Phạm Quỳnh Anh bất ngờ công khai diện mạo bạn trai lâu năm sau thời gian giữ kín như bưng, hóa ra lại là nam ca sĩ đình đám Vbiz?

Hậu trường 06/10/2023 13:55

Trong những khoảnh khắc ngọt ngào bên bạn trai được chia sẻ trên mạng xã hội, nữ ca sĩ cũng khéo léo chụp từ phía sau hoặc che kĩ diện mạo. 

Sau khi ly hôn chồng cũ Quang Huy, Phạm Quỳnh Anh trở thành mẹ đơn thân nuôi dạy 2 con gái là Tuệ Lâm và Tuệ An. Cho đến tháng 7/2022, nữ ca sĩ khiến nhiều người bất ngờ khi chia sẻ hình ảnh nhóc tì thứ 3 chào đời, đặt tên thân mật là Joey. Sau đó, dù thoải mái chia sẻ hình ảnh con gái trên mạng xã hội nhưng danh tính bố của đứa bé vẫn là một ẩn số. 

Phạm Quỳnh Anh bất ngờ công khai diện mạo bạn trai lâu năm sau thời gian giữ kín như bưng, hóa ra lại là nam ca sĩ đình đám Vbiz? - Ảnh 1
Tháng 7/2022, nữ ca sĩ khiến nhiều người bất ngờ khi chia sẻ hình ảnh nhóc tì thứ 3 chào đời, đặt tên thân mật là Joey. Sau đó, dù thoải mái chia sẻ hình ảnh con gái trên mạng xã hội nhưng danh tính bố của đứa bé vẫn là một ẩn số

Trong những khoảnh khắc ngọt ngào bên bạn trai được chia sẻ trên mạng xã hội, nữ ca sĩ cũng khéo léo chụp từ phía sau hoặc che kĩ diện mạo. Mới đây nhất, trên trang TikTok cá nhân, Phạm Quỳnh Anh bất ngờ công khai diện mạo bạn trai lâu năm khiến netizen rần rần.

Theo đó, cô viết: "Tối qua hẹn hò cùng bạn trai lâu năm". Thế nhưng hóa ra, người bạn trai lâu năm được Phạm Quỳnh Anh nhắc đến chính là ca sĩ Ưng Hoàng Phúc. Đây cũng là sự kiện mà cả 2 góp mặt chung.

Phạm Quỳnh Anh bất ngờ công khai diện mạo bạn trai lâu năm sau thời gian giữ kín như bưng, hóa ra lại là nam ca sĩ đình đám Vbiz? - Ảnh 2
 Phạm Quỳnh Anh bất ngờ công khai diện mạo bạn trai lâu năm khiến netizen rần rần

Phạm Quỳnh Anh bất ngờ công khai diện mạo bạn trai lâu năm sau thời gian giữ kín như bưng, hóa ra lại là nam ca sĩ đình đám Vbiz? - Ảnh 3
hóa ra, người bạn trai lâu năm được Phạm Quỳnh Anh nhắc đến chính là ca sĩ Ưng Hoàng Phúc

Trước đó, Phạm Quỳnh Anh từng lên tiếng phản pháo khi bị cư dân mạng nghi ngờ lý do giấu dung mạo bạn trai vì người kia là chồng cũ của 1 nữ MC Vbiz. Cụ thể, giọng ca "Bụi bay vào mắt" khẳng định: "Nói thật là có những người độc mồm độc miệng khi nói rằng chắc chung chồng nên mới phải giấu. Thật ra tôi không sợ những bình luận như vậy bởi vì chuyện gì tôi làm tôi mới sợ, chuyện gì mình không làm thì tôi chỉ cười thôi. Tôi cười cho những người đã viết về mình như thế. Ba của Zoey không phải là thiếu gia và cũng không phải là chồng cũ của MC nào cả". 

Phạm Quỳnh Anh bất ngờ công khai diện mạo bạn trai lâu năm sau thời gian giữ kín như bưng, hóa ra lại là nam ca sĩ đình đám Vbiz? - Ảnh 4
Trong những khoảnh khắc ngọt ngào bên bạn trai được chia sẻ trên mạng xã hội, nữ ca sĩ cũng khéo léo chụp từ phía sau hoặc che kĩ diện mạo
Phạm Quỳnh Anh bất ngờ công khai diện mạo bạn trai lâu năm sau thời gian giữ kín như bưng, hóa ra lại là nam ca sĩ đình đám Vbiz? - Ảnh 5
Phạm Quỳnh Anh không ngần ngại dành lời khen cho bạn trai là người tâm lý, có thể đảm nhận hết công việc chăm sóc con nhỏ

Đồng thời, Phạm Quỳnh Anh cũng không ngần ngại dành lời khen cho bạn trai là người tâm lý, có thể đảm nhận hết công việc chăm sóc con nhỏ. Mẹ bỉm chia sẻ về cuộc sống hiện tại: "Tôi không trông đợi điều gì ở cuộc sống của mình hết. Tôi mong muốn một người có thể yêu thương các con của tôi và cho tôi sự bình yên".

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