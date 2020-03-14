Nhớ chồng con muốn khóc, Thúy Diễm vẫn không thể về gặp vì đang ở vùng có dịch Covid-19

Hậu trường 14/03/2020 11:16

Diễn viên Thúy Diễm đang tham gia dự án phim mới tại Bình Thuận. Hiện tỉnh này đã có 9 ca dương tính với Covid-19 và đang được cách ly điều trị.

Trên trang cá nhân, diễn viên Thúy Diễm thu hút sự chú ý khi chia sẻ dòng tâm sự buồn khi đi quay phim xa nhà. Dù nhớ chồng con đến muốn khóc nhưng cô vẫn không thể về nhà thăm dù được nghỉ quay nhiều ngày liền.

Được biết, bà xã Lương Thế Thành xa chồng con nhiều tháng nay để tham gia dự án phim mới tại Bình Thuận. Đây là một trong những tỉnh thành của nước ta đang có bệnh nhân dương tính với dịch Covid-19. Vì sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của chồng con nên sau khi phim đóng máy, nữ diễn viên có ý định sẽ đi cách ly 14 ngày để đảm bảo an toàn.

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Cô chia sẻ bức ảnh tình tứ bên chồng để nguôi ngoai nỗi nhớ thương sau nhiều ngày không gặp - Ảnh: FB

Cô viết: “Sáng sớm đã nhớ rồi! Chưa khi nào đi xa lâu như vậy mà. Mấy nay được nghỉ quay cũng không dám về nhà thăm chồng thăm con vì thân mình lỡ đi làm ở vùng có dịch chẳng an toàn!

Đang suy nghĩ không lẽ sau khi hết phim tự đăng kí đi cách ly 14 ngày để còn hoàn toàn yên lòng trở về với gia đình! Nhớ nhà muốn khóc”.

Dưới bài viết, Thúy Diễm nhận được nhiều lời động viên từ đồng nghiệp và người hâm mộ. Đông đảo dân mạng khen ngợi suy nghĩ thấu đáo của nữ diễn viên khi trở về từ vùng có dịch, để bảo vệ sức khỏe gia đình và cộng đồng.

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Cô được hưởng ứng việc cách ly 14 ngày sau khi kết thúc quay phim - Ảnh: FB

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, rất nhiều nghệ sĩ Việt đã chung tay cùng cơ quan chức năng chống dịch. Ca sĩ Hà Anh Tuấn, Chi Pu… quyên góp tiền cùng nhiều trang thiết bị để phòng dịch.

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Từ khóa:   Lương Thế Thành và Thúy Diễm Thúy Diễm dịch Covid-19

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