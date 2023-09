Ngưỡng mộ cuộc sống xa hoa và hôn nhân viên mãn của 'Nữ hoàng ảnh lịch' Diễm My ở tuổi U60

Cách đây ít lâu, Diễm My cũng đã được ông xã tổ chức một bữa tiệc sinh nhật hoành tráng với sự tham gia của nhiều sao Việt nổi tiếng. Trước sự chứng kiến của đông đảo quan khách, chồng Diễm My không ngại dành tặng vợ những nụ hôn ngọt ngào. Tình cảm của ông dành cho người vợ nổi tiếng khiến bất cứ ai có mặt trong bữa tiệc cũng phải xuýt xoa, trầm trồ.

Cách đây ít lâu, Diễm My được chồng tổ chức sinh nhật tuổi 56 vô cùng hoành tráng - Ảnh: Internet

Dù đã bước qua tuổi 56 nhưng Diễm My vẫn được chồng cưng chiều hết lòng - Ảnh: Internet

Cuộc sống xa hoa, hôn nhân viên mãn của Diễm My là niềm mơ ước của nhiều người - Ảnh: Internet

Sở hữu đôi mắt to và sống mũi cao như người Tây, Diễm My từng được xem là một mỹ nhân đình đám trong showbiz vào khoảng thập niên 80. Thời điểm đó, chị không thi Hoa hậu do lo sợ nhan sắc lai Tây của mình sẽ không đọ lại các mỹ nhân có vẻ đẹp Á Đông được ưa chuộng. Tuy nhiên, vẻ đẹp của Diễm My vẫn được ca ngợi khắp nơi, khán giả còn ưu ái gọi chị là "Nữ hoàng ảnh lịch" bởi gương mặt đẹp không góc chết.

Tuy nhiên, khi sự nghiệp đang lên cao thì Diễm My bất ngờ lấy chồng là doanh nhân Hà Tôn Đức. Sau đó, dù vẫn tiếp tục được mời đi thi Hoa hậu nhưng người đẹp quyết định rời xa nghệ thuật để chuyên tâm chăm sóc gia đình.