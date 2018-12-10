Động thái bất ngờ của bà xã Lam Trường giữa nghi vấn hôn nhân trục trặc

Giữa nghi vấn hôn nhân rạn nứt, bà xã Lam Trường đã có động thái đáp trả trên mạng xã hội.
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Cách đây ít giờ, bà xã Lam Trường đã chia sẻ vài bức hình cưới như ngầm đáp trả tin đồn hôn nhân rạn nứt. Đi kèm bài đăng, Yến Phương chỉ viết một câu ngắn gọn “Happy anniversary” (Chúc mừng kỷ niệm 5 năm). Đây là những hình ảnh tuyệt đẹp được chụp tại đèo Hải Vân. Trong hình, vợ chồng Lam Trường nắm tay nhau và ôm hôn cực tình cảm.
Tuy không giải thích gì nhiều nhưng động thái này của bà mẹ một con cho thấy mối quan hệ của vợ chồng họ vẫn hết sức bình thường. Thời gian qua, giọng ca Thôi đừng xót xa cũng thường xuyên đăng tải status vui vẻ chứ không hề giống người đang buồn chuyện gia đình.
Sau khi tái hôn, Lam Trường cũng cố gắng rất nhiều để trở thành người chồng, người cha tốt. Các fan cho rằng một người đàn ông đầy trách nhiệm như anh thì không có lý do gì khiến vợ phải giận dỗi hay phiền lòng.
Thời gian qua, trên mạng xã hội dấy lên tin đồn vợ chồng Lam Trường gặp vấn đề trong hôn nhân. Nguyên nhân xuất phát từ việc Yến Phương thường xuyên đăng tải những dòng status tâm trạng trên mạng xã hội. Trước sự tò mò của khán giả, mới đây Lam Trường đã lên tiếng phủ nhận. Anh khẳng định cảm xúc vui buồn lẫn lộn của bà xã là đến từ bạn bè chứ không phải gia đình.