Bị netizen chê trách vì làm một việc gây 'nguy hiểm' cho con gái thứ 3, Phạm Quỳnh Anh đáp trả đanh thép

Hậu trường 04/04/2023 08:56

Mới đây, trên trang cá nhân, Phạm Quỳnh Anh chia sẻ những hình ảnh trong chuyến du lịch với bé Zoey. Tuy nhiên, cô bị netizen chê trách vì làm một việc gây nguy hiểm cho con. Nữ ca sĩ liền lên tiếng đáp trả.

Mới đây, trên trang cá nhân, Phạm Quỳnh Anh chia sẻ những hình ảnh trong chuyến du lịch với bé Zoey. Theo đó, 2 mẹ con chơi đùa ở một bãi biển, nữ ca sĩ dùng cát tạo hình quanh người nhóc tỳ để giữ thăng bằng cho con.

Bị netizen chê trách vì làm một việc gây 'nguy hiểm' cho con gái thứ 3, Phạm Quỳnh Anh đáp trả đanh thép - Ảnh 1
Phạm Quỳnh Anh dùng cát tạo hình quanh người nhóc tỳ để giữ thăng bằng cho con - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, biểu cảm “không cảm xúc” của nhóc tỳ nhà Phạm Quỳnh Anh cũng khiến khán giả thích thú vì sự đáng yêu quá mức. Đính kèm bài viết, nữ ca sĩ Phạm Quỳnh Anh hài hước chia sẻ: “Không biết ba mẹ con vui không chứ ngồi yên một chỗ như vậy con vừa mỏi lưng vừa buồn ngủ cô chú ơi... Cứu cứu!”.

Bị netizen chê trách vì làm một việc gây 'nguy hiểm' cho con gái thứ 3, Phạm Quỳnh Anh đáp trả đanh thép - Ảnh 2
Có một khán giả cho rằng việc nữ ca sĩ để con chơi với cát như vậy là không nên - Ảnh: Internet

Ở phần bình luận, có một khán giả cho rằng việc nữ ca sĩ để con chơi với cát như vậy là không nên. Cụ thể, khán giả này cho rằng: "Mẹ làm vậy lỡ con bốc cát đưa vô miệng là nguy hiểm cho con. Chơi cát cũng bẩn nữa, sao mà chơi kỳ vậy".

Trước ý kiến này, Phạm Quỳnh Anh đã phản hồi: "Dạ, em cảm ơn nha. Nhưng em đã sinh tới bạn thứ 3 rồi nên sẽ biết cách bảo vệ con. Hơn nữa, không có tấm hình nào con đang đưa cát vô miệng phải không ạ?". Động thái này của nữ ca sĩ Phạm Quỳnh Anh đã khiến dân tình tranh cãi bởi đây cũng là góp ý xuất phát từ sự quan tâm của khán giả.

Bị netizen chê trách vì làm một việc gây 'nguy hiểm' cho con gái thứ 3, Phạm Quỳnh Anh đáp trả đanh thép - Ảnh 3
Phạm Quỳnh Anh cho rằng bản thân đã sinh tới bạn thứ 3 rồi nên sẽ biết cách bảo vệ con - Ảnh: Internet

Đây không phải lần đầu tiên Phạm Quỳnh Anh bị khán giả lên tiếng về vấn đề chăm sóc con nhỏ. Trước đó, trong dịp đi chơi Giáng Sinh cùng 3 ái nữ, khoảnh khắc cô bế con gái út bị hở bụng đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của một bộ phận khán giả. Vài người cho rằng nữ ca sĩ không khéo léo trong việc để ý đến con: "Mẹ ẵm em không có khéo tí nào, gặp đứa chụp hình cũng không có tâm luôn", "Kéo bụng con xuống mẹ ơi, hở rốn hết rồi", "Hở bụng con lạnh đấy bạn"....

Bị netizen chê trách vì làm một việc gây 'nguy hiểm' cho con gái thứ 3, Phạm Quỳnh Anh đáp trả đanh thép - Ảnh 4
Trước đó, khoảnh khắc cô bế con gái út bị hở bụng đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của một bộ phận khán giả - Ảnh: Internet

Đứng trước những ý kiến trái chiều, Phạm Quỳnh Anh nhanh chóng lên tiếng: "Bức hình chỉ chụp trong vòng 10 giây để lấy được ra hai tấm đẹp nhất của bốn mẹ con, em có hở bụng cũng chỉ hở đúng 10 giây đó thôi nên các bác đừng khó tính quá. Cuộc sống khó khăn rồi mình bớt cằn nhằn trên mạng xã hội cho nhẹ nhàng đầu óc các bác ạ".

Bị netizen chê trách vì làm một việc gây 'nguy hiểm' cho con gái thứ 3, Phạm Quỳnh Anh đáp trả đanh thép - Ảnh 5
Phạm Quỳnh Anh và 3 ái nữ - Ảnh: Internet

Con gái út Zoey là "trái ngọt" tình cảm của Phạm Quỳnh Anh và bạn trai. Sau khi hạ sinh con gái thứ 3, nữ ca sĩ cũng không ngại chia sẻ hình ảnh về nhóc tỳ với công chúng. Hiện tại, bé Zoey 8 tháng tuổi, đã cứng cáp và thừa hưởng nhiều nét đẹp trên khuôn mặt mẹ.

 

Phạm Quỳnh Anh khoe ảnh cùng con gái lớn, tiết lộ 'một mối đe doạ đang rình rập' đối với cô

Phạm Quỳnh Anh khoe ảnh cùng con gái lớn, tiết lộ 'một mối đe doạ đang rình rập' đối với cô

Mới đây, trên trang cá nhân, Phạm Quỳnh Anh vừa đăng tải hình ảnh ghi lại khoảnh khắc đầy ấm áp giữa nữ ca sĩ cùng cô con gái đầu lòng. Kèm theo đó là tiết lộ 'một mối đe doạ đang rình rập' đến cô.

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