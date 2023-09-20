Phạm Quỳnh Anh khoe ảnh ngọt ngào bên bạn trai nhân ngày đặc biệt, danh tính vẫn gây tò mò!

Ca sĩ Phạm Quỳnh Anh đã đăng tải hình ảnh bố của con gái thứ ba với lời cảm ơn ngọt ngào nhân ngày đặc biệt.

Sau khi ly hôn chồng cũ Quang Huy, Phạm Quỳnh Anh trở thành mẹ đơn thân nuôi dạy 2 con gái là Tuệ Lâm và Tuệ An. Cho đến tháng 7/2022, nữ ca sĩ khiến nhiều người bất ngờ khi chia sẻ hình ảnh nhóc tì thứ 3 chào đời, đặt tên thân mật là Joey. Sau đó, dù thoải mái chia sẻ hình ảnh con gái trên mạng xã hội nhưng danh tính bố của đứa bé vẫn là một ẩn số. Cô cũng cho biết tình mới không hoạt động trong showbiz. Tháng 7/2022, nữ ca sĩ khiến nhiều người bất ngờ khi chia sẻ hình ảnh nhóc tì thứ 3 chào đời, đặt tên thân mật là Joey Mới đây, tối 19/9, nữ ca sĩ bất ngờ tung loạt khoảnh khắc ngọt ngào hệt như ảnh cưới bên bạn trai. Bà mẹ 3 con còn đính kèm dòng trạng thái đánh dấu cột mốc yêu đương của của cả hai bằng 2 từ "Cảm ơn". Tuy nhiên, Phạm Quỳnh Anh vẫn tiếp tục giữ quy tắc "bất di bất dịch" là giấu kín bưng diện mạo bạn trai để bảo vệ sự riêng tư cho anh.

Mới đây, tối 19/9, nữ ca sĩ bất ngờ tung loạt khoảnh khắc ngọt ngào hệt như ảnh cưới bên bạn trai Ngay khi hình ảnh được chia sẻ đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ và lời chúc hạnh phúc. Nhiều người cũng nói rằng cả 2 rất xứng đôi. Dù chưa nhìn được mặt đàng trai nhưng dân tình hết lời khen ngợi cho ngoại hình người yêu của Phạm Quỳnh Anh. Bà mẹ 3 con còn đính kèm dòng trạng thái đánh dấu cột mốc yêu đương của của cả hai bằng 2 từ "Cảm ơn" Ngay khi hình ảnh được chia sẻ đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ và lời chúc hạnh phúc. Nhiều người cũng nói rằng cả 2 rất xứng đôi Trước đó, Phạm Quỳnh Anh từng lên tiếng phản pháo khi bị cư dân mạng nghi ngờ lý do giấu dung mạo bạn trai vì người kia là chồng cũ của 1 nữ MC Vbiz. Cụ thể, giọng ca "Bụi bay vào mắt" khẳng định: "Nói thật là có những người độc mồm độc miệng khi nói rằng chắc chung chồng nên mới phải giấu. Thật ra tôi không sợ những bình luận như vậy bởi vì chuyện gì tôi làm tôi mới sợ, chuyện gì mình không làm thì tôi chỉ cười thôi. Tôi cười cho những người đã viết về mình như thế. Ba của Zoey không phải là thiếu gia và cũng không phải là chồng cũ của MC nào cả".

Bạn trai của Phạm Quỳnh Anh cũng từng xuất hiện trong MV của nữ ca sĩ nhưng không được lộ mặt Đồng thời, Phạm Quỳnh Anh cũng không ngần ngại dành lời khen cho bạn trai là người tâm lý, có thể đảm nhận hết công việc chăm sóc con nhỏ. Mẹ bỉm chia sẻ về cuộc sống hiện tại: "Tôi không trông đợi điều gì ở cuộc sống của mình hết. Tôi mong muốn một người có thể yêu thương các con của tôi và cho tôi sự bình yên".

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