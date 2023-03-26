NSƯT Bảo Quốc tổ tiệc mừng 55 năm cưới cùng vợ, tiết lộ bí quyết giữ lửa hôn nhân trong suốt gần '60 năm cuộc đời'

Viết trên trang cá nhân, Bằng Kiều bày tỏ sự ngưỡng mộ mối tình kéo dài hơn nửa thế kỷ của cặp đôi. “Con chúc Bố Bảo Quốc mẹ Thuỷ luôn mạnh khoẻ và hạnh phúc thêm 55 năm nữa”, anh bộc bạch. Còn nghệ sĩ Ngọc Huyền thì tâm sự: “Thật hạnh phúc được tham dự tiệc kỷ niệm 55 năm ngày cưới của chú Bảo Quốc & cô Thu Thuỷ. Hạnh phúc của cô chú đã lan tỏa khắp tất cả mọi người thương yêu, Vui quá vui luôn ạ!”

Mới đây, tiệc kỷ niệm 55 năm cưới của vợ chồng NSƯT Bảo Quốc và bà xã Thu Thủy đã diễn ra tại một nhà hàng ở California. Vợ chồng ông mặc áo dài gấm trắng đón khách, sau đó thay suit và đầm dạ hội ở phần cử hành lễ. Sự kiện diễn ra tại Mỹ, được cộng đồng các nghệ sĩ hải ngoại đến chung vui như Thanh Lan, Hương Lan, Bằng Kiều, Ngọc Huyền, Phương Loan, Trizzie Phương Trinh, Thúy Nga…

Trong lễ kỉ niệm đầy ý nghĩa, NS Bảo Quốc và vợ không ngại có những màn thể hiện tình cảm trên sân khấu và trao cho nhau những nụ hôn lãng mạn như thời mới yêu khiến nhiều khách mời phải ghen tỵ. Chia sẻ về bí quyết giữ lửa hôn nhân, sao nam Khi Người Đàn Ông Có Bầu cho biết: "Vợ chồng yêu nhau thật sự mới giữ được hạnh phúc lâu như vậy. Nếu tôi cố gắng giữ mà bà ấy không giữ thì cũng không được. Điều may mắn là cả hai đều yêu thương nhau".

NS Bảo Quốc và vợ không ngại có những màn thể hiện tình cảm trên sân khấu - Ảnh: Internet

Bảo Quốc cho biết vợ chồng ông quen nhau từ lúc ông 18, vợ 16 tuổi. Sống bên nhau hơn 55 năm, ông bà đi đâu cũng có nhau, nhưng hôn nhân không quá màu hồng. Thời trẻ, nghệ sĩ say mê công việc, ít dành thời gian cho gia đình. Bà Thu Thủy khi ấy không đồng ý một số cách làm việc của chồng nên thường xuyên góp ý và cả hai xảy ra xung đột. Sau này, ông nhận ra không có khán giả nào bằng vợ, những lời khen - chê của bà đáng giá. "Những góp ý đúng đắn của bà ấy giúp tôi có ngày hôm nay. Tôi vừa phải cảm ơn, vừa phải xin lỗi bà ấy vì có nhiều điều tôi làm vợ buồn thời trẻ", ông nói.

Điều Bảo Quốc quý nhất ở vợ là sự chung thủy, một tay quán xuyến gia đình, dạy dỗ con cái - Ảnh: Internet

Điều Bảo Quốc quý nhất ở vợ là sự chung thủy, một tay quán xuyến gia đình, dạy dỗ con cái. Ông nói vui rằng mình lấy được vợ giỏi nên thời trẻ khó khăn nhưng cuộc sống gia đình luôn ổn định. Gần ’60 năm cuộc đời’ sát cánh bên nhau, danh hài nói tình cảm chân thành là thứ kết nối vợ chồng ông.

"Chúng tôi yêu nhau thật sự mới giữ được hạnh phúc lâu như vậy. May mắn là cả hai đều yêu thương nhau. Tôi quan niệm rằng vợ chồng sống với nhau bằng cả tấm lòng, tình yêu sẽ mãi vững bền" – NS Bảo Quốc tâm sự.

Ở tuổi 74, nghệ sĩ hạnh phúc khi sức khỏe ổn định, hàng ngày được vui vầy bên vợ và con cháu tại Mỹ - Ảnh: Internet

Ở tuổi 74, nghệ sĩ hạnh phúc khi sức khỏe ổn định, hàng ngày được vui vầy bên vợ và con cháu tại Mỹ. Hàng ngày, ông ăn uống kiêng cữ tinh bột, chất ngọt để phục hồi sức khỏe sau ca phẫu thuật cắt bỏ khối u gan năm 2016. Ông thường dậy sớm tập thể dục, cùng vợ đi bộ để giữ sức khỏe, sau đó ăn sáng, đọc báo, xem tivi rồi dùng cơm trưa. Buổi chiều, ông đưa vợ ra chợ mua hoa vì bà thích làm vườn, cùng đi mua sắm. Vợ chồng nghệ sĩ kết nối các thành viên gia đình bằng những chuyến du lịch ngắn ngày. Mỗi dịp lễ, sinh nhật ai đó, ông bà cùng con cháu lái xe đi xa, cắm trại cùng nhau.