Bị gán ghép 'xài chung chồng' nên mới giấu 'danh tính' bạn trai, Phạm Quỳnh Anh đáp trả cực gắt

Sau sóng gió hôn nhân, Phạm Quỳnh Anh tìm được hạnh phúc bên người mới. Cô sinh bé Zoey hồi tháng 7/2022 song đến hiện tại, danh tính bạn trai vẫn được nữ ca sĩ giấu kín.

Mới đây, khi tham gia một chương trình, Phạm Quỳnh Anh tiết lộ một số bất ngờ kể từ khi sinh con thứ 3 với người yêu mới. Theo đó, nữ ca sĩ cho biết có khá nhiều người không kịp cập nhật thông tin chuyện cô đã ly hôn với chồng cũ từ 5 năm trước khi có bé thứ 3. Thế nên, cứ lâu lâu, cô nhận được những bình luận như: "Mới ly dị chồng mà đã có con", "Sao vừa mới ly hôn đây đã lấy chồng mới rồi?"...

Thậm chí, danh tính của bạn trai của Phạm Quỳnh Anh liên tục bị soi mói. Nhiều người cho rằng cô cố tình giấu danh tính bạn trai vì "chung chồng" mà không hề có chứng cứ xác thực nào.

Trước tin đồn thất thiệt, nữ ca sĩ đã phản pháo: “Nói thật là có những người độc mồm độc miệng khi nói rằng chắc chung chồng nên mới phải giấu. Thật ra tôi không sợ những bình luận như vậy bởi vì chuyện gì tôi làm tôi mới sợ, chuyện gì mình không làm thì tôi chỉ cười thôi. Tôi cười cho những người đã viết về mình như thế”.

Phạm Quỳnh Anh cho rằng chuyện gì tôi làm tôi mới sợ, chuyện gì mình không làm thì tôi chỉ cười thôi

Cô cho biết, bất kỳ người đàn ông nào chụp hình với mình cũng bị nghi là chồng của cô, có khi đó là anh rể, nhân viên hay bạn thân mười mấy năm của nữ ca sĩ. Một người bạn có vợ mới sinh em bé cũng liên tục bị đồn là chồng của Phạm Quỳnh Anh nên cô cảm thấy mình có trách nhiệm phải lên tiếng.

Bất kỳ người đàn ông nào chụp hình với mình cũng bị nghi là chồng của cô

Nữ ca sĩ cũng khẳng định mình không có số lấy đại gia nên mọi người không cần tò mò: "Tôi không trông đợi điều gì ở cuộc sống của mình hết. Tôi mong muốn một người có thể yêu thương các con của tôi và cho tôi sự bình yên".

Nữ ca sĩ cũng khẳng định mình không có số lấy đại gia nên mọi người không cần tò mò

Được biết, cách đây không lâu, Phạm Quỳnh Anh cũng từng bị đồn rằng cô yêu chồng cũ của một nữ MC khá nổi tiếng trong showbiz Việt. Tuy nhiên, cô thẳng thắn bác bỏ: "Ba của Zoey không phải là thiếu gia và cũng không phải là chồng cũ của MC nào cả. Quỳnh Anh mong mọi chuyện sẽ được kết thúc sau status này và những kênh thông tin có tự trọng vui lòng tháo gỡ những bài viết thiếu tính xác thực".

Phạm Quỳnh Anh bộc bạch ba của Zoey là tri kỷ của cô ở hiện tại

Nói về ba của con gái Zoey, nữ ca sĩ bộc bạch anh là tri kỷ của cô ở hiện tại: "Anh rất quan tâm, chăm sóc, không bao giờ để tôi phải vất vả trong chuyện gia đình. Tôi gần như không phải thức đêm chăm con vì đã có anh ấy cân hết rồi. Nếu cả hai đồng hành cùng nhau thì hành trình chăm con sẽ rất tuyệt vời".