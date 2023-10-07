Nghệ sĩ hài danh tiếng Bảo Quốc: Người tiên phong tấu hài dân dã, ở tuổi 74 gây ngưỡng mộ về hôn nhân bền chặt cùng cơ ngơi hàng triệu đô tại Mỹ

Hậu trường 07/10/2023 06:56

Cùng với người vợ tào khang với hôn nhân gắn bó hơn 50 năm, cuộc sống của gia đình nghệ sĩ Bảo Quốc cũng gây ngưỡng mộ với khối tài sản khổng lồ với nhiều nhà đất trải dài từ Việt Nam qua Mỹ.

Nghệ sĩ Bảo Quốc cùng hôn nhân bền chặt với người vợ tào khang

Mới đây, Nghệ sĩ ưu tú Bảo Quốc và vợ tổ chức 55 năm kỉ niệm ngày thành hôn cùng con cháu.

Vợ ông là bà Thu Thủy cho biết họ đồng hành hơn nửa thế kỉ là một điều kỳ diệu. Trước đó, dù có những tranh cãi, có những điều không hài lòng về nhau nhưng cả hai đều buông bỏ để nắm tay bước tiếp.

Ở tuổi 74, Bảo Quốc cho biết ông hạnh phúc vì luôn có vợ đồng hành cùng mình.

Với Bảo Quốc, sau 55 năm, hôn nhân của ông và vợ đều mặn nồng như thuở ban đầu. Mỗi sáng, ông vẫn giữ thói quen hôn vợ.

Nghệ sĩ hài danh tiếng Bảo Quốc: Người tiên phong tấu hài dân dã, ở tuổi 74 gây ngưỡng mộ về hôn nhân bền chặt cùng cơ ngơi hàng triệu đô tại Mỹ - Ảnh 1
Nghệ sĩ Bảo Quốc và vợ. Ảnh: Internet

Dù đã hơn 50 năm trôi qua, nhưng nghệ sĩ Bảo Quốc nói ông không thể nào quên được ký ức tươi đẹp khi còn ở quê nhà. Nghệ sĩ Bảo Quốc cũng dí dỏm cho biết ông và bà Thu Thủy có duyên vợ chồng từ bé. Khi đó, cả hai sống cùng khu phố, thường xuyên gặp mặt nhau. Dù không ưa đối phương vì lý do “phá làng phá xóm” nhưng dần dà, bà thừa nhận có cảm tình và phải lòng nam danh hài.

Ông thường viện cớ ra trước nhà tập thể dục để nhìn trộm bà xã. Mỗi lần hẹn đi chơi, nam diễn viên thường huýt sáo ra hiệu cho đối phương. Được biết, nhà cả hai chỉ cách nhau vài căn. Từng chia sẻ với truyền thông tại buổi tiệc sinh nhật, nam nghệ sĩ cho hay: "Tôi cảm ơn bà xã của tôi vì đã là điều đặc biệt nhất trong cuộc đời tôi. Bây giờ, tôi không muốn gọi vợ bằng bà nữa, mà chuyển sang gọi là cô Thu Thủy. Cô ấy đã thương yêu, lo lắng, chăm sóc cho tôi cả cuộc đời. Không có tình nghĩa nào để cân đong đo đếm được hết. Không có lời cảm ơn nào cân đong đo đếm được hết".

Nghệ sĩ hài danh tiếng Bảo Quốc: Người tiên phong tấu hài dân dã, ở tuổi 74 gây ngưỡng mộ về hôn nhân bền chặt cùng cơ ngơi hàng triệu đô tại Mỹ - Ảnh 2
Nam nghệ sĩ với hôn nhân đáng ngưỡng mộ cùng bà xã Thu Thủy. Ảnh: Internet

Với những bày tỏ của nam nghệ sĩ, ai nấy cũng ngưỡng mộ trước tình cảm vợ chồng của cả hai. Được biết, nghệ sĩ Bảo Quốc và bà xã của mình đã bên nhau được hơn 54 năm. Hiện vợ chồng NSƯT Bảo Quốc đang sinh sống cùng gia đình con gái út tại nước ngoài.

Lớn lên trong cái nôi cải lương

Nghệ sĩ ưu tú Bảo Quốc tên thật là Lư Bảo Quốc, sinh năm 1949 tại Tây Ninh, là con trai thứ 6 trong gia tộc cải lương Thanh Minh – Thanh Nga (một trong 5 đoàn cải lương nổi danh nhất Sài Gòn giai đoạn 1950 -1972).

Chị gái Bảo Quốc chính là nghệ sĩ cải lương huyền thoại – nữ hoàng sân khấu Thanh Nga. Nhờ được sinh ra và lớn lên tại một trong những cái nôi cải lương lớn nhất Nam Bộ nên ngay từ nhỏ, Bảo Quốc đã có điều kiện tiếp xúc với sân khấu và được học hỏi, dạy dỗ từ những nghệ sĩ tài danh nhất.

Nghệ sĩ hài danh tiếng Bảo Quốc: Người tiên phong tấu hài dân dã, ở tuổi 74 gây ngưỡng mộ về hôn nhân bền chặt cùng cơ ngơi hàng triệu đô tại Mỹ - Ảnh 3
Nghệ sĩ ưu tú Bảo Quốc sinh ra trong một gia đình nghệ thuật truyền thống. Ảnh: Internet

Chia sẻ về sự nghiệp của mình, ông kể: "Tôi may mắn được sinh ra trong một gia đình nghệ thuật truyền thống. Trên sân khấu đoàn Thanh Minh Thanh Nga ngày đó có rất nhiều cây đại thụ trong nghề như bác Năm Châu, bác Ba Vân, má Phùng Há… Thế hệ kế tiếp có anh Thành Được, chị Thanh Nga…".

Ngoài cải lương, ông có năng khiếu diễn hài và trở thành hiện tượng một thời. Nam nghệ sĩ thành danh khi kết hợp với nhiều "cô đào" nổi tiếng như Ngọc Giàu, Lệ Thuỷ, Bạch Tuyết...

Gia đình giàu có, viên mãn

Sự nghiệp thành công và gia đình hạnh phúc mà nghệ sĩ Bảo Quốc có được có sự góp công không nhỏ của bà xã ông. Bà Thu Thuỷ là người quản lý tiền nong, kinh tế và nuôi dạy con cái rất tốt, cả một đời đứng sau chồng để làm hậu phương.

Vì thế nên Bảo Quốc đi diễn được bao tiền đều về đưa hết cho vợ, không tiêu xài, nhờ đó, kinh tế gia đình ông ngày càng vững chắc. 

Nghệ sĩ hài danh tiếng Bảo Quốc: Người tiên phong tấu hài dân dã, ở tuổi 74 gây ngưỡng mộ về hôn nhân bền chặt cùng cơ ngơi hàng triệu đô tại Mỹ - Ảnh 4
Nghệ sĩ hài danh tiếng Bảo Quốc: Người tiên phong tấu hài dân dã, ở tuổi 74 gây ngưỡng mộ về hôn nhân bền chặt cùng cơ ngơi hàng triệu đô tại Mỹ - Ảnh 5

Trước cửa dinh thự của Bảo Quốc. Ảnh: Internet

 

Sau nhiều năm tháng đi diễn miệt mài, nghệ sĩ Bảo Quốc đã tích lũy được nhiều tài sản và hiện tại đang định cư tại Mỹ, sống cùng nhà với con gái, con rể cùng các cháu ngoại. Vợ chồng con gái Bảo Quốc ngoài đi diễn cùng kinh doanh bất động sản, cho thuê nhà đất.

Nhờ đó, gia đình nghệ sĩ Bảo Quốc có cuộc sống khá giả, không vướng bận kinh tế. Ông và con gái sở hữu nhiều nhà đất trị giá lên đến hàng triệu đô tại Mỹ, trong đó có vài căn nhà cho thuê nghỉ dưỡng và một mảnh đất rộng ven hồ.

Gia đình nghệ sĩ Bảo Quốc thường xuyên tổ chức tiệc tùng, đi ăn nhà hàng. Vợ chồng ông rất gắn bó, luôn chăm sóc lẫn nhau.

Từng cắt bỏ khối u gan, không lơ là sức khỏe

Từng chia sẻ trên truyền thông Nghệ sĩ Bảo Quốc cho hay: "Vì điều kiện sức khỏe, tôi hạn chế các hoạt động nghệ thuật dù tình yêu nghề vẫn cháy bỏng. Tại hải ngoại, tôi nhận lời biểu diễn trong một số chương trình phù hợp dịp cuối tuần. Tôi chủ yếu đóng kịch và tấu hài, thỉnh thoảng chen vào vài câu cải lương để đỡ nhớ quê."

Sau 3 ca phẫu thuật lớn cắt bỏ khối u ở gan, nam nghệ sĩ không dám lơ là sức khỏe. Ông cũng cho biết, may mắn đến nay mọi chỉ số cơ thể vẫn ổn định. Cách 3 tháng ông đến bệnh viện kiểm tra tổng quát một lần. "Bác sĩ luôn căn dặn sức khỏe tinh thần là quan trọng nhất nên tôi cố gắng sống tích cực, không giận hờn bực bội để tâm hồn vui vẻ hơn" - nam nghệ sĩ chia sẻ.

Ông cũng bày tỏ câu chuyện về cuộc sống hôn nhân của mình: "Nhiều người bảo vợ chồng già sống với nhau chỉ vì tình nghĩa chứ không còn tình yêu, tôi thấy không đúng. Nếu đã không có tình yêu thì mọi thứ đều vô nghĩa. Một cuộc đời có người bên cạnh đồng hành hà cớ gì lại không biết gắn bó, yêu thương. Tôi thấy vợ chồng mình giờ lãng mạn hơn ngày mới cưới. Chúng tôi luôn dành cho nhau những cử chỉ ngọt ngào và trân quý sự hiện diện của đối phương trong cuộc đời mình."

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