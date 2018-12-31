Ngưỡng mộ cuộc sống xa hoa và hôn nhân viên mãn của 'Nữ hoàng ảnh lịch' Diễm My ở tuổi U60

Không chỉ có vẻ đẹp cực kỳ thu hút, Diễm My còn được ngưỡng mộ bởi cuộc hôn nhân hạnh phúc tròn đầy bên chồng doanh nhân. Dù đã bên nhau hơn 20 năm và có hai con sắp đến tuổi lập gia đình nhưng vợ chồng mỹ nhân không tuổi vẫn luôn dành cho nhau sự trân trọng như ngày đầu.

Cách đây ít lâu, Diễm My cũng đã được ông xã tổ chức một bữa tiệc sinh nhật hoành tráng với sự tham gia của nhiều sao Việt nổi tiếng. Trước sự chứng kiến của đông đảo quan khách, chồng Diễm My không ngại dành tặng vợ những nụ hôn ngọt ngào. Tình cảm của ông dành cho người vợ nổi tiếng khiến bất cứ ai có mặt trong bữa tiệc cũng phải xuýt xoa, trầm trồ.