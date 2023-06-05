Bị gán ghép 'xài chung chồng' nên mới giấu 'danh tính' bạn trai, Phạm Quỳnh Anh đáp trả cực gắt

Hậu trường 05/06/2023 21:03

Nhiều người cho rằng Phạm Quỳnh Anh cố tình giấu danh tính bạn trai vì 'xài chung chồng' với người khác mà không có chứng cứ xác thực nào. Trước tin đồn thất thiệt, nữ ca sĩ đã lên tiếng đáp trả.

Sau sóng gió hôn nhân, Phạm Quỳnh Anh tìm được hạnh phúc bên người mới. Cô sinh bé Zoey hồi tháng 7/2022 song đến hiện tại, danh tính bạn trai vẫn được nữ ca sĩ giấu kín.

Bị gán ghép 'xài chung chồng' nên mới giấu 'danh tính' bạn trai, Phạm Quỳnh Anh đáp trả cực gắt - Ảnh 1
Phạm Quỳnh Anh sinh con gái thứ 3 cho bạn trai hồi giữa năm 2022 nhưng danh tính 'người mới' vẫn giấu kín

 

Mới đây, khi tham gia một chương trình, Phạm Quỳnh Anh tiết lộ một số bất ngờ kể từ khi sinh con thứ 3 với người yêu mới. Theo đó, nữ ca sĩ cho biết có khá nhiều người không kịp cập nhật thông tin chuyện cô đã ly hôn với chồng cũ từ 5 năm trước khi có bé thứ 3. Thế nên, cứ lâu lâu, cô nhận được những bình luận như: "Mới ly dị chồng mà đã có con", "Sao vừa mới ly hôn đây đã lấy chồng mới rồi?"...

Bị gán ghép 'xài chung chồng' nên mới giấu 'danh tính' bạn trai, Phạm Quỳnh Anh đáp trả cực gắt - Ảnh 2
Có khá nhiều người không kịp cập nhật chuyện cô đã ly hôn với chồng cũ từ 5 năm trước khi có bé thứ 3 với người mới nên bị cho là 'mới ly dị chồng mà đã có con'

 

Thậm chí, danh tính của bạn trai của Phạm Quỳnh Anh liên tục bị soi mói. Nhiều người cho rằng cô cố tình giấu danh tính bạn trai vì "chung chồng" mà không hề có chứng cứ xác thực nào.

Trước tin đồn thất thiệt, nữ ca sĩ đã phản pháo: “Nói thật là có những người độc mồm độc miệng khi nói rằng chắc chung chồng nên mới phải giấu. Thật ra tôi không sợ những bình luận như vậy bởi vì chuyện gì tôi làm tôi mới sợ, chuyện gì mình không làm thì tôi chỉ cười thôi. Tôi cười cho những người đã viết về mình như thế”.

Bị gán ghép 'xài chung chồng' nên mới giấu 'danh tính' bạn trai, Phạm Quỳnh Anh đáp trả cực gắt - Ảnh 3
Phạm Quỳnh Anh cho rằng chuyện gì tôi làm tôi mới sợ, chuyện gì mình không làm thì tôi chỉ cười thôi

 

Cô cho biết, bất kỳ người đàn ông nào chụp hình với mình cũng bị nghi là chồng của cô, có khi đó là anh rể, nhân viên hay bạn thân mười mấy năm của nữ ca sĩ. Một người bạn có vợ mới sinh em bé cũng liên tục bị đồn là chồng của Phạm Quỳnh Anh nên cô cảm thấy mình có trách nhiệm phải lên tiếng.

Bị gán ghép 'xài chung chồng' nên mới giấu 'danh tính' bạn trai, Phạm Quỳnh Anh đáp trả cực gắt - Ảnh 4
Bất kỳ người đàn ông nào chụp hình với mình cũng bị nghi là chồng của cô

 

Nữ ca sĩ cũng khẳng định mình không có số lấy đại gia nên mọi người không cần tò mò: "Tôi không trông đợi điều gì ở cuộc sống của mình hết. Tôi mong muốn một người có thể yêu thương các con của tôi và cho tôi sự bình yên".

Bị gán ghép 'xài chung chồng' nên mới giấu 'danh tính' bạn trai, Phạm Quỳnh Anh đáp trả cực gắt - Ảnh 5
Nữ ca sĩ cũng khẳng định mình không có số lấy đại gia nên mọi người không cần tò mò

 

Được biết, cách đây không lâu, Phạm Quỳnh Anh cũng từng bị đồn rằng cô yêu chồng cũ của một nữ MC khá nổi tiếng trong showbiz Việt. Tuy nhiên, cô thẳng thắn bác bỏ: "Ba của Zoey không phải là thiếu gia và cũng không phải là chồng cũ của MC nào cả. Quỳnh Anh mong mọi chuyện sẽ được kết thúc sau status này và những kênh thông tin có tự trọng vui lòng tháo gỡ những bài viết thiếu tính xác thực".

Bị gán ghép 'xài chung chồng' nên mới giấu 'danh tính' bạn trai, Phạm Quỳnh Anh đáp trả cực gắt - Ảnh 6
Phạm Quỳnh Anh bộc bạch ba của Zoey là tri kỷ của cô ở hiện tại

 

Nói về ba của con gái Zoey, nữ ca sĩ bộc bạch anh là tri kỷ của cô ở hiện tại: "Anh rất quan tâm, chăm sóc, không bao giờ để tôi phải vất vả trong chuyện gia đình. Tôi gần như không phải thức đêm chăm con vì đã có anh ấy cân hết rồi. Nếu cả hai đồng hành cùng nhau thì hành trình chăm con sẽ rất tuyệt vời".

Bị netizen chê trách vì làm một việc gây 'nguy hiểm' cho con gái thứ 3, Phạm Quỳnh Anh đáp trả đanh thép

Bị netizen chê trách vì làm một việc gây 'nguy hiểm' cho con gái thứ 3, Phạm Quỳnh Anh đáp trả đanh thép

Mới đây, trên trang cá nhân, Phạm Quỳnh Anh chia sẻ những hình ảnh trong chuyến du lịch với bé Zoey. Tuy nhiên, cô bị netizen chê trách vì làm một việc gây nguy hiểm cho con. Nữ ca sĩ liền lên tiếng đáp trả.

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