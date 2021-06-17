Nguyễn Văn Chung lên tiếng về nhóm kín 'Nghệ sỹ Việt': 'Tôi giả tạo, không tử tế chỗ nào?'

Nhạc sỹ Nguyễn Văn Chung đã lên tiếng về nghi vấn mình là thành viên của một nhóm chat các nghệ sỹ bị nghi chuyên nói xấu cả thiên hạ.

Mới đây, xuất hiện trên MXH là ảnh chụp hàng loạt dòng tin nhắn của một group chat có tên là "Nghệ sỹ Việt" mà nghi vấn có thành viên là các nghệ sỹ nổi tiếng, có thể điểm mặt đặt tên được trong V-biz. Trong đó, có sự xuất hiện của mọt tài khoản tên là nhạc sỹ Nguyễn Văn Chung. Ngay sau đó, hàng loạt người dùng MXH đã kéo vào trang các nhân của anh để lên tiếng yêu cầu anh xác minh hoặc tẩy chay anh. Không để sự việc đi xa hơn, nam nhạc sỹ đã lên tiếng trước sự việc này.

Nhạc sỹ Nguyễn Văn Chung lên tiếng giữa các cáo buộc - Ảnh: Internet Đầu tiên, nam nhạc sỹ cho rằng những người để lại ảnh chụp đoạn chat vào trang cá nhân của anh thật sự quá rảnh rỗi. Trong phần mềm nhắn tin, một tài khoản có thể dễ dàng thêm các tài khoản đã kết bạn với mình vào một cách dễ dàng mà không cần thông qua sự đồng ý của chính chủ. Nhóm chat đang được chia sẻ rộng rãi trên MXH - Ảnh: Chụp màn hình Tiếp theo, anh khẳng định các hình ảnh trên chưa chắc là thật mà có thể là một sản phẩm của Photoshop, chính bản thân anh còn có thể làm ra được các hình ảnh tương tự. Nếu không, không ai có thể khẳng định các tài khoản trong nhóm chat trên là tài khoản thật của các nghệ sỹ cả.

Hàng loạt tin nhắn công kích NS Nguyễn Văn Chung - Ảnh: Chụp màn hình Thứ ba, anh tin rằng không ai có quyền phê phán ai chỉ vì đang có mặt trong một nhóm chat cả: "Bản thân chính các bạn cũng đã và đang ở trong 1 group nào đó, các bạn có muốn thông tin riêng tư của các bạn bị công khai trước mọi người hay không?" "Trước khi các bạn phê phán hay chửi ai, các bạn hãy xem người ta đã nói gì sai, làm gì sai mà để cho các bạn chửi? Tôi đã nói gì làm gì sai với các bạn để các bạn chửi? "Thất vọng", "giả tạo", "không tử tế"...ở chỗ nào? Chỉ ra xem! Muốn nói chữ thì phải có lý lẽ!" - Nhạc sỹ Nguyễn Văn Chung bày tỏ sự bức xúc của mình. Nguyên văn thông báo của Nguyễn Văn Chung - Ảnh: Chụp màn hình Cuối cùng, anh khẳng định mình không tham gia vào bất kỳ phe nhóm hay đứng về phía ai trong những cuộc cãi vã gần đây cả. Tuy nhiên anh khẳng định, trường hợp có liên quan đến gia đình anh thì anh sẽ làm mọi cách hợp pháp để đòi lại công bằng. Sau phát ngôn của Nguyễn Văn Chung, vẫn chưa có thể xác minh được liệu nhóm chat này có tồn tại thật hay không. Nhưng ta có thể nhận thấy, công chúng ngày nay rất dễ bị "dắt mũi" khi mà mạng xã hội càng ngày càng phát triển và nhiều người tin vào các thông tin chưa được kiểm chứng.

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