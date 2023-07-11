Trầm trồ trước nhan sắc ngày càng thăng hạng của mẹ 3 con Phạm Quỳnh Anh: Trẻ trung, năng động như thiếu nữ đôi mươi

Hậu trường 11/07/2023 18:40

Dù là mẹ của 3 thiên thần nhỏ nhưng nữ ca sĩ Phạm Quỳnh Anh vẫn giữ được nét trẻ trung và xinh đẹp đáng ngưỡng mộ.

Hình ảnh gần đây của Phạm Quỳnh Anh tại trời Tây khiến cộng đồng mạng phải 'phát sốt'. Khi dạo phố, nữ ca sĩ đã chọn cho mình trang phục đơn giản mà năng động. Có thể thấy, dù đã hạ sinh 3 con, Phạm Quỳnh Anh vẫn giữ được vóc dáng săn chắc gọn gàng, vòng eo con kiến đáng ngưỡng mộ.

Trầm trồ trước nhan sắc ngày càng thăng hạng của mẹ 3 con Phạm Quỳnh Anh: Trẻ trung, năng động như thiếu nữ đôi mươi - Ảnh 1
Vóc dáng của nữ ca sĩ rất gọn gàng

Bên cạnh đó, khi chụp cận gương mặt, Phạm Quỳnh Anh khoe làn da trắng hồng không chút khuyết điểm. Càng ngày, bà mẹ 3 con càng trẻ trung đến bất ngờ và được khen ngợi là mỹ nhân "lão hóa ngược" của Vbiz.

Trầm trồ trước nhan sắc ngày càng thăng hạng của mẹ 3 con Phạm Quỳnh Anh: Trẻ trung, năng động như thiếu nữ đôi mươi - Ảnh 2
Trầm trồ trước nhan sắc ngày càng thăng hạng của mẹ 3 con Phạm Quỳnh Anh: Trẻ trung, năng động như thiếu nữ đôi mươi - Ảnh 3
Nhan sắc mẹ 3 con gây thương nhớ của Phạm Quỳnh Anh 

Được biết, tin đồn yêu đương của nữ ca sĩ và bạn trai rộ lên từ cuối năm 2021, nhưng đến tháng 7/2022 mới công khai mối quan hệ. Đến nay, ca sĩ vẫn giấu danh tính, hình ảnh vì muốn dành sự tôn trọng, bảo vệ anh trước dư luận. Cô cho biết bạn trai không phải thiếu gia như nhiều lời đồn đoán.

Trầm trồ trước nhan sắc ngày càng thăng hạng của mẹ 3 con Phạm Quỳnh Anh: Trẻ trung, năng động như thiếu nữ đôi mươi - Ảnh 4
Phạm Quỳnh Anh xem bạn trai là tri kỷ

Phạm Quỳnh Anh xem bạn trai là tri kỷ, cùng chia sẻ mọi buồn, vui trong cuộc sống. Cô nhớ hôm vào phòng sinh, bạn trai túc trực, chăm sóc từng chút. Khi con cất tiếng khóc chào đời, Phạm Quỳnh Anh cảm nhận niềm hạnh phúc trong mắt anh.

Trầm trồ trước nhan sắc ngày càng thăng hạng của mẹ 3 con Phạm Quỳnh Anh: Trẻ trung, năng động như thiếu nữ đôi mươi - Ảnh 5
Sau khi sinh con thứ 3, Phạm Quỳnh Anh lấy lại vóc dáng rất nhanh chóng 

Phạm Quỳnh Anh sinh năm 1984, từng là thành viên nhóm nhạc Sắc Màu và H.A.T. Năm 2012, sau khi cưới, ca sĩ nghỉ hát để giúp chồng quản lý công ty, làm phim. Năm 2018, sau ly hôn ông bầu Quang Huy, Phạm Quỳnh Anh trở lại với âm nhạc, lần lượt ra mắt các ca khúc Tất cả sẽ thay em (Hamlet Trương), Cây xương rồng mạnh mẽ (Nguyễn Văn Chung).

Phạm Quỳnh Anh 'sướng như bà hoàng' khi được bạn trai tháp tùng sang Mỹ lưu diễn, một tay chăm sóc 2 mẹ con chu đáo

Phạm Quỳnh Anh 'sướng như bà hoàng' khi được bạn trai tháp tùng sang Mỹ lưu diễn, một tay chăm sóc 2 mẹ con chu đáo

Những ngày qua, Phạm Quỳnh Anh đã cùng bạn trai và cô con gái thứ ba Zoey sang Mỹ để du lịch và đi show cùng nhóm bạn thân thiết Ưng Hoàng Phúc, Thu Thủy. Đáng chú ý, bạn trai nữ ca sĩ đã một tay chăm sóc 2 mẹ con cô cẩn thận, tỉ mỉ.

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