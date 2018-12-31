Ngưỡng mộ cuộc sống xa hoa và hôn nhân viên mãn của 'Nữ hoàng ảnh lịch' Diễm My ở tuổi U60

Dù đã bước qua tuổi 56 nhưng mỹ nhân không tuổi Diễm My vẫn được chồng cưng như trứng mỏng khiến ai cũng phải ghen tỵ.
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Không chỉ có vẻ đẹp cực kỳ thu hút, Diễm My còn được ngưỡng mộ bởi cuộc hôn nhân hạnh phúc tròn đầy bên chồng doanh nhân. Dù đã bên nhau hơn 20 năm và có hai con sắp đến tuổi lập gia đình nhưng vợ chồng mỹ nhân không tuổi vẫn luôn dành cho nhau sự trân trọng như ngày đầu.
Cách đây ít lâu, Diễm My cũng đã được ông xã tổ chức một bữa tiệc sinh nhật hoành tráng với sự tham gia của nhiều sao Việt nổi tiếng. Trước sự chứng kiến của đông đảo quan khách, chồng Diễm My không ngại dành tặng vợ những nụ hôn ngọt ngào. Tình cảm của ông dành cho người vợ nổi tiếng khiến bất cứ ai có mặt trong bữa tiệc cũng phải xuýt xoa, trầm trồ.
Sở hữu đôi mắt to và sống mũi cao như người Tây, Diễm My từng được xem là một mỹ nhân đình đám trong showbiz vào khoảng thập niên 80. Thời điểm đó, chị không thi Hoa hậu do lo sợ nhan sắc lai Tây của mình sẽ không đọ lại các mỹ nhân có vẻ đẹp Á Đông được ưa chuộng. Tuy nhiên, vẻ đẹp của Diễm My vẫn được ca ngợi khắp nơi, khán giả còn ưu ái gọi chị là "Nữ hoàng ảnh lịch" bởi gương mặt đẹp không góc chết.
Tuy nhiên, khi sự nghiệp đang lên cao thì Diễm My bất ngờ lấy chồng là doanh nhân Hà Tôn Đức. Sau đó, dù vẫn tiếp tục được mời đi thi Hoa hậu nhưng người đẹp quyết định rời xa nghệ thuật để chuyên tâm chăm sóc gia đình.
Gần 25 năm chung sống, vợ chồng Diễm My đã sinh được hai con gái xinh xắn và vẫn giữ được tình yêu son sắt như thuở ban sơ. Hiện tại, hai con gái Diễm My đều đang du học ở nước ngoài. Bà mẹ hai con dù đã qua hơn nửa cuộc đời nhưng vẫn sở hửu vẻ đẹp mặn mà cùng làn da căng bóng đáng ghen tỵ.