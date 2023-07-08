Phạm Quỳnh Anh 'sướng như bà hoàng' khi được bạn trai tháp tùng sang Mỹ lưu diễn, một tay chăm sóc 2 mẹ con chu đáo

Hậu trường 08/07/2023 16:16

Những ngày qua, Phạm Quỳnh Anh đã cùng bạn trai và cô con gái thứ ba Zoey sang Mỹ để du lịch và đi show cùng nhóm bạn thân thiết Ưng Hoàng Phúc, Thu Thủy. Đáng chú ý, bạn trai nữ ca sĩ đã một tay chăm sóc 2 mẹ con cô cẩn thận, tỉ mỉ.

Những ngày qua, Phạm Quỳnh Anh đã cùng bạn trai và cô con gái thứ ba Zoey sang Mỹ để du lịch và đi show cùng nhóm bạn thân thiết Ưng Hoàng Phúc, Thu Thủy.

Mới đây, trên trang cá nhân, Ưng Hoàng Phúc đã đăng tải bức ảnh cùng nhóm bạn thân với dòng trạng thái: "Đi lưu diễn bên Mỹ mà ai cũng có đôi có cặp, tưởng đâu đi du lịch lãng mạn cùng nhau không đó. Thực tế thì chụp xong tấm hình là mấy anh em tranh thủ chuẩn bị đến điểm diễn tiếp theo ngay và luôn".

Phạm Quỳnh Anh 'sướng như bà hoàng' khi được bạn trai tháp tùng sang Mỹ lưu diễn, một tay chăm sóc 2 mẹ con chu đáo - Ảnh 1
Phạm Quỳnh Anh đã cùng bạn trai và cô con gái thứ ba Zoey sang Mỹ để du lịch và đi show cùng nhóm bạn thân thiết Ưng Hoàng Phúc, Thu Thủy

 

Chiếm spotlight là vợ chồng Phạm Quỳnh Anh. Ưng Hoàng Phúc khéo léo dùng icon che mặt ông xã Phạm Quỳnh Anh để giữ quyền riêng tư cá nhân. Từ thời điểm công khai bản thân đã có "tình yêu mới", Phạm Quỳnh Anh luôn cố gắng bảo vệ diện mạo của nửa kia trên mạng xã hội. Hành động này từ phía nữ ca sĩ vô tình khiến đông đảo khán giả lại càng tò mò, hiếu kỳ về danh tính bạn trai của Phạm Quỳnh Anh.

Phạm Quỳnh Anh 'sướng như bà hoàng' khi được bạn trai tháp tùng sang Mỹ lưu diễn, một tay chăm sóc 2 mẹ con chu đáo - Ảnh 2
Ưng Hoàng Phúc khéo léo dùng icon che mặt ông xã Phạm Quỳnh Anh để giữ quyền riêng tư cá nhân

 

Được biết, Phạm Quỳnh Anh sang Mỹ lưu diễn kết hợp nghỉ dưỡng. Nữ ca sĩ cho biết cô luôn muốn cùng các con đi muôn nơi và đã lến kế hoạch cho cả ba con gái đi Mỹ. Tuy nhiên vì một số lý do, chỉ bé út Zoey được theo mẹ chuyến này. Bố bé Zoey sang Mỹ cùng nhưng không lộ diện.

Phạm Quỳnh Anh 'sướng như bà hoàng' khi được bạn trai tháp tùng sang Mỹ lưu diễn, một tay chăm sóc 2 mẹ con chu đáo - Ảnh 3
 Nữ ca sĩ đã lến kế hoạch cho cả ba con gái đi Mỹ nhưng vì một số lý do nên chỉ bé út Zoey được theo mẹ chuyến này

 

Trừ những lúc đi làm, Phạm Quỳnh Anh đưa con đi chơi. Nữ ca sĩ cho biết con gái 11 tháng tuổi đến nơi cách nhà nửa vòng trái đất nhưng 'ngoan như người lớn', không quấy khóc, đụng đâu ngủ đó.

Phạm Quỳnh Anh 'sướng như bà hoàng' khi được bạn trai tháp tùng sang Mỹ lưu diễn, một tay chăm sóc 2 mẹ con chu đáo - Ảnh 4

Phạm Quỳnh Anh 'sướng như bà hoàng' khi được bạn trai tháp tùng sang Mỹ lưu diễn, một tay chăm sóc 2 mẹ con chu đáo - Ảnh 5
 Phạm Quỳnh Anh cho biết con gái 11 tháng tuổi đến nơi cách nhà nửa vòng trái đất nhưng 'ngoan như người lớn'

 

Không chỉ vậy, bạn trai nữ ca sĩ còn vô cùng ân cần. Phạm Quỳnh Anh cho biết bạn trai giúp cô không phải thức đêm một mình chăm con. Anh bế con, cho bé uống sữa. Anh túc trực, chăm sóc mẹ con cô cẩn thận, tỉ mỉ. Nhìn cách anh khéo léo, tận tình với mình và bé Zoey, cô cảm thấy bạn trai dường như đã sẵn sàng làm bố từ lâu.

Phạm Quỳnh Anh 'sướng như bà hoàng' khi được bạn trai tháp tùng sang Mỹ lưu diễn, một tay chăm sóc 2 mẹ con chu đáo - Ảnh 6
Bạn trai nữ ca sĩ còn vô cùng ân cần, giúp cô không phải thức đêm một mình chăm con

 

Nữ ca sĩ còn được nhiều khán giả khen nuôi dạy con bài bản. Cô khuyến khích các con chăm vận động, vui chơi ngoài trời để phát triển toàn diện cả thể chất và trí tuệ. Người đẹp cho biết kết thúc chuyến đi Mỹ lần này sẽ về Việt Nam làm tiệc thôi nôi cho Zoey.

Bị netizen chê trách vì làm một việc gây 'nguy hiểm' cho con gái thứ 3, Phạm Quỳnh Anh đáp trả đanh thép

Bị netizen chê trách vì làm một việc gây 'nguy hiểm' cho con gái thứ 3, Phạm Quỳnh Anh đáp trả đanh thép

Mới đây, trên trang cá nhân, Phạm Quỳnh Anh chia sẻ những hình ảnh trong chuyến du lịch với bé Zoey. Tuy nhiên, cô bị netizen chê trách vì làm một việc gây nguy hiểm cho con. Nữ ca sĩ liền lên tiếng đáp trả.

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