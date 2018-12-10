Động thái bất ngờ của bà xã Lam Trường giữa nghi vấn hôn nhân trục trặc

Hậu trường 10/12/2018 16:48

Giữa nghi vấn hôn nhân rạn nứt, bà xã Lam Trường đã có động thái đáp trả trên mạng xã hội.

Cách đây ít giờ, bà xã Lam Trường đã chia sẻ vài bức hình cưới như ngầm đáp trả tin đồn hôn nhân rạn nứt. Đi kèm bài đăng, Yến Phương chỉ viết một câu ngắn gọn “Happy anniversary” (Chúc mừng kỷ niệm 5 năm). Đây là những hình ảnh tuyệt đẹp được chụp tại đèo Hải Vân. Trong hình, vợ chồng Lam Trường nắm tay nhau và ôm hôn cực tình cảm.

Động thái bất ngờ của bà xã Lam Trường giữa nghi vấn hôn nhân trục trặc - Ảnh 1
Yến Phương đăng ảnh cưới ngầm phủ nhận tin đồn hôn nhân rạn nứt - Ảnh: Internet

Tuy không giải thích gì nhiều nhưng động thái này của bà mẹ một con cho thấy mối quan hệ của vợ chồng họ vẫn hết sức bình thường. Thời gian qua, giọng ca Thôi đừng xót xa cũng thường xuyên đăng tải status vui vẻ chứ không hề giống người đang buồn chuyện gia đình.

Sau khi tái hôn, Lam Trường cũng cố gắng rất nhiều để trở thành người chồng, người cha tốt. Các fan cho rằng một người đàn ông đầy trách nhiệm như anh thì không có lý do gì khiến vợ phải giận dỗi hay phiền lòng.

Động thái bất ngờ của bà xã Lam Trường giữa nghi vấn hôn nhân trục trặc - Ảnh 2
Động thái bất ngờ của bà xã Lam Trường giữa nghi vấn hôn nhân trục trặc - Ảnh 3
Bà xã Lam Trường bày tỏ niềm hạnh phúc với cuộc hôn kéo dài 5 năm qua - Ảnh: Internet
Động thái bất ngờ của bà xã Lam Trường giữa nghi vấn hôn nhân trục trặc - Ảnh 4
Gia đình hạnh phúc của Lam Trường và Yến Phương - Ảnh: Internet

Thời gian qua, trên mạng xã hội dấy lên tin đồn vợ chồng Lam Trường gặp vấn đề trong hôn nhân. Nguyên nhân xuất phát từ việc Yến Phương thường xuyên đăng tải những dòng status tâm trạng trên mạng xã hội. Trước sự tò mò của khán giả, mới đây Lam Trường đã lên tiếng phủ nhận. Anh khẳng định cảm xúc vui buồn lẫn lộn của bà xã là đến từ bạn bè chứ không phải gia đình.

Lam Trường lên tiếng về tin đồn chia tay vợ trẻ kém 17 tuổi

Lam Trường lên tiếng về tin đồn chia tay vợ trẻ kém 17 tuổi

Lam Trường lần đầu lên tiếng về tin đồn anh chia tay vợ trẻ Yến Phương. Hiện tại, Yến Phương đang sống tại Việt Nam cùng con gái.

Xem thêm
Từ khóa:   Lam Trường vợ Lam Trường vợ chồng Lam Trường

TIN MỚI NHẤT

Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 33 phút trước
Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Tâm sự gia đình 1 giờ 3 phút trước
Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Đời sống 2 giờ 0 phút trước
Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Bài học làm mẹ 2 giờ 22 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Tâm sự gia đình 5 giờ 33 phút trước
Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Dinh dưỡng 6 giờ 3 phút trước
Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Đời sống 6 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42