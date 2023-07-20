Chỉ một chi tiết trong sinh nhật con gái, netizen soi ra được dung mạo của bạn trai Phạm Quỳnh Anh?

Hậu trường 20/07/2023 19:26

Mới đây, trên trang cá nhân, Phạm Quỳnh Anh đã chia sẻ loạt khoảnh khắc trong tiệc sinh nhật của nhóc tỳ thứ 3 - Zoey. Đáng chú ý, dân tình soi ra được một chi tiết được cho là 'dung mạo' của bạn trai nữ ca sĩ.

Mới đây, trên trang cá nhân, Phạm Quỳnh Anh đã chia sẻ khoảnh khắc trong tiệc sinh nhật của nhóc tỳ thứ 3 - Zoey. Bên cạnh đó, còn có những ca sĩ nổi tiếng như vợ chồng Lam Trường, Gil Lê cũng có mặt góp vui cùng gia đình.

Chỉ một chi tiết trong sinh nhật con gái, netizen soi ra được dung mạo của bạn trai Phạm Quỳnh Anh? - Ảnh 1

Chỉ một chi tiết trong sinh nhật con gái, netizen soi ra được dung mạo của bạn trai Phạm Quỳnh Anh? - Ảnh 2
Phạm Quỳnh Anh chia sẻ khoảnh khắc mừng sinh nhật con gái thứ 3

 

Dù thoải mái công khai khoảnh khắc cùng các con nhưng Phạm Quỳnh Anh vẫn giữ ‘kín như bưng’ dung mạo lẫn thông tin bạn trai trước công chúng. Tuy nhiên, cư dân mạng lại bất ngờ soi ra việc Phạm Quỳnh Anh vô tình để lộ dung mạo của bạn trai.

Theo đó, trên bàn tiệc trang trí sinh nhật của ái nữ Zoey có xuất hiện nhiều bức ảnh Phạm Quỳnh Anh bế con bên cạnh một người lạ mặt. Dù hình ảnh không rõ nét nhưng nhiều khán giả cho rằng đây có thể là những khoảnh khắc đời thường Phạm Quỳnh Anh và bố của Zoey.

Chỉ một chi tiết trong sinh nhật con gái, netizen soi ra được dung mạo của bạn trai Phạm Quỳnh Anh? - Ảnh 3
 Trên bàn tiệc trang trí sinh nhật của ái nữ Zoey có xuất hiện nhiều bức ảnh Phạm Quỳnh Anh bế con bên cạnh một người lạ mặt được cho là bạn trai của cô

 

Tin đồn yêu đương của Phạm Quỳnh Anh và bạn trai rộ lên từ cuối năm 2021, nhưng đến tháng 7/2022 mới công khai mối quan hệ. Đến nay, ca sĩ vẫn giấu danh tính, hình ảnh vì muốn dành sự tôn trọng, bảo vệ anh trước dư luận. Cô cho biết bạn trai không phải thiếu gia như nhiều lời đồn đoán.

Chỉ một chi tiết trong sinh nhật con gái, netizen soi ra được dung mạo của bạn trai Phạm Quỳnh Anh? - Ảnh 4
Phạm Quỳnh Anh vẫn giấu danh tính, hình ảnh bạn trai vì muốn dành sự tôn trọng, bảo vệ anh trước dư luận

 

Phạm Quỳnh Anh cũng từng tiết lộ về cuộc sống của mình và “người tri kỷ”: “Trong đời sống, anh quan sát tôi mỗi ngày. Anh rất quan tâm, chăm sóc, không bao giờ để tôi phải vất vả trong chuyện gia đình. Tôi gần như không phải thức đêm chăm con vì anh đã cân hết rồi. Nếu cả hai đồng hành cùng nhau thì hành trình chăm con sẽ rất tuyệt vời”.

Chỉ một chi tiết trong sinh nhật con gái, netizen soi ra được dung mạo của bạn trai Phạm Quỳnh Anh? - Ảnh 5
Bạn trai luôn ân cần, chăm sóc mẹ con Phạm Quỳnh Anh

 

Gần đây, Phạm Quỳnh Anh có chuyến lưu diễn sang Mỹ cùng bạn trai và cô con gái thứ ba Zoey. Theo đó, nữ ca sĩ cho biết bạn trai cô vô cùng ân cần và giúp cô không phải thức đêm một mình chăm con. Nhìn cách anh khéo léo, tận tình với mình và bé Zoey, cô cảm thấy bạn trai dường như đã sẵn sàng làm bố từ lâu.

Phạm Quỳnh Anh và Đông Nhi khoe loạt ảnh hội ngộ ở trời Tây nhưng lại bị 2 thế lực nhí chiếm spotlight

Phạm Quỳnh Anh và Đông Nhi khoe loạt ảnh hội ngộ ở trời Tây nhưng lại bị 2 thế lực nhí chiếm spotlight

Mới đây, trên trang cá nhân, Phạm Quỳnh Anh đã chia sẻ loạt khoảnh khắc hội ngộ cùng vợ chồng Đông Nhi – Ông Cao Thắng ở xứ cờ hoa. Tuy nhiên, cặp bạn thân này bị chiếm spotlight bởi khoảnh khắc chung khung hình của 2 nhóc tỳ.

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