Trầm trồ trước nhan sắc ngày càng thăng hạng của mẹ 3 con Phạm Quỳnh Anh: Trẻ trung, năng động như thiếu nữ đôi mươi

Dù là mẹ của 3 thiên thần nhỏ nhưng nữ ca sĩ Phạm Quỳnh Anh vẫn giữ được nét trẻ trung và xinh đẹp đáng ngưỡng mộ.

Hình ảnh gần đây của Phạm Quỳnh Anh tại trời Tây khiến cộng đồng mạng phải 'phát sốt'. Khi dạo phố, nữ ca sĩ đã chọn cho mình trang phục đơn giản mà năng động. Có thể thấy, dù đã hạ sinh 3 con, Phạm Quỳnh Anh vẫn giữ được vóc dáng săn chắc gọn gàng, vòng eo con kiến đáng ngưỡng mộ. Vóc dáng của nữ ca sĩ rất gọn gàng Bên cạnh đó, khi chụp cận gương mặt, Phạm Quỳnh Anh khoe làn da trắng hồng không chút khuyết điểm. Càng ngày, bà mẹ 3 con càng trẻ trung đến bất ngờ và được khen ngợi là mỹ nhân "lão hóa ngược" của Vbiz.

Nhan sắc mẹ 3 con gây thương nhớ của Phạm Quỳnh Anh Được biết, tin đồn yêu đương của nữ ca sĩ và bạn trai rộ lên từ cuối năm 2021, nhưng đến tháng 7/2022 mới công khai mối quan hệ. Đến nay, ca sĩ vẫn giấu danh tính, hình ảnh vì muốn dành sự tôn trọng, bảo vệ anh trước dư luận. Cô cho biết bạn trai không phải thiếu gia như nhiều lời đồn đoán. Phạm Quỳnh Anh xem bạn trai là tri kỷ Phạm Quỳnh Anh xem bạn trai là tri kỷ, cùng chia sẻ mọi buồn, vui trong cuộc sống. Cô nhớ hôm vào phòng sinh, bạn trai túc trực, chăm sóc từng chút. Khi con cất tiếng khóc chào đời, Phạm Quỳnh Anh cảm nhận niềm hạnh phúc trong mắt anh.

Sau khi sinh con thứ 3, Phạm Quỳnh Anh lấy lại vóc dáng rất nhanh chóng Phạm Quỳnh Anh sinh năm 1984, từng là thành viên nhóm nhạc Sắc Màu và H.A.T. Năm 2012, sau khi cưới, ca sĩ nghỉ hát để giúp chồng quản lý công ty, làm phim. Năm 2018, sau ly hôn ông bầu Quang Huy, Phạm Quỳnh Anh trở lại với âm nhạc, lần lượt ra mắt các ca khúc Tất cả sẽ thay em (Hamlet Trương), Cây xương rồng mạnh mẽ (Nguyễn Văn Chung).

Phạm Quỳnh Anh 'sướng như bà hoàng' khi được bạn trai tháp tùng sang Mỹ lưu diễn, một tay chăm sóc 2 mẹ con chu đáo Những ngày qua, Phạm Quỳnh Anh đã cùng bạn trai và cô con gái thứ ba Zoey sang Mỹ để du lịch và đi show cùng nhóm bạn thân thiết Ưng Hoàng Phúc, Thu Thủy. Đáng chú ý, bạn trai nữ ca sĩ đã một tay chăm sóc 2 mẹ con cô cẩn thận, tỉ mỉ.

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