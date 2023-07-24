Nữ ca sĩ Phạm Quỳnh Anh vướng tranh cãi vì hành động bị cho là bỏ bê, thờ ơ với con gái Tuệ Lâm.

Ngày 20/7 vừa qua, Phạm Quỳnh Anh chia sẻ loạt ảnh mừng thôi nôi con gái thứ 3 của mình. Bé có tên thân mật là Zoey, là con của nữ ca sĩ và bạn trai giấu mặt. Buổi tiệc có sự tham gia của các thành viên trong gia đình và đông đảo bạn bè. Cả gia đình nữ ca sĩ đều diện trang phục màu trắng rất sang trọng, nhã nhặn trong ngày đặc biệt của cô công chúa nhỏ. Phạm Quỳnh Anh nhắn nhủ: "Cảm ơn gia đình, ông bà, các bác, các cô chú anh chị đã ở bên con nhân ngày con tròn 1 tuổi. Mẹ con xin lưu giữ những tấm hình kỉ niệm trong ngày đặc biệt của con tại đây để nhớ về một bữa tiệc sinh nhật tràn ngập tiếng cười và sự thương yêu của mọi người dành cho con. Yêu cả nhà nhiều lắm".

Ngày 20/7 vừa qua, Phạm Quỳnh Anh chia sẻ loạt ảnh mừng thôi nôi con gái thứ 3 của mình. Bé có tên thân mật là Zoey, là con của nữ ca sĩ và bạn trai giấu mặt Bên cạnh một số khoảnh khắc hạnh phúc của gia đình, một số khán giả bất ngờ chỉ trích, bày tỏ thái độ không đồng tình với thái độ thờ ơ của nữ ca sĩ 8x đối với con gái lớn Tuệ Lâm dù nhóc tỳ đã liên tục gọi nói chuyện với mẹ. Cụ thể, một tài khoản mạng để lại bình luận: "Mình đã xem tận 4 lần. Nếu bé nói chuyện với em bé Zoey thì Phạm Quỳnh Anh sẽ quay người lại theo bé gái lớn cho em bé tương tác. Xem tận 4 lần cảm giác cái ánh mắt nhìn lại cũng không có", "Mình cũng thấy rất rõ ràng. Vì bé chạm vào mẹ cơ mà, còn nhiều lần chứ không phải 1 lần"... Bên cạnh một số khoảnh khắc hạnh phúc của gia đình, một số khán giả bất ngờ chỉ trích, bày tỏ thái độ không đồng tình với thái độ thờ ơ của nữ ca sĩ 8x đối với con gái lớn Tuệ Lâm dù nhóc tỳ đã liên tục gọi nói chuyện với mẹ Trước chỉ trích này, ngày 22/7, Phạm Quỳnh Anh đã có bài đăng dài lên tiếng bày tỏ sự bức xúc. Nữ ca sĩ cho biết những hình ảnh này ghi lại khi cô dẫn bé Zoey đến khu vực trang trí và đang tập trung say sưa kể cho con nghe những nhân vật mà bé yêu thích. Phạm Quỳnh Anh đính chính: “Chị Hai Tuệ Lâm gọi và chọc em Zoey chứ không phải gọi mẹ mà không trả lời như cách các bạn đang nghĩ. Clip bên kia có chèn nhạc nên vô tình khiến các bạn xem hiểu lầm, cũng đã giải thích rõ nhưng mấy bạn vẫn không thích hiểu".

Nữ ca sĩ 8x cho biết cô phải lên tiếng vì có những bình luận sai sự thật dẫn dắt suy nghĩ của người khác, gây hiểu lầm ảnh hưởng tới cô và gia đình Nữ ca sĩ 8x cho biết cô phải lên tiếng vì có những bình luận sai sự thật dẫn dắt suy nghĩ của người khác, gây hiểu lầm ảnh hưởng tới cô và gia đình. Cuối bài đăng, Phạm Quỳnh Anh còn khẳng định là một người mẹ nên nhất định sẽ bảo vệ mình và các con. Về danh tính bạn trai hiện tại, nữ ca sĩ hoàn toàn không đề cập hay để lộ thông tin gì liên quan đến bố của con gái. Nữ ca sĩ cũng từng cho biết cô và bạn trai muốn có sự bình yên cho mình nên không muốn chia sẻ chuyện tình cảm với công chúng: "Chúng tôi tôn trọng để đồng hành với nhau. Khi có mâu thuẫn chúng tôi tìm cách giải quyết một cách khéo léo. Thời điểm này, sự bình yên đến với tôi vì tôi đã có sự tôn trọng, tích cực trong suy nghĩ để mọi điều nhẹ nhàng nhất". Về danh tính bạn trai hiện tại, nữ ca sĩ hoàn toàn không đề cập hay để lộ thông tin gì liên quan đến bố của con gái Không chia sẻ về bạn trai nhưng Phạm Quỳnh Anh khá thoải mái trong việc khoe cô công chúa nhỏ. Bé Zoey sở hữu vẻ ngoài lanh lợi, đáng yêu với gương mặt có nhiều đường nét giống mẹ và các chị gái. Tuệ Lâm và Tuệ An là con Phạm Quỳnh Anh và chồng cũ Quang Huy. Sau khi cặp đôi ly hôn vào năm 2018, hai nhóc tỳ hiện nay đang sống cùng mẹ. Sau thời gian hẹn hò với bạn trai, vào tháng 7/2022, nữ ca sĩ đã hạnh phúc chào đón ái nữ thứ 3. Hiện tại Phạm Quỳnh Anh vẫn chưa công khai danh tính bố của con thứ ba. Phạm Quỳnh Anh cho biết hai con gái không hề ganh tỵ mà rất thương yêu và chăm sóc em giúp mẹ. Tuệ Lâm và Tuệ An là con Phạm Quỳnh Anh và chồng cũ Quang Huy. Sau khi cặp đôi ly hôn vào năm 2018, hai nhóc tỳ hiện nay đang sống cùng mẹ "Từ ngày có em, thấy các chị lớn hẳn lên, chững chạc, hiểu chuyện hơn. Hai con lớn thích chơi với em và chủ động bảo ban, dạy nhau học khi mẹ bận chăm em" - Phạm Quỳnh Anh cho biết. Hiện tại, nữ ca sĩ đang có cuộc sống hạnh phúc và vui vẻ bên gia đình nhỏ.

Chỉ một chi tiết trong sinh nhật con gái, netizen soi ra được dung mạo của bạn trai Phạm Quỳnh Anh? Mới đây, trên trang cá nhân, Phạm Quỳnh Anh đã chia sẻ loạt khoảnh khắc trong tiệc sinh nhật của nhóc tỳ thứ 3 - Zoey. Đáng chú ý, dân tình soi ra được một chi tiết được cho là 'dung mạo' của bạn trai nữ ca sĩ.

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