn quá trời quá đất hổm rày lên 3-4 kg rồi. Tôi tập thể dục, đi bộ để duy trì sức khoẻ. Tôi thấy đi bộ rất tốt”- NSƯT Bảo Quốc cười.

Ở tuổi U80, sau 3 ca phẫu thuật lớn cắt bỏ khối u ở gan, NSƯT Bảo Quốc cho biết ông không dám lơ là sức khỏe. Hiện ông mắc những căn bệnh tuổi già như: tiểu đường, mỡ máu,… nên phải thăm khám thường xuyên.

NSUT Bảo Quốc chia sẻ cách đây không lâu, thời điểm ở tuổi U80 mà ông phải trải qua nhiều cuộc đại phẫu với vài lần gây mê nên thần kinh ít nhiều cũng bị ảnh hưởng. Bác sĩ luôn căn dặn sức khỏe tinh thần là quan trọng nhất nên ông luôn giữ tinh thần vui vẻ, lạc quan để sức khỏe được ổn định.

Trải qua nhiều cuộc đại phẫu với vài lần gây mê nên thần kinh của ông ít nhiều cũng bị ảnh hưởng.

Ở tuổi ngoài 70, NSƯT Bảo Quốc thỉnh thoảng vẫn lập nhóm tấu hài phục vụ kiều bào tại hải ngoại. Kết thúc mỗi suất diễn, nam nghệ sĩ ít tụ tập bạn bè ăn uống, tiệc tùng mà chạy về với gia đình. Thói quen này được ông duy trì từ trẻ đến khi về già cũng không thay đổi.

Chia sẻ với truyền thông, NSƯT Bảo Quốc cho biết ngoài nghệ thuật, phần lớn thời gian cuộc đời ông dành cho gia đình. "Tôi không rượu chè, bài bạc vì muốn làm gương cho các con, cháu và duy trì nếp sống lành mạnh trong gia đình. May mắn có bà xã đồng hành nên tổ ấm chúng tôi luôn trọn vẹn", NSƯT Bảo Quốc nói thêm.

Đại gia đình của nam nghệ sĩ U80

Vợ ông là bà Thu Thủy cho biết họ đồng hành hơn nửa thế kỉ là một điều kỳ diệu. Trước đó, dù có những tranh cãi, có những điều không hài lòng về nhau nhưng cả hai đều buông bỏ để nắm tay bước tiếp. Ở tuổi U80, Bảo Quốc cho biết ông hạnh phúc vì luôn có vợ đồng hành cùng mình. Với Bảo Quốc, sau 55 năm, hôn nhân của ông và vợ đều mặn nồng như thuở ban đầu. Mỗi sáng, ông vẫn giữ thói quen hôn vợ.

Nói thêm về chặng hành trình hơn 60 năm làm nghệ thuật, NSƯT Bảo Quốc cho rằng ngoài những tài năng ra thì ông nghĩ điều tiên quyết là phải có đạo đức nghề nghiệp.

Nói về danh hiệu NSND mà ông vẫn chưa đạt được, Bảo Quốc thẳng thắn cho biết: "Tôi được phong tặng Nghệ sĩ ưu tú từ 1991, cách đây cũng 30 mấy năm. Cái này là sự đánh giá thôi, cái nào cho thì tôi nhận, tôi rất mừng vì đây là một danh hiệu rất cao quý mà một nghệ sĩ đạt được".

Ông chỉ muốn nghệ sĩ cải lương và sân khấu vẫn còn đó, vẫn được cống hiến mỗi ngày mà thôi.

Nói về điều mong mỏi ở sân khấu cải lương - cái nghề đã đem lại danh tiếng cho ông, ông nghẹn ngào mong muốn các sân khấu cải lương được sáng đèn thường xuyên hơn, càng ngày lượng khán giả xem cải lương càng ít đi. Ông không mong muốn cải lương quay trở lại thời hoàng kim vì đó là điều rất khó, ông chỉ muốn nghệ sĩ cải lương và sân khấu vẫn còn đó, vẫn được cống hiến mỗi ngày mà thôi.

NSƯT cũng nêu lên quan điểm của ông về người nghệ sĩ rằng một người làm nghệ thuật có đạo đức thì tài năng của mình mới được khán giả công nhận. Có đạo đức sẽ giữ cái tài năng đó mãi trong lòng khán giả. Ông nói thêm đạo đức nghề nghiệp luôn là thứ được ưu tiên trước nhất, đừng vì chút nổi bật vụt sáng mà làm điều sai trái rồi cũng chẳng được khán giả nhớ tới.