Phạm Quỳnh Anh bất ngờ tiết lộ tình trạng sức khỏe hiện tại sau 3 lần sinh nở khiến dân tình lo lắng

Sau khi hạ sinh con gái út vào tháng 7/2022, Phạm Quỳnh Anh đã trở thành bà mẹ ba con. Nữ ca sĩ từng chia sẻ rất hạnh phúc vì sự có mặt của 3 nhóc tỳ: "Tôi thấy mình may mắn vì có ba con gái ngoan ngoãn, đáng yêu. Hai bé đầu không hề ganh tỵ khi có thêm Zoey, ngược lại rất thương yêu em út".

Mới đây, trên trang cá nhân, Phạm Quỳnh Anh đã chia sẻ loạt ảnh khoe sắc vóc cực xinh đẹp. Đính kèm theo đó là bài viết đầy tâm trạng khi nữ ca sĩ tiết lộ tình trạng sức khoẻ của bản thân có nhiều thay đổi ở tuổi 39.

Phạm Quỳnh Anh đã chia sẻ loạt ảnh khoe sắc vóc cực xinh đẹp

Theo đó, Phạm Quỳnh Anh cho biết: "Mấy người có cung Xử Nữ như mình, đôi khi không biết cái tính cầu toàn là ưu điểm hay là khuyết điểm nữa?

Thức trắng một đêm để làm việc, trở về nhà khi trời tờ mờ sáng, tẩy trang, tắm rửa, kịp chợp mắt một chút thôi là vội vàng 6:00 sáng dậy để sửa soạn cho các con đi học sớm, xong xuôi lăn ra ngất không biết gì luôn.

Tuổi già sức yếu là ở khúc này chứ ngày xưa thức đêm chỉ là chuyện nhỏ thôi. Chợt nghĩ đông con thế này, làm việc quần quật nếu lỡ không có sức khoẻ và không biết cách cân bằng thì mọi thứ sẽ ra sao nhỉ? Hôm nay nhân dịp yếu đuối không gồng nữa, post hình đẹp up mood xíu. Bình thường cốt đàn ông rất chi là mạnh mẽ mà nay lại nổi cơn bánh bèo".

Phạm Quỳnh Anh và chồng cũ Quang Huy có chung 2 cô con gái xinh xắn là Tuệ Lâm và Tuệ An. Sau khi cặp đôi ly hôn vào năm 2018, nữ ca sĩ đã tìm được bến đỗ mới bên bạn trai giấu mặt. Tháng 7/2022, Phạm Quỳnh Anh hạ sinh con gái thứ 3 cho bạn trai. Gia đình của cô vô cùng hạnh phúc khi có thêm cô công chúa nhỏ xinh xắn, dễ thương.

Phạm Quỳnh Anh và 2 cô con gái chung với chồng cũ Quang Huy

Danh tính 'người mới' của Phạm Quỳnh Anh vẫn là một bí ẩn

Danh tính nửa kia của nữ ca sĩ vẫn là một bí ẩn. Trước đó cô từng để anh vào vai nam chính trong MV của mình nhưng chỉ xuất hiện ở những góc quay giấu mặt. Được biết, người đàn ông này cũng có mối quan hệ khá tốt đẹp với chồng cũ của Phạm Quỳnh Anh.