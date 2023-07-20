Chỉ một chi tiết trong sinh nhật con gái, netizen soi ra được dung mạo của bạn trai Phạm Quỳnh Anh?

Mới đây, trên trang cá nhân, Phạm Quỳnh Anh đã chia sẻ khoảnh khắc trong tiệc sinh nhật của nhóc tỳ thứ 3 - Zoey. Bên cạnh đó, còn có những ca sĩ nổi tiếng như vợ chồng Lam Trường, Gil Lê cũng có mặt góp vui cùng gia đình.

Dù thoải mái công khai khoảnh khắc cùng các con nhưng Phạm Quỳnh Anh vẫn giữ ‘kín như bưng’ dung mạo lẫn thông tin bạn trai trước công chúng. Tuy nhiên, cư dân mạng lại bất ngờ soi ra việc Phạm Quỳnh Anh vô tình để lộ dung mạo của bạn trai.

Theo đó, trên bàn tiệc trang trí sinh nhật của ái nữ Zoey có xuất hiện nhiều bức ảnh Phạm Quỳnh Anh bế con bên cạnh một người lạ mặt. Dù hình ảnh không rõ nét nhưng nhiều khán giả cho rằng đây có thể là những khoảnh khắc đời thường Phạm Quỳnh Anh và bố của Zoey.

Trên bàn tiệc trang trí sinh nhật của ái nữ Zoey có xuất hiện nhiều bức ảnh Phạm Quỳnh Anh bế con bên cạnh một người lạ mặt được cho là bạn trai của cô

Tin đồn yêu đương của Phạm Quỳnh Anh và bạn trai rộ lên từ cuối năm 2021, nhưng đến tháng 7/2022 mới công khai mối quan hệ. Đến nay, ca sĩ vẫn giấu danh tính, hình ảnh vì muốn dành sự tôn trọng, bảo vệ anh trước dư luận. Cô cho biết bạn trai không phải thiếu gia như nhiều lời đồn đoán.

Phạm Quỳnh Anh vẫn giấu danh tính, hình ảnh bạn trai vì muốn dành sự tôn trọng, bảo vệ anh trước dư luận

Phạm Quỳnh Anh cũng từng tiết lộ về cuộc sống của mình và “người tri kỷ”: “Trong đời sống, anh quan sát tôi mỗi ngày. Anh rất quan tâm, chăm sóc, không bao giờ để tôi phải vất vả trong chuyện gia đình. Tôi gần như không phải thức đêm chăm con vì anh đã cân hết rồi. Nếu cả hai đồng hành cùng nhau thì hành trình chăm con sẽ rất tuyệt vời”.

Bạn trai luôn ân cần, chăm sóc mẹ con Phạm Quỳnh Anh

Gần đây, Phạm Quỳnh Anh có chuyến lưu diễn sang Mỹ cùng bạn trai và cô con gái thứ ba Zoey. Theo đó, nữ ca sĩ cho biết bạn trai cô vô cùng ân cần và giúp cô không phải thức đêm một mình chăm con. Nhìn cách anh khéo léo, tận tình với mình và bé Zoey, cô cảm thấy bạn trai dường như đã sẵn sàng làm bố từ lâu.