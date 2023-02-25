Phạm Quỳnh Anh khoe ảnh cùng con gái lớn, tiết lộ 'một mối đe doạ đang rình rập' đối với cô

Mới đây, trên trang cá nhân, Phạm Quỳnh Anh vừa đăng tải hình ảnh ghi lại khoảnh khắc đầy ấm áp giữa nữ ca sĩ cùng cô con gái đầu lòng. Kèm theo đó là tiết lộ 'một mối đe doạ đang rình rập' đến cô.

Sau khi hạ sinh con gái út vào tháng 7/2022, Phạm Quỳnh Anh đã trở thành bà mẹ ba con. Nữ ca sĩ 8x từng chia sẻ rất hạnh phúc vì sự có mặt của 3 nhóc tỳ: "Tôi thấy mình may mắn vì có ba con gái ngoan ngoãn, đáng yêu. Hai bé đầu không hề ganh tỵ khi có thêm Zoey, ngược lại rất thương yêu em út". Phạm Quỳnh Anh và các con - Ảnh: Internet Mới đây, trên trang cá nhân, Phạm Quỳnh Anh vừa đăng tải hình ảnh ghi lại khoảnh khắc đầy ấm áp giữa nữ ca sĩ cùng cô con gái đầu lòng. Kèm theo đó là dòng trạng thái: "Sáng hôm nay tới trường coi lớp chị 2 diễn Assembly. Có một mối đe doạ đang rình rập. Chỉ còn một vài centimet nữa thôi..." nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Cụ thể trong ảnh, Phạm Quỳnh Anh và Tuệ Lâm đang tay trong tay ôm nhau đầy ấm áp khi đang tham gia một sự kiện tại trường học. Thế nhưng, đáng chú ý nhất chính là chiều cao "khủng" của ái nữ đầu lòng Phạm Quỳnh Anh khiến nhiều người ngỡ ngàng. Dù mới 11 tuổi nhưng con gái lớn Phạm Quỳnh Anh đã lớn phổng phao, chuẩn bị cao bằng mẹ - Ảnh: Internet Dù mới 11 tuổi nhưng Tuệ Lâm đã lớn phổng phao, chuẩn bị cao bằng mẹ. Nhóc tỳ cũng được thừa hưởng nhiều nét đẹp từ mẹ Phạm Quỳnh Anh và bố Quang Huy. Ngay cả nữ ca sĩ cũng bất ngờ, e dè trước chiều cao vượt trội của con gái: "Chỉ còn một vài centimet nữa thôi...".

Tuệ Lâm và Tuệ An là con Phạm Quỳnh Anh và chồng cũ Quang Huy. Sau khi cặp đôi ly hôn vào năm 2018, hai nhóc tỳ hiện nay đang sống cùng mẹ. Sau thời gian hẹn hò với bạn trai, vào tháng 7/2022, nữ ca sĩ đã hạnh phúc chào đón ái nữ thứ 3. Phạm Quỳnh Anh cho biết hai con gái không hề ganh tỵ mà rất thương yêu và chăm sóc em giúp mẹ. Tuệ Lâm và Tuệ An là con Phạm Quỳnh Anh và chồng cũ Quang Huy - Ảnh: Internet "Từ ngày có em, thấy các chị lớn hẳn lên, chững chạc, hiểu chuyện hơn. Hai con lớn thích chơi với em và chủ động bảo ban, dạy nhau học khi mẹ bận chăm em", Phạm Quỳnh Anh cho biết. Hiện tại, nữ ca sĩ đang có cuộc sống hạnh phúc và vui vẻ bên gia đình nhỏ.

Từng nói không với phẫu thuật thẩm mỹ, Phạm Quỳnh Anh bất ngờ khiến dân tình đặt nghi vấn bơm môi sau sinh? Khi xuất hiện ở một sự kiện, Phạm Quỳnh Anh gây chú ý với đôi môi sưng, khán giả đặt nghi vấn nữ ca sĩ vừa can thiệp thẩm mỹ bơm môi sau sinh.

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